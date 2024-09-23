Piso en edificio nuevo In Maslak Istanbul

RAMS Park House Maslak es un prestigioso proyecto residencial situado en Maslak, Estambul, justo al lado del Bosque Belgrad, que ofrece un estilo de vida único mezclado con la naturaleza. Con su arquitectura moderna, ricas instalaciones sociales y proximidad al centro de la ciudad, el proyecto destaca como una opción atractiva tanto para la inversión como para la vida.

El desarrollo consta de 10 bloques, una superficie total de construcción de 409.000 m2, y 100.000 m2 de aparcamiento cerrado. Ofrece una amplia gama de tipos de apartamentos de 1+1 a 4+1, junto con una zona comercial de 7.500 m2. La entrega prevista del proyecto en 2027 ofrece fuertes ventajas a largo plazo para los inversores.

RAMS Park House Maslak – 10 ventajas clave