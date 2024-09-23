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Piso en edificio nuevo GENN Halkalı

Kucukcekmece, Turquía
de
$188,300
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13
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ID: 39646
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

GENN Halkalı es un exclusivo proyecto residencial de tipo boutique ubicado en Halkalı / Küçükçekmece, Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 5.902 m² y consta de tres edificios residenciales con un total de 131 viviendas. Ofrece apartamentos de 1+1, 2+1 y 3+1, además de dúplex y opciones con terraza o jardín privado.

GENN Halkalı combina una arquitectura contemporánea, distribuciones funcionales, un ambiente residencial tranquilo y una excelente conexión de transporte, creando una opción de vivienda versátil y con un alto potencial de revalorización en la parte europea de Estambul.

10 ventajas de GENN Halkalı

  • Ubicación privilegiada en Halkalı / Küçükçekmece.

  • Exclusiva comunidad residencial de baja densidad con solo 131 viviendas.

  • Amplia variedad de distribuciones para adaptarse a diferentes necesidades.

  • Arquitectura moderna y elegante.

  • Excelente aprovechamiento del espacio gracias a diseños funcionales.

  • Alto potencial de inversión.

  • Fácil acceso a las principales vías de transporte y al transporte público.

  • Entorno residencial tranquilo y confortable.

  • Opciones de vivienda flexibles, incluyendo apartamentos dúplex y unidades con terraza o jardín privado.

  • Gran potencial de revalorización a largo plazo.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

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Pago mensual
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