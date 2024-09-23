Piso en edificio nuevo Sega Metro Park

Sega Metro Park es un exclusivo proyecto residencial y de inversión ubicado en Küçükçekmece, Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 6.500 m² y está compuesto por seis edificios de 9 plantas, que albergan 291 apartamentos con distribuciones 2+1 y 3+1, además de 44 locales comerciales.
Sega Metro Park ofrece instalaciones de lujo, como un baño turco, salas de vapor, sauna, gimnasio, aparcamiento subterráneo y seguridad las 24 horas. Gracias a su ubicación estratégica cerca del metro, Metrobus, centros comerciales y universidades, proporciona una excelente conectividad y un alto nivel de comodidad.
10 ventajas principales de Sega Metro Park:
Ubicación privilegiada en Küçükçekmece, Estambul.
A solo 3 minutos del Metrobus y 7 minutos del metro.
291 apartamentos modernos con distribuciones ideales para familias.
44 locales comerciales que cubren las necesidades diarias de los residentes.
Exclusivas instalaciones de bienestar, que incluyen baño turco, sauna y gimnasio.
Aparcamiento subterráneo de dos niveles para mayor comodidad.
Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas, garantizando tranquilidad a los residentes.
Cercano a importantes centros comerciales como Aqua Florya y 212 Mall.
Próximo a la Universidad Istanbul Aydın y a la Universidad Istanbul Arel.
Alto potencial de inversión gracias a la fuerte demanda de alquileres en la zona.