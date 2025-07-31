Mieszkanie w nowym budynku 11hills park by Akmal Rustami

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,000
od
$6,052/m²
;
2
ID: 32989
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

English English
Pokaż oryginał
English English

🏡 11 Hills Park w Dubaju Science Park

A Premium Residential Investment in Dubai 's Innovation Corridor

📍 Pierwsze i strategiczne położenie
• 🗺️Strategicznie umieszczona na Umm Suqeim Road, zapewniając wysoką widoczność i bezproblemową łączność z głównymi autostradami (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).
• 🚗Łatwy dostęp do kluczowych dzielnic Dubaju (Downtown, DIFC, Dubaj Marina) w ciągu 15- 20 minut, maksymalizując atrakcyjność wynajmu dla profesjonalistów.

🎯 Propozycja wartości bazowej: Ekosystem Live- Work- Play
• W sercu Business & Research Hub: Bezpośrednio osadzone w Dubaju Science Park, kwitnącej społeczności globalnych firm farmaceutycznych, naukowych i technologicznych. Gwarantuje to rynek wewnętrzny specjalistów wysokiego dochodu.
• 🌳Spokojna ucieczka z City Access: oferuje mieszkańcom spokojne, zielone środowisko z widokiem na parkland, unikalny punkt sprzedaży w tętniącej życiem metropolii.

🛍️ Niedobór stylu życia i wygody
• 🛒Przynależność do Dubai Hills Mall: Główne miejsce przeznaczenia detalicznego. Ta bliskość gwarantuje wygody premium i bezpośrednio zwiększa wartość nieruchomości i opłat za wynajem.
• 🏫Blisko kluczowych udogodnień: Otoczony znanymi międzynarodowymi szkołami, uniwersytetami, szpitalami i hotelami, tworząc samowystarczalną, przyjazną rodzinie społeczność.

🌟 Premium & Cultural Attended Wellness Facility
• 💪Dedykowane Zdrowie i Wellness: Stan-of-the-art centrum fitness z oddzielnym, w pełni wyposażone siłownie dla mężczyzn i kobiet, zapewniając prywatność i komfort dla wszystkich mieszkańców.
• 🏊Wyłączne udogodnienia rekreacyjne: oferuje oddzielne baseny dla mężczyzn i kobiet, catering do preferencji kulturowych i oferuje premium, prywatne doświadczenie w stylu resort.

📈 Najważniejsze punkty inwestycji
• 🎯Popyt i rynek Pasuje: Siedzi w wielokulturowym węźle, a w szczególności odpowiada preferencjom zróżnicowanej, wysoko dochodowej grupy demograficznej (w tym rodzin z Bliskiego Wschodu, Azji i Europy), zapewniając wyższy wskaźnik obsadzenia.
• ♻️Future- Dowód & Kulturalny Wrażliwość: dostosowuje się do filarów innowacji i dobrobytu w Dubaju, ustanawiając jednocześnie nowy standard prywatności i luksusu w życiu społeczności.
• 🚀Krawędź konkurencyjna: Oddzielne urządzenia wellness stanowią znaczącą unikalną propozycję sprzedaży (USP) nad standardowymi zmianami, co pozwala na cenniki za wynajem i przyciągnięcie szerszej bazy najemców.
• 📊Trajektoria wzrostu: Usytuowany na terenie Dubai Hills, korzystający z istniejącej infrastruktury, będąc jednocześnie doskonałą ofertą mieszkaniową w ramach rozwijającego się klastra Science Park.

✅ Podsumowanie:
11 Hills Park to strategiczna inwestycja, która opanowuje równowagę pomiędzy luksusem, prywatnością i lokalizacją. Odnosi się bezpośrednio do popytu na kulturalnie dostrojone, wysokiej klasy udogodnienia w kwitnącym centrum gospodarki wiedzy. Ta unikalna kombinacja zapewnia wysokie dochody z wynajmu, niższe obroty najemców oraz solidną długoterminową ocenę kapitału.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 38.0
Cena za m², USD 6,579
Cena mieszkania, USD 250,000

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku 11hills park by Akmal Rustami
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,000
