Piso en edificio nuevo Sinpaş Boulevard Sefaköy

Sinpaş Boulevard Sefaköy es un moderno proyecto residencial que ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. Su elegante arquitectura de estilo clásico y su diseño de alta calidad satisfacen las expectativas de quienes buscan un estilo de vida distinguido y confortable. Gracias a su ubicación céntrica, cerca de las principales vías de transporte, el proyecto es ideal para quienes desean una excelente conectividad con todas las zonas de Estambul. Los amplios apartamentos, las cocinas modernas, los balcones abiertos y los techos altos reflejan el confort y la sofisticación de la vida contemporánea.

Sinpaş Boulevard Sefaköy está compuesto por 7 edificios residenciales con un total de 390 viviendas, que incluyen distribuciones desde estudios hasta apartamentos 4+1, además de 4 villas y 5 locales comerciales. El complejo está rodeado de amplias zonas verdes y senderos peatonales que permiten disfrutar de un entorno natural. Asimismo, dispone de un supermercado integrado y completas instalaciones sociales que garantizan un estilo de vida cómodo y agradable para todos sus residentes.

Características del proyecto Sinpaş Boulevard Sefaköy