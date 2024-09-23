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Piso en edificio nuevo Sinpaş Boulevard Sefaköy

Kucukcekmece, Turquía
de
$205,000
;
3
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ID: 39641
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

Sinpaş Boulevard Sefaköy es un moderno proyecto residencial que ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. Su elegante arquitectura de estilo clásico y su diseño de alta calidad satisfacen las expectativas de quienes buscan un estilo de vida distinguido y confortable. Gracias a su ubicación céntrica, cerca de las principales vías de transporte, el proyecto es ideal para quienes desean una excelente conectividad con todas las zonas de Estambul. Los amplios apartamentos, las cocinas modernas, los balcones abiertos y los techos altos reflejan el confort y la sofisticación de la vida contemporánea.

Sinpaş Boulevard Sefaköy está compuesto por 7 edificios residenciales con un total de 390 viviendas, que incluyen distribuciones desde estudios hasta apartamentos 4+1, además de 4 villas y 5 locales comerciales. El complejo está rodeado de amplias zonas verdes y senderos peatonales que permiten disfrutar de un entorno natural. Asimismo, dispone de un supermercado integrado y completas instalaciones sociales que garantizan un estilo de vida cómodo y agradable para todos sus residentes.

Características del proyecto Sinpaş Boulevard Sefaköy

  • Elegante arquitectura clásica con acabados de alta calidad.

  • Ubicación céntrica en Sefaköy, cerca de las principales conexiones de transporte y de la autopista E5.

  • Amplia variedad de apartamentos adaptados a diferentes necesidades y estilos de vida.

  • Zonas verdes y senderos para pasear dentro del complejo.

  • Supermercado integrado y locales comerciales en las inmediaciones.

  • Cercanía a hospitales, hoteles y grandes centros comerciales.

  • Acceso rápido al Nuevo Aeropuerto de Estambul, a aproximadamente 35 minutos.

  • Espacios al aire libre para niños y áreas destinadas a la práctica de yoga.

  • Sistema integral de seguridad con vigilancia mediante cámaras las 24 horas.

  • Plazas de aparcamiento disponibles para todas las viviendas.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

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