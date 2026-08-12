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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
2632
Sharjah
7
Ajman
37
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892 obiekty total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i widok na zachód słońca z tarasuJacob & Co. Beachfron…
$1,14M
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$1,29M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 5/15
Luksusowy Apartament przy Plaży z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Miraggio, Ras Al Khaimah…
$677,764
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6
Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegan…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Umed properties
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 441 m²
Liczba kondygnacji 18
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży Zaprojektowane przez Elie Saab na Wyspie Al Marjan Wyspa …
$6,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/45
Nadmorskie Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Dubai Maritime City Ten prestiżo…
$1,04M
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Piętro 24/60
Domy Inwestycyjne przy Nabrzeżu w Dubai Maritime City z 35% Płatnością po Przekazaniu i 1% M…
$3,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 10/15
Luksusowe apartamenty w Nobu Residences w Ras Al Khaimah! Wysokie ROI - 6% w $! Rentowność z…
$1,08M
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Agencja
DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 20
Luksusowe Apartamenty Nadbrzeżne z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Creek Harbour Dubai Cr…
$875,205
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Penthouse 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 315 m²
Piętro 41/43
Ultra Luksusowe Apartamenty Bugatti w Nowym Kultowym Budynku w Dubai Business Bay W Dubaju, …
$42,40M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 7/8
Urokliwe mieszkanie z zachwycającym widokiem na morze, basenem, siłownią i strefami do jogi,…
$692,966
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6/12
241 WATERSIDE - prywatność wyspy, minimalistyczna architektura i kurort stylu życia na Wyspa…
$514,374
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 33/50
Apartamenty na Nadbrzeżu z Elastycznym Planem Płatności w Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar w Sha…
$459,540
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/38
Apartamenty Marki Francka Mullera z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Marina Dubai Marina t…
$473,396
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Mieszkanie 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
Piętro 14
Niezwykłe nadmorskie apartamenty z zachwycającym widokiem, elitarnymi udogodnieniami fitness…
$1,45M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Luksusowe apartamenty z panoramicznym widokiem na morze, udogodnieniami w stylu kurortowym, …
$485,966
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty przy Kanale Inspirowane Stylem Resortowym w Mina Al Arab Położona w Mina Al Arab…
$1,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 5/9
Przestronne 1 pokojowe mieszkanie z balkonem i hotelowe korzyści w zielonym kompleksie w peł…
$476,446
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 508 m²
Piętro 16/18
Apartamenty przy Plaży w Nikki Beach, Al Marjan, Ras Al Khaimah Al Marjan w Ras Al Khaimah t…
$4,72M
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Mieszkanie 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 9/14
Zachwycające Apartamenty z Widokiem na Morze na Dubai Islands z Planem Płatności 50/50 Ta ek…
$1,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro 5/23
Luksusowe Apartamenty i Domy przy Plaży na Wyspie Al Marjan Wyspa Al Marjan, położona u wybr…
$2,33M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 10/15
Nowoczesny apartament w kompleksie mieszkalnym Sea Legend Tower One w prestiżowej okolicy Du…
$804,564
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/9
Luksusowy Apartament Jednopokojowy nad Wodą w Mina by Azizi Doświadcz komfortu i elegancj…
$1,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/9
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Yachtside Marina Residences na wyspie Siniya…
$356,438
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 23/71
Apartamenty w Luksusowym Projekcie Mieszkaniowym z Widokiem na Kanał w Business Bay Położone…
$704,320
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Mieszkanie 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 19
Eleganckie Apartamenty z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Ras Al Khaimah Downtown Mina w …
$690,465
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 23
Eleganckie Apartamenty w Zasięgu Spaceru od Plaży w Al Hamra Village Podnieś standard swojeg…
$471,086
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Mieszkanie 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 17
Apartamenty Jedno i Dwupoziomowe w Kompleksie nad Morzem na Dubai Island Apartamenty na Duba…
$862,504
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Mieszkanie 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 12
Stylowe Mieszkania na Sprzedaż na Dubai Islands Doświadcz stylu życia o trwałej wartości i e…
$687,001
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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