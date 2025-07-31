Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju

Apartamenty z Widokiem na Miasto i Możliwością Zakupu na Raty w Meydan, Dubaj

Meydan w Dubaju to prestiżowa i szybko rozwijająca się dzielnica, znana z luksusowego stylu życia, infrastruktury na światowym poziomie i dynamicznej społeczności. To miejsce, w którym znajduje się ikoniczny tor wyścigowy Meydan, na którym odbywa się renomowany Dubai World Cup. Dzielnica łączy sport, rekreację i luksusowe życie, oferując szeroką gamę wysokiej klasy inwestycji mieszkaniowych, luksusowych hoteli oraz nowoczesnych przestrzeni komercyjnych, co czyni ją idealnym miejscem zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców. Dzięki bliskości do centrum Dubaju, zapierającym dech w piersiach widokom na panoramę miasta oraz dostępowi do najwyższej klasy udogodnień, Meydan jest symbolem nowoczesnej elegancji i wyrafinowanego życia miejskiego w sercu miasta.

Apartamenty na sprzedaż w Meydan, Dubaj, znajdują się w doskonałej lokalizacji przy głównej drodze Al Khor, oferując łatwy dostęp do kluczowych punktów miasta. Projekt znajduje się zaledwie 5 minut od Rezerwatu Przyrody Ras Al Khor, 10 minut od toru wyścigowego Meydan oraz międzynarodowych szkół, 12 minut od lotniska międzynarodowego w Dubaju i Business Bay, 15 minut od Dubai Mall, Burj Khalifa, centrum Dubaju, Dubai Frame i Dubai Opera, oraz 25 minut od Palm Jumeirah.

Projekt to architektoniczne arcydzieło, które wznosi się na 69 piętrach, łącząc nowoczesną elegancję z spokojem natury, oferując luksusowy styl życia w sercu Dubaju. Zewnętrzny design charakteryzuje się elegancką, współczesną architekturą, uzupełnioną przestronnymi szklanymi elewacjami, które oferują zapierające dech w piersiach, panoramiczne widoki na panoramę Dubaju, Rezerwat Przyrody Ras Al Khor oraz spokojne nabrzeża. W kompleksie znajduje się szereg udogodnień na światowym poziomie, w tym basen na dachu w stylu resortowym z tarasem widokowym 270°, ekskluzywna strefa rekreacyjna na poziomie podium oraz nowoczesny klub. Miłośnicy fitnessu i wellness mogą korzystać z dobrze wyposażonej siłowni, strefy CrossFit na świeżym powietrzu, tarasów do jogi i medytacji oraz ścieżki do biegania i jazdy na rowerze. Dla rozrywki mieszkańcy mają dostęp do 18-dołkowego pola golfowego, kortów padelowych, tenisa stołowego oraz strefy gier VR dla młodzieży. Rodziny mogą korzystać z wygód takich jak place zabaw, klub dla dzieci oraz przestrzenie przyjazne zwierzętom. Projekt oferuje także luksusową strefę biznesową, bibliotekę, prywatną salę kinową oraz przestrzenie co-workingowe, zapewniając idealną równowagę między pracą a życiem. Na zewnątrz znajdują się przestronne trawniki, strefa grillowa i jadalna oraz strefy siedzące, które tworzą spokojną oazę w tętniącym życiem mieście. Zlokalizowany w prestiżowej okolicy z łatwym dostępem do kluczowych miejsc, projekt redefiniuje luksusowe życie miejskie, oferując niezrównaną elegancję, komfort i wygodę.

Projekt oferuje wyjątkową kolekcję apartamentów z 1, 2, 3 i 4 sypialniami, w pełni umeblowanych, zaprojektowanych z myślą o nowoczesnym stylu życia z niezrównaną elegancją i funkcjonalnością. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, z wysokiej jakości wnętrzami, które zawierają wbudowane szafy, zapewniające dużą przestrzeń do przechowywania i nowoczesny estetyczny wygląd. Kuchnie są wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD, zapewniając zarówno styl, jak i wygodę mieszkańcom. Przestronne okna od podłogi do sufitu wpuszczają naturalne światło, oferując zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Dubaju, Rezerwat Przyrody Ras Al Khor oraz spokojne nabrzeża. Przestronny układ wnętrz płynnie integruje strefy mieszkalne, jadalniane i rozrywkowe, tworząc wyrafinowaną i zapraszającą atmosferę. Wnętrza charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem, w tym eleganckimi podłogami, premium blatami oraz indywidualnie zaprojektowanym oświetleniem, które dodaje odrobiny luksusu. Starannie zaprojektowane łazienki wyposażone są w eleganckie armatury, nowoczesne umywalki i luksusowe prysznice deszczowe, podnosząc komfort i relaks. Automatyka smart home dodatkowo poprawia doświadczenie mieszkalne, umożliwiając łatwą kontrolę nad oświetleniem, temperaturą i bezpieczeństwem. Każdy detal został starannie zaprojektowany, aby odzwierciedlać wyrafinowanie, funkcjonalność i poczucie ekskluzywności, redefiniując współczesne życie miejskie w Dubaju.

DXB-00204