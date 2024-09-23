  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Piso en edificio nuevo Almis La Mer Dragos

Piso en edificio nuevo Almis La Mer Dragos

Maltepe, Turquía
de
$159,953
;
9
Dejar una solicitud
ID: 39652
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe

Sobre el complejo

Ubicación estratégica en Maltepe con un estilo de vida urbano junto al mar

Almis La Mer Dragos está situado en Maltepe (Cevizli), uno de los distritos de la parte asiática de Estambul que se beneficia de continuas mejoras en la infraestructura y de la renovación de la zona costera. Su proximidad a la estación Marmaray Cevizli y a la autopista D100/E5 garantiza un acceso rápido a Kadıköy, al centro de la ciudad y al Aeropuerto Sabiha Gökçen. Combinado con las vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, el proyecto ofrece un equilibrio excepcional entre una excelente conectividad y un estilo de vida frente al mar.

Amplia variedad de viviendas con completas instalaciones de estilo de vida

El proyecto consta de dos torres residenciales que albergan 692 apartamentos, con opciones que van desde estudios 0+1 hasta viviendas familiares 2+1, lo que lo convierte en una excelente opción para personas solteras, familias pequeñas e inversores interesados en una alta rentabilidad por alquiler. Jardines paisajísticos, piscina, gimnasio, áreas de juegos infantiles y espacios comerciales integrados crean un entorno residencial autosuficiente y confortable. Además, las viviendas listas para entrar a vivir aumentan su atractivo para quienes desean utilizarlas de inmediato o generar ingresos por alquiler.

Alta demanda de alquiler y estabilidad para la inversión

Gracias a su acceso al Marmaray, sus vistas al mar y su cercanía a centros comerciales, colegios y hospitales, Almis La Mer Dragos mantiene una demanda constante por parte de los inquilinos. El corredor Maltepe–Dragos es una de las zonas de alquiler más estables de la parte asiática de Estambul, respaldado por la limitada oferta de viviendas con vistas al mar y una demanda residencial en constante crecimiento. Estas características convierten al proyecto en una opción sólida para inversores que buscan ingresos estables por alquiler y una apreciación del capital a largo plazo.

Almis La Mer Dragos es un moderno complejo residencial ubicado en Maltepe (Cevizli), compuesto por dos torres con 692 apartamentos, desde estudios hasta viviendas 2+1, rodeados de jardines paisajísticos y espectaculares vistas al mar.

Almis La Mer Dragos ofrece vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, completas instalaciones sociales, aparcamiento, espacios comerciales y una excelente conexión de transporte mediante Marmaray y las principales autopistas, siendo una opción ideal tanto para familias como para inversores.

10 ventajas específicas de Almis La Mer Dragos

  1. Ubicación en Maltepe (Cevizli), una zona bien conectada y en pleno desarrollo.

  2. Vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe desde numerosas viviendas.

  3. A solo 200 metros aproximadamente de la estación Marmaray Cevizli y de las autopistas D100/E5.

  4. Tipologías de viviendas desde estudios 0+1 hasta apartamentos familiares 2+1.

  5. Piscina, gimnasio, parques infantiles y amplios jardines paisajísticos.

  6. Aparcamiento interior y exterior para los residentes.

  7. Espacios comerciales y de servicios integrados dentro del complejo.

  8. Viviendas listas para entrar a vivir, ideales para residencia o inversión en alquiler.

  9. Cercanía a centros comerciales, colegios, hospitales y todos los servicios esenciales.

  10. Entorno familiar y orientado a la calidad de vida, que combina comodidad urbana con un ambiente residencial moderno.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$131,506
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$179,071
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Erdemli, Turquía
de
$52,901
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquía
de
$329,000
Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Aksu, Turquía
de
$238,256
Está viendo
Piso en edificio nuevo Almis La Mer Dragos
Maltepe, Turquía
de
$159,953
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Tsi Obagöl complex, 350 meters from the sea.
Oba, Turquía
de
$143,964
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 55 m2 en complejo Tsi Obagöl.Elegante apartamento con muebles Boşch y electrodomésticos en el corazón del popular distrito de Oba, a 350 metros de la playa de arena, cerca de tiendas y un mercado de alimentos.Infraestructura:PiscinaZona de Recreac…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$161,360
Suits Barbarossa introduce un concepto distintivo en el mercado, ofreciendo apartamentos y villas totalmente amueblados equipados con comodidades como hotel en lugares buscados. Estas propiedades cuentan con servicios como limpieza, lavandería, conserjería y más.Ventajas Ingresos garantizado…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$714,924
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones