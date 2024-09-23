Piso en edificio nuevo GENN Halkalı

GENN Halkalı es un exclusivo proyecto residencial de tipo boutique ubicado en Halkalı / Küçükçekmece, Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 5.902 m² y consta de tres edificios residenciales con un total de 131 viviendas. Ofrece apartamentos de 1+1, 2+1 y 3+1, además de dúplex y opciones con terraza o jardín privado.

GENN Halkalı combina una arquitectura contemporánea, distribuciones funcionales, un ambiente residencial tranquilo y una excelente conexión de transporte, creando una opción de vivienda versátil y con un alto potencial de revalorización en la parte europea de Estambul.

10 ventajas de GENN Halkalı