Piso en edificio nuevo Almis La Mer Dragos

Ubicación estratégica en Maltepe con un estilo de vida urbano junto al mar

Almis La Mer Dragos está situado en Maltepe (Cevizli), uno de los distritos de la parte asiática de Estambul que se beneficia de continuas mejoras en la infraestructura y de la renovación de la zona costera. Su proximidad a la estación Marmaray Cevizli y a la autopista D100/E5 garantiza un acceso rápido a Kadıköy, al centro de la ciudad y al Aeropuerto Sabiha Gökçen. Combinado con las vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, el proyecto ofrece un equilibrio excepcional entre una excelente conectividad y un estilo de vida frente al mar.

Amplia variedad de viviendas con completas instalaciones de estilo de vida

El proyecto consta de dos torres residenciales que albergan 692 apartamentos, con opciones que van desde estudios 0+1 hasta viviendas familiares 2+1, lo que lo convierte en una excelente opción para personas solteras, familias pequeñas e inversores interesados en una alta rentabilidad por alquiler. Jardines paisajísticos, piscina, gimnasio, áreas de juegos infantiles y espacios comerciales integrados crean un entorno residencial autosuficiente y confortable. Además, las viviendas listas para entrar a vivir aumentan su atractivo para quienes desean utilizarlas de inmediato o generar ingresos por alquiler.

Alta demanda de alquiler y estabilidad para la inversión

Gracias a su acceso al Marmaray, sus vistas al mar y su cercanía a centros comerciales, colegios y hospitales, Almis La Mer Dragos mantiene una demanda constante por parte de los inquilinos. El corredor Maltepe–Dragos es una de las zonas de alquiler más estables de la parte asiática de Estambul, respaldado por la limitada oferta de viviendas con vistas al mar y una demanda residencial en constante crecimiento. Estas características convierten al proyecto en una opción sólida para inversores que buscan ingresos estables por alquiler y una apreciación del capital a largo plazo.

Almis La Mer Dragos es un moderno complejo residencial ubicado en Maltepe (Cevizli), compuesto por dos torres con 692 apartamentos, desde estudios hasta viviendas 2+1, rodeados de jardines paisajísticos y espectaculares vistas al mar.

Almis La Mer Dragos ofrece vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, completas instalaciones sociales, aparcamiento, espacios comerciales y una excelente conexión de transporte mediante Marmaray y las principales autopistas, siendo una opción ideal tanto para familias como para inversores.

10 ventajas específicas de Almis La Mer Dragos