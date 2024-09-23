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Piso en edificio nuevo Panorama Park Residence

Kucukcekmece, Turquía
de
$170,000
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5
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ID: 39645
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

Ubicación estratégica y excelente accesibilidad

Panorama Park Residence está ubicado en Küçükçekmece, uno de los distritos residenciales y de inversión más dinámicos de Estambul. Su proximidad a la autopista E-5, al transporte público, hospitales, universidades y centros comerciales garantiza una movilidad cómoda y una alta calidad de vida. Esta excelente conectividad convierte al proyecto en una opción ideal tanto para familias que buscan comodidad como para inversores interesados en zonas con una demanda residencial constante.

Diseño pensado para familias con el máximo confort

El proyecto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de las familias, ofreciendo amplios apartamentos de 2+1, 3+1 y 4+1, con distribuciones funcionales y superficies de 102 a 147 m². Los grandes ventanales proporcionan abundante luz natural, mientras que los altos estándares de construcción y la estructura resistente a los terremotos garantizan seguridad y tranquilidad. Entre sus instalaciones destacan un gimnasio, una sala de cine, un parque infantil y un aparcamiento seguro, creando un entorno residencial cómodo y equilibrado.

Valor de inversión y potencial de crecimiento

Panorama Park Residence ofrece una sólida oportunidad de inversión gracias a su número limitado de viviendas, su ubicación céntrica en Küçükçekmece y su cercanía al corredor de desarrollo del Canal de Estambul (Kanal Istanbul). La zona continúa beneficiándose de importantes mejoras en infraestructura y de una creciente demanda de viviendas, favoreciendo tanto la rentabilidad por alquiler como la revalorización del inmueble a largo plazo. Su enfoque familiar y la alta calidad de construcción convierten este proyecto en una inversión segura y estable.

Panorama Park Residence es un moderno complejo residencial situado en Küçükçekmece, Estambul, construido sobre un terreno de 2.034 m². El proyecto consta de un edificio de 15 plantas con 90 elegantes apartamentos, combinando diseño contemporáneo, confort y funcionalidad.

El complejo ofrece viviendas de 2+1, 3+1 y 4+1, con superficies de 102 a 147 m², ideales para familias que buscan una excelente calidad de vida urbana. Su ubicación privilegiada garantiza comodidad y un sólido valor de inversión.

10 ventajas principales de Panorama Park Residence

  • Ubicación privilegiada en Küçükçekmece, cerca de la autopista E-5 y de las principales líneas de transporte.

  • Arquitectura contemporánea con espacios amplios y llenos de luz natural.

  • Distribuciones familiares con interiores espaciosos y funcionales.

  • Construcción de alta calidad con tecnología resistente a los terremotos.

  • Amplias instalaciones, incluyendo gimnasio, sala de cine, aparcamiento y parque infantil.

  • Sistema profesional de seguridad y videovigilancia las 24 horas.

  • Cerca de hospitales, universidades, centros comerciales y colegios.

  • A solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Estambul.

  • Alto potencial de inversión gracias a su proximidad al Canal de Estambul (Kanal Istanbul).

  • Opciones de apartamentos 2+1 a 4+1, adaptadas a diferentes necesidades familiares.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

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