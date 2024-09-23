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Piso en edificio nuevo Sega Metro Park

Kucukcekmece, Turquía
de
$190,000
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11
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ID: 39643
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

Sega Metro Park es un exclusivo proyecto residencial y de inversión ubicado en Küçükçekmece, Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 6.500 m² y está compuesto por seis edificios de 9 plantas, que albergan 291 apartamentos con distribuciones 2+1 y 3+1, además de 44 locales comerciales.

Sega Metro Park ofrece instalaciones de lujo, como un baño turco, salas de vapor, sauna, gimnasio, aparcamiento subterráneo y seguridad las 24 horas. Gracias a su ubicación estratégica cerca del metro, Metrobus, centros comerciales y universidades, proporciona una excelente conectividad y un alto nivel de comodidad.

10 ventajas principales de Sega Metro Park:

  • Ubicación privilegiada en Küçükçekmece, Estambul.

  • A solo 3 minutos del Metrobus y 7 minutos del metro.

  • 291 apartamentos modernos con distribuciones ideales para familias.

  • 44 locales comerciales que cubren las necesidades diarias de los residentes.

  • Exclusivas instalaciones de bienestar, que incluyen baño turco, sauna y gimnasio.

  • Aparcamiento subterráneo de dos niveles para mayor comodidad.

  • Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas, garantizando tranquilidad a los residentes.

  • Cercano a importantes centros comerciales como Aqua Florya y 212 Mall.

  • Próximo a la Universidad Istanbul Aydın y a la Universidad Istanbul Arel.

  • Alto potencial de inversión gracias a la fuerte demanda de alquileres en la zona.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
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