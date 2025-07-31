Mieszkanie w nowym budynku 11hills park by Akmal Rustami

🏡 11 Hills Park w Dubaju Science Park

A Premium Residential Investment in Dubai 's Innovation Corridor

📍 Pierwsze i strategiczne położenie

• 🗺️Strategicznie umieszczona na Umm Suqeim Road, zapewniając wysoką widoczność i bezproblemową łączność z głównymi autostradami (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).

• 🚗Łatwy dostęp do kluczowych dzielnic Dubaju (Downtown, DIFC, Dubaj Marina) w ciągu 15- 20 minut, maksymalizując atrakcyjność wynajmu dla profesjonalistów.

🎯 Propozycja wartości bazowej: Ekosystem Live- Work- Play

• W sercu Business & Research Hub: Bezpośrednio osadzone w Dubaju Science Park, kwitnącej społeczności globalnych firm farmaceutycznych, naukowych i technologicznych. Gwarantuje to rynek wewnętrzny specjalistów wysokiego dochodu.

• 🌳Spokojna ucieczka z City Access: oferuje mieszkańcom spokojne, zielone środowisko z widokiem na parkland, unikalny punkt sprzedaży w tętniącej życiem metropolii.

🛍️ Niedobór stylu życia i wygody

• 🛒Przynależność do Dubai Hills Mall: Główne miejsce przeznaczenia detalicznego. Ta bliskość gwarantuje wygody premium i bezpośrednio zwiększa wartość nieruchomości i opłat za wynajem.

• 🏫Blisko kluczowych udogodnień: Otoczony znanymi międzynarodowymi szkołami, uniwersytetami, szpitalami i hotelami, tworząc samowystarczalną, przyjazną rodzinie społeczność.

🌟 Premium & Cultural Attended Wellness Facility

• 💪Dedykowane Zdrowie i Wellness: Stan-of-the-art centrum fitness z oddzielnym, w pełni wyposażone siłownie dla mężczyzn i kobiet, zapewniając prywatność i komfort dla wszystkich mieszkańców.

• 🏊Wyłączne udogodnienia rekreacyjne: oferuje oddzielne baseny dla mężczyzn i kobiet, catering do preferencji kulturowych i oferuje premium, prywatne doświadczenie w stylu resort.

📈 Najważniejsze punkty inwestycji

• 🎯Popyt i rynek Pasuje: Siedzi w wielokulturowym węźle, a w szczególności odpowiada preferencjom zróżnicowanej, wysoko dochodowej grupy demograficznej (w tym rodzin z Bliskiego Wschodu, Azji i Europy), zapewniając wyższy wskaźnik obsadzenia.

• ♻️Future- Dowód & Kulturalny Wrażliwość: dostosowuje się do filarów innowacji i dobrobytu w Dubaju, ustanawiając jednocześnie nowy standard prywatności i luksusu w życiu społeczności.

• 🚀Krawędź konkurencyjna: Oddzielne urządzenia wellness stanowią znaczącą unikalną propozycję sprzedaży (USP) nad standardowymi zmianami, co pozwala na cenniki za wynajem i przyciągnięcie szerszej bazy najemców.

• 📊Trajektoria wzrostu: Usytuowany na terenie Dubai Hills, korzystający z istniejącej infrastruktury, będąc jednocześnie doskonałą ofertą mieszkaniową w ramach rozwijającego się klastra Science Park.

✅ Podsumowanie:

11 Hills Park to strategiczna inwestycja, która opanowuje równowagę pomiędzy luksusem, prywatnością i lokalizacją. Odnosi się bezpośrednio do popytu na kulturalnie dostrojone, wysokiej klasy udogodnienia w kwitnącym centrum gospodarki wiedzy. Ta unikalna kombinacja zapewnia wysokie dochody z wynajmu, niższe obroty najemców oraz solidną długoterminową ocenę kapitału.