Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Oba, Turquía
de
$333,771
BTC
3.9701389
ETH
208.0919530
USDT
329 994.1568746
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
ID: 27419
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡Te enviaremos una foto del apartamento bajo petición!
Apartamento de dos dormitorios (2+1) -100 m2 con muebles nuevos y electrodomésticos Siemens en el complejo de élite Oba Sol Garden.

Disposición:

  • Cocina-Sala de estar
  • 2 Dormitorios
  • 2 Baños con suelo calentado
  • Jardín privado y acceso a la piscina

Espacioso grupo de entrada
Oba Sol Garden es un nuevo complejo residencial con todas las comodidades, situado en la zona desarrollada de Oba en Alanya, rodeado de toda la infraestructura necesaria y a sólo 850 metros del mar y las playas.

Cerca del complejo hay jardines de infancia, escuelas y linces, un nuevo hospital, una farmacia, un mercado de agricultores, tiendas y supermercados, cafeterías y restaurantes, canchas de fútbol y baloncesto, una gran zona de senderismo.

Oba Sol Garden consta de 5 bloques residenciales con 64 apartamentos de diferentes diseños, desde 1+1 apartamentos hasta 4+1 áticos.

Fecha final: entregada

Infraestructura:

  • Zona verde paisajística
  • Jardín paisajístico
  • Piscina exterior
  • Toboganes de agua
  • Sunbathing y zona de relajación con tumbonas
  • Ascensores
  • Gym
  • Piscina cubierta
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Baño turco
  • Sala de masajes
  • Café
  • Sala de juegos
  • Parque infantil
  • Generador de respaldo
  • Seguridad y videovigilancia 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Oba, Turquía
de
$333,771
Realting.com
