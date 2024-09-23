Piso en edificio nuevo In Maslak Istanbul

RAMS Park House Maslak es un prestigioso proyecto residencial situado en Maslak, Estambul, justo al lado del Bosque Belgrad, que ofrece un estilo de vida único mezclado con la naturaleza. Con su arquitectura moderna, ricas instalaciones sociales y proximidad al centro de la ciudad, el proyecto destaca como una opción atractiva tanto para la inversión como para la vida.
El desarrollo consta de 10 bloques, una superficie total de construcción de 409.000 m2, y 100.000 m2 de aparcamiento cerrado. Ofrece una amplia gama de tipos de apartamentos de 1+1 a 4+1, junto con una zona comercial de 7.500 m2. La entrega prevista del proyecto en 2027 ofrece fuertes ventajas a largo plazo para los inversores.
RAMS Park House Maslak – 10 ventajas clave
Ubicación central: Situado en el corazón de Maslak, a poca distancia de centros de negocios y estilo de vida.
Proximidad natural: Adyacente al Bosque de Belgrad con vistas verdes y espaciosas áreas de estar.
Transporte fácil: Cerca del metro, las principales carreteras y las líneas de transporte público.
Arquitectura moderna: Techos altos, diseños amplios y elegante diseño de fachada.
Variedad de Unidades: Opciones de apartamento de 1+1 a 4+1 para diferentes necesidades familiares.
Amplias instalaciones sociales: Gimnasios, zonas de bienestar y servicios de entretenimiento utilizables durante todo el año.
7.500 m2 Área Comercial: Convenientes tiendas y servicios para necesidades diarias.
Planes de pago flexibles: pagos atractivos y opciones favorables a los inversores.
High Investment Potential: 2027 entrega con fuertes expectativas de apreciación de valor a largo plazo.
Desarrollo de gran escala: 409.000 m2 lo convierte en una de las mayores inversiones en Maslak.