Rezydencja Stamn NAUTIS

Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalnie zaprojektowana kolekcja rezydencji zapewnia światowej klasy udogodnienia i luksusowe życie na wyspie, tylko rzut kamieniem z najbardziej znanych zabytków Dubaju, takich jak Burj Khalifa i Dubai Mall.

STAMN Pozostałości Nautis

Wprowadzenie projektu

Witamy w STAMN Nautis Mieszkańcy, nowy ekscytujący dodatek do ikonicznych Dubai Wysp. Ciesz się wyspą żyjącą w tej ograniczonej społeczności wydań, która oferuje zaledwie 63 rezydencje na ośmiu piętrach mieszkalnych. W komplecie z parkingiem dla każdego rezydenta, rozwój oferuje szereg przemyślanych przestrzeni od luksusowych apartamentów z jedną sypialnią do wyśmienitych czteropokojowych domów. Każdy szczegół projektu odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie Dubaju na dobrze zaplanowane miejsca odnowy biologicznej, styl, który naturalnie łączy się z otoczeniem, a także wyrafinowanie nad morzem.

Inteligentna funkcja klucza dual- key

Wybrane jednostki obejmują również elastyczny wpis klucza dual- key STARN, w którym miejsca zamieszkania można podzielić na optymalne dochody z wynajmu lub dodatkową prywatność. To jest jak posiadanie korzyści z dwóch wysokiej klasy nieruchomości w jednym.

Zaprojektowane do wellness i relaksu

Dzięki projektantowi butików Horizon zewnętrzna fasada czerpie inspirację z fal otaczającej Zatoki Arabskiej. Każdy balkon jest zorientowany, aby zapewnić prywatność, przy jednoczesnym zachowaniu i maksymalizacji widoków, podczas gdy okna podłogowe do sufitu zapewniają zdrowe naturalne światło.

Po drugiej stronie nieruchomości, mieszkańcy będą cieszyć się światowej klasy obiektów, takich jak basen nieskończoności i taras słoneczny, dobrze wyznaczona sala gimnastyczna, joga i pilates studia, a dla ostatecznego hideaway, przytulny zakątek czytania w bujnym zielonym ogrodzie.

Od przyjaciół do rodziny, każdy jest katerowany na zewnątrz jadalnia i barbecue area, plus oddzielny plac zabaw dla dzieci.

Nowy standard życia na wyspie

STAMN Nautis Mieszkańcy znajdują się w doskonałej lokalizacji mieszkalnej na Wyspach Dubaju, obszarze, który jest ukierunkowany na znaczny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat. Ustanowiony przez rząd jako kolejny cel wyspy w Dubaju, a wraz z miliardami zainwestowanymi w infrastrukturę i punkty orientacyjne, Wyspy Dubaju zostaną wkrótce rozważone na równi z Palm Jumeirah i Palm Jebel Ali.

W rzeczywistości ceny mieszkań wzrosły o 22% rocznie, a wartości gruntów podwoiły się w ciągu ostatnich trzech lat. Atrakcyjna nadmorska społeczność w jednym z najbardziej ekscytujących miast na świecie - łatwo zrozumieć, dlaczego Dubaj jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów nieruchomości do zakupu.

Plan płatności

Elastyczna struktura płatności 40 / 60 dostępna jest zarówno dla inwestorów, jak i dla użytkowników końcowych:

10% pobranie

10% Po podpisaniu umowy sprzedaży (SPA)

1% miesięcznie od stycznia 2026 r. do sierpnia 2027 r.

60% na Handover w Q4 2027