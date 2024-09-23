Piso en edificio nuevo Panorama Park Residence

Ubicación estratégica y excelente accesibilidad

Panorama Park Residence está ubicado en Küçükçekmece, uno de los distritos residenciales y de inversión más dinámicos de Estambul. Su proximidad a la autopista E-5, al transporte público, hospitales, universidades y centros comerciales garantiza una movilidad cómoda y una alta calidad de vida. Esta excelente conectividad convierte al proyecto en una opción ideal tanto para familias que buscan comodidad como para inversores interesados en zonas con una demanda residencial constante.

Diseño pensado para familias con el máximo confort

El proyecto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de las familias, ofreciendo amplios apartamentos de 2+1, 3+1 y 4+1, con distribuciones funcionales y superficies de 102 a 147 m². Los grandes ventanales proporcionan abundante luz natural, mientras que los altos estándares de construcción y la estructura resistente a los terremotos garantizan seguridad y tranquilidad. Entre sus instalaciones destacan un gimnasio, una sala de cine, un parque infantil y un aparcamiento seguro, creando un entorno residencial cómodo y equilibrado.

Valor de inversión y potencial de crecimiento

Panorama Park Residence ofrece una sólida oportunidad de inversión gracias a su número limitado de viviendas, su ubicación céntrica en Küçükçekmece y su cercanía al corredor de desarrollo del Canal de Estambul (Kanal Istanbul). La zona continúa beneficiándose de importantes mejoras en infraestructura y de una creciente demanda de viviendas, favoreciendo tanto la rentabilidad por alquiler como la revalorización del inmueble a largo plazo. Su enfoque familiar y la alta calidad de construcción convierten este proyecto en una inversión segura y estable.

Panorama Park Residence es un moderno complejo residencial situado en Küçükçekmece, Estambul, construido sobre un terreno de 2.034 m². El proyecto consta de un edificio de 15 plantas con 90 elegantes apartamentos, combinando diseño contemporáneo, confort y funcionalidad.

El complejo ofrece viviendas de 2+1, 3+1 y 4+1, con superficies de 102 a 147 m², ideales para familias que buscan una excelente calidad de vida urbana. Su ubicación privilegiada garantiza comodidad y un sólido valor de inversión.

10 ventajas principales de Panorama Park Residence