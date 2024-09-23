Piso en edificio nuevo Sega Metro Park

Sega Metro Park es un exclusivo proyecto residencial y de inversión ubicado en Küçükçekmece, Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 6.500 m² y está compuesto por seis edificios de 9 plantas, que albergan 291 apartamentos con distribuciones 2+1 y 3+1, además de 44 locales comerciales.

Sega Metro Park ofrece instalaciones de lujo, como un baño turco, salas de vapor, sauna, gimnasio, aparcamiento subterráneo y seguridad las 24 horas. Gracias a su ubicación estratégica cerca del metro, Metrobus, centros comerciales y universidades, proporciona una excelente conectividad y un alto nivel de comodidad.

10 ventajas principales de Sega Metro Park: