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Condo na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
8
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8 obiektów total found
Condo 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
BINGHATTI ETHEREA - JVC District 11Bezpieczna inwestycja w nieruchomości w Dubaju bez opłat …
$482,024
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Condo 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
PRZEPISY DOTYCZĄCE KÄUFERUSprzedaż bezpośrednia w imieniu dewelopera - wszystkie konsultacje…
$1,28M
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Condo 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
BINGHATTI ETHEREA - JVC District 11Bezpieczna inwestycja w nieruchomości w Dubaju bez opłat …
$476,985
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Condo 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Luksusowy kompleks mieszkaniowy z ultra-wysokimi apartamentami w samym sercu Dubaju. Opracow…
$301,370
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Condo 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 13/60
Ten luksusowy kompleks mieszkalny znajduje się w centrum Dubaju i zapewnia mieszkańcom wygod…
$371,500
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Condo 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Luksusowy kompleks mieszkaniowy z ultra wysokiej klasy apartamentami, położony w samym sercu…
$384,000
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Condo 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Luksusowy kompleks mieszkaniowy z ultra wysokiej klasy apartamentami, położony w samym sercu…
$213,000
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Condo 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Condo 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Luksusowy kompleks mieszkaniowy z ultra-wysokimi apartamentami w samym sercu Dubaju. Opracow…
$260,000
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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