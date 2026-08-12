Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkania
  4. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Emiraty Arabskie

;
Dubaj
7
Ras al-Chajma
4
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
55 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 16
Wyjątkowo Zaprojektowane Nowoczesne Apartamenty nad Morzem w Mina Al Arab Położona wzdłuż dz…
$1,88M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 11
Luksusowe Apartamenty z 24-Miesięcznymi Ratami po Dostawie na Dubai Islands Dwublokowy proje…
$4,92M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$990,667
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Piętro 23/38
Apartamenty w Nowym Projekcie z Korzystnym Planem Płatności w JVC, Dubaj Położony w tętniące…
$1,12M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3/9
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah w Umm …
$1,44M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Piętro 7/14
Lksusowe Apartamenty i Dwupizomowe Mieszkania Inspirowane Leśnym Krajobrazem w Dubaju Wizjon…
$1,03M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 22/42
Luksusowe Apartamenty z Różnymi Opcjami w Jumeirah Village Circle Dubai Inwestycja zlokalizo…
$889,060
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 62/63
Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Odbiorze w JVC, Dubaj Jumeirah Village Circle (…
$735,495
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 16
Przystępne Cenowo Apartamenty z Widokiem na Zatokę w Jebel Ali, Dubaj Kompleks zlokalizowany…
$1,49M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/9
Nowoczesne Apartamenty przy Plaży z Opcją Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah Wyspa Siniyah…
$1,51M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty przy Nabrzeżu na Dubai Islands z Bogatą Infrastrukturą Ten wieżowiec mieszkalny …
$2,50M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/10
Oszałamiające Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Projekcie Wielofunkcyjnym w Dubaju Położon…
$667,373
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze na Dubai Islands Położona w prestiżowej lokalizacj…
$2,61M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 441 m²
Podekscytowany, aby pokazać ten trzypokojowy DUPLEX w SLS Residences The Palm, nowo uruchomi…
$7,37M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Piętro 15/21
Umeblowane Apartamenty przy Lagunie w Nowym Centrum Ajman Ten prestiżowy kompleks apartament…
$785,144
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 9
Dwupoziomowy Apartament przy Plaży na Siniyah Island, Umm Al Quwain Odkryj wyjątkowe arcydzi…
$984,894
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 13
Markowe Apartamenty nad Wodą Sygnowane przez Anantara w Mina Al Arab, Ras Al Khaimah Położon…
$4,01M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,13M
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 310 m²
Piętro 100/100
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina Ten luksu…
$34,47M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 14
Lksusowe Apartamenty i Dwupizomowe Mieszkania Inspirowane Leśnym Krajobrazem w Dubaju Wizjon…
$1,13M
Zostaw prośbę
Bliźniak 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 733 m²
Piętro 13/18
Apartamenty Projektu Cavalli Design z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Dubaju, Al Safa Al Safa …
$11,31M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3/9
Ekskluzywne Apartamenty Przy Plaży z Opcją Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah, Umm Al-Quwa…
$1,43M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Piętro 41/44
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina …
$1,54M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Piętro 11/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$5,11M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 14
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Prestiżowej Wyspie Hayat Wyspa Hayat, położona w Mina …
$2,58M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 47/54
W Pełni Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Odbiorze w Dubai Motor City Dubai Motor…
$1,06M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Augusta by Nshama in Town Square DubaiAugusta: Dynamiczne życie w harmonii z naturąAugusta t…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 584 m²
W ramach DAMAC Bay 2 jest ultraluksusową kolekcją Skycrest, gdzie można znaleźć super luksus…
$7,95M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się