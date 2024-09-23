Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

¡Te enviaremos una foto del apartamento bajo petición!

Apartamento de dos dormitorios (2+1) -100 m2 con muebles nuevos y electrodomésticos Siemens en el complejo de élite Oba Sol Garden.

Disposición:

Cocina-Sala de estar

2 Dormitorios

2 Baños con suelo calentado

Jardín privado y acceso a la piscina

Espacioso grupo de entrada

Oba Sol Garden es un nuevo complejo residencial con todas las comodidades, situado en la zona desarrollada de Oba en Alanya, rodeado de toda la infraestructura necesaria y a sólo 850 metros del mar y las playas.

Cerca del complejo hay jardines de infancia, escuelas y linces, un nuevo hospital, una farmacia, un mercado de agricultores, tiendas y supermercados, cafeterías y restaurantes, canchas de fútbol y baloncesto, una gran zona de senderismo.

Oba Sol Garden consta de 5 bloques residenciales con 64 apartamentos de diferentes diseños, desde 1+1 apartamentos hasta 4+1 áticos.

Fecha final: entregada

Infraestructura:

Zona verde paisajística

Jardín paisajístico

Piscina exterior

Toboganes de agua

Sunbathing y zona de relajación con tumbonas

Ascensores

Gym

Piscina cubierta

Jacuzzi

Sauna

Baño turco

Sala de masajes

Café

Sala de juegos

Parque infantil

Generador de respaldo

Seguridad y videovigilancia 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.