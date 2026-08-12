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Wille na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
83
Abu Zabi
105
Umm Al Quwain
12
Abu Zabi
127
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551 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 257 m²
Luksusowe Waterfront Życie przeznaczone dla rodzin, Inwestorów i Lifestyle KupującychDoświad…
$762,423
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Willa w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Waterfron Villas z dostępem do plaży i w odległości spaceru od morza.Dostępny 0% plan płatno…
$685,000
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Przestronny willa z 3 sypialniami + pokój pokojowyReadymade willa w cichej okolicy - Damac H…
$490,130
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DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa w ekskluzywnym projekcie Siniya Island! Oszałamiające widoki na Zatokę Arabską! Willa …
$2,88M
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DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$1,01M
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 1
Floating Residences by Buddha- Bar są unikalne luksusowe pływające rezydencje i resort stylu…
$5,99M
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DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
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DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 612 m²
Waterfron Villas z prywatną plażą, w odległości spaceru od morza.Dostępne 0% plan płatności …
$1,15M
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Willa 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 408 m²
Liczba kondygnacji 2
Isola Villa Terra Collection: luksusowa willa na Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collection…
$16,88M
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DDA Real Estate
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Cena zaczyna się od 1 760 000 dolar 124; Od 73 m2Ocean Cove w Rashid Yachts & Marina - Water…
$479,237
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Powierzchnia 668 m²
Dubaju: 5 minut od Dubaju Rugby Sevens 8 minut od Dubai Outlet Mall 30 minut od centrum Duba…
$4,15M
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Willa 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 422 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,70M
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 401 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Domy z Prywatnymi Windami i Basenami w Abu Dhabi Te wolnostojące domy znajdują …
$2,48M
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Raiha Stand Alone Villa w Waada jest premium prywatną willą w Dubaju Południe!Raiha Stand Al…
$1,25M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 2
Fleurs De Jardin, MBR Miasto jest ogrodzoną kolekcją willi i rezydencji w Meydan D11 z ogrod…
$7,08M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$876,712
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Masaar 3 to leśna oaza z inteligentnymi domami, naturą i atrakcją inwestycyjną.Projekt Masaa…
$759,717
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjał Inwestycyjny w Wyjątkowym Kompleksie w Dubailand Osiedle willowe z…
$1,60M
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Willa 8 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 8 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy z Dogodnym Planem Płatności 70/30 w Sharjah Projekt znajduje się w dzielnicy …
$1,57M
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Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$2,20M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Powierzchnia 283 m²
Apartment area 283 sq. m. Balcony area 60 sq. m. Roof area 475 sq.m. About the Grand Pol…
$2,15M
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Agencja
Аталанта
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Willa 7 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 450 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille z Planem Ratalnym do Dostawy na Wyspie Siniyah w Umm Al Quwain Wyspa Sobha S…
$7,54M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille i domy w nowym projekcie Nad Al Sheba Gardens w Nad Al Sheba Gardens! Atrakc…
$3,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Al Rahah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Rahah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille nad Wodą Sygnowane Marką Manchester City i Ekskluzywny Styl Życia dla Miłośn…
$1,89M
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 437 m²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Wille Bentley Home z Prywatnym Basenem w Dubaju Meydan Te wille Bentley Homes znaj…
$7,44M
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Willa 20 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 20 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 20
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 7 500 m²
The Crown Penthouse – Raffles The PalmIconic residence of77,707 sq ft spread over three
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 371 m²
Piętro 1/3
Pływające, Inwestycyjne Wille w Projekcie na The World Islands w Dubaju World Islands to meg…
$6,02M
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Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywna willa w AlJurf Gardens - Kayan Pierwsza lokalizacja wzdłuż wybrzeża Sahel Al Ema…
$1,55M
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Agencja
DDA Real Estate
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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