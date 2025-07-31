  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Mieszkanie w nowym budynku SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$550,000
BTC
6.5421405
ETH
342.9015544
USDT
543 776.4782069
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
2
ID: 33081
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

LUKSURY NIE BUDOWA. To jest zakazane. Zaprojektowany przez światowej uznanej Zaha Hadid Architects, Symfonia stanowi rzadki dialog między formą a uczuciem.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

