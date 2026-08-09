  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konak

Obra nueva en venta en Konak

;
apartamentos
23
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,32M
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$686,727
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$448,431
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
TekceTekce
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$376,775
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,37M
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,98M
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$301,951
La presidencia cuenta con piscinas y seguridad.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana Carretera de anillo - 700 metrosEstación de metro - 4 kmUniversidad - 4 kmAeropuerto - 30 km
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$510,915
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar con amplias terrazas.La residencia cuenta con un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un café, un restaurante y un bar de vitaminas, piscinas cubiertas y al aire libre, un parque infantil, seguridad alrededor de la hora, zonas verdes ajardinadas.Ub…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Mostrar todo Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turquía
de
$314,616
Combinando todos los colores de la vida residencial, empresarial, cultural, deportiva, de entretenimiento y de compras, el proyecto se encuentra en el nuevo centro de Izmir, una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo, con una ubicación única que se convertirá en el centro del co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Complejo residencial New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$250,326
La presidencia consta de apartamentos y oficinas, y cuenta con seguridad alrededor de la hora.Terminación - Febrero, 2026.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el centro de la zona de Bayrakli, a 5 minutos a pie …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$716,283
La residencia cuenta con cafeterías y restaurantes, un garaje, un gimnasio, una piscina al aire libre y una piscina infantil, un parque infantil, una sala de conferencias, una sauna, un baño de vapor y una zona de yoga, seguridad alrededor de la hora, servicio de conserjería.Terminación - Di…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$316,358
Este es un bloque de residencia de 50 plantas con una longitud de 173 metros. Hay diferentes tipos de residencias de 1+1 a 4+1 en el proyecto. Desde la comprensión arquitectónica icónica hasta los espacios vivos, desde la calidad de los materiales utilizados hasta los detalles elegantes que …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$463,595
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con zonas verdes, sala de estar, piscinas cubiertas y exteriores, cafeterías, centro de fitness, sapa, cine, parque infantil, sala de conferencias.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turquía
de
$328,296
El proyecto en Izmir, la ciudad principal en la costa egeo de Turquía, es un complejo moderno de 3 edificios. Se encuentra en la primera costa en una zona tranquila del centro de la ciudad.Hay 469 apartamentos con amplias terrazas en edificios residenciales de este complejo. El tercer edific…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$295,444
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con gimnasio y piscina.Terminación - 2o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra en el centro de la ciudad, a 300 metros de una estación de metro, a 4 km del puerto, a 6 km de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$428,620
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento, amplios balcones y vistas al mar y la ciudad.La residencia cuenta con una escuela y una zona deportiva, un aparcamiento y un garaje, zonas de yoga y pilates, piscinas cubiertas y al aire libre para niños y adultos, cafés y restaurantes, un p…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$277,466
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$641,982
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la primera línea de mar
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$273,913
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$821,992
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$196,219
El proyecto consta de dos edificios de 4 plantas con 121 apartamentos con 1-2 dormitorios.Características:piscina al aire librezonas ajardinadasseguridad alrededor de la horaAparcamiento interior y exteriorTerminación - Octubre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está rodea…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turquía
de
$303,000
Año de construcción 2024
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 24
¡Prestigioso complejo residencial en el CORAZÓN de Izmir a orillas del mar Egeo! El proyecto consta de 4 edificios e incluye más de 1000 apartamentos con vistas a la bahía de Izmir, así como locales comerciales. Área del apartamento: 56 - 234 M2. Diseños: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 En el t…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir