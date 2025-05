Kompleks mieszkalny New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubailand, Dubai, UAE

Witamy w Cove Grand - Elegancki kompleks mieszkalny, pochowany w Verdure obszaru parku, w samym sercu przytulnej i dynamicznie rozwijającej się dzielnicy rodzinnej w Dubaju. To nie tylko miejsce do życia - to przestrzeń, gdzie wszystko jest przemyślane do ostatniego szczegółu dla tych, którzy cenią harmonię, komfort i styl. Nowoczesna architektura, przemyślane układy i doskonałe strefy tworzą atmosferę wyrafinowanego luksusu.

Wielką zaletą projektu jest fakt, że rezydencje - od studia po przestronne apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami - są w pełni umeblowane. Pozwala ono na wprowadzenie się i rozpoczęcie uzyskiwania dochodów z wynajmu natychmiast po przeniesieniu bez zbędnych kosztów i oczekujących.

Infrastruktura kompleksu zachwyca jej różnorodnością i jest tworzona dla pełnej jakości, dynamicznego i aktywnego życia. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się rekreacją przy basenie dla dzieci i dorosłych, spędzić wieczory w salonie na świeżym powietrzu i zrobić przytulne spotkania z przyjaciółmi w malowniczym grillu. Dla aktywnego stylu życia, istnieje nowoczesna, w pełni wyposażona siłownia i mini golf. Twoje dzieci będą zachwycone przestronnym placem zabaw, a cała rodzina będzie mogła spędzić czas oglądając filmy w kinie zewnętrznym.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

wyposażona siłownia

nowoczesny klub

zewnętrzne pomieszczenia wypoczynkowe

malownicze miejsce do grillowania

mini golf

plac zabaw dla dzieci

kino

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 50 / 50, 70 / 30 (plan płatności po zakończeniu)

Cechy mieszkania

Meble są wliczone

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dogodna lokalizacja w pobliżu Palm Jebel Ali i Jebel Ali zapewnia doskonałą dostępność transportu i bliskość wszystkich ważnych obiektów.