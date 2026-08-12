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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
13
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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19 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 391 m²
Ultra luksusowy bliźniaczek na parterze z rozległym tarasem, prywatnym basenem i dostępem do…
$6,15M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamenty wielopoziomowe w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 218 m²
Palazzo Tissoli na wyspie Al Marjan, Zjednoczone Emiraty ArabskiePalazzo TissolliNa pierwsze…
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Agencja
Аталанта
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 518 m²
Piętro 1
Ogromny, ekskluzywny bliźniak z prywatnym basenem i tarasem, dostęp do ekskluzywnych udogodn…
$4,41M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 308 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,17M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 311 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,19M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 282 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 293 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 289 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,03M
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Piętro 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Cena na zgłoszenie
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 283 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,82M
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,17M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 278 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,95M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,16M
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2
Mamsha Al Saadiyat offers exclusive homes in an unparalleled location, you can be hitting th…
$859,891
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Piętro 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 286 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,01M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 346 m²
Piętro 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,43M
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 287 m²
Piętro 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,02M
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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