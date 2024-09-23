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Centro de negocios NEXT VADİ OFFICE

Sariyer, Turquía
de
$555,248
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5
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ID: 39657
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer

Sobre el complejo

NEXT VADİ OFFICE es un exclusivo proyecto comercial que ofrece oficinas en venta en Vadistanbul, uno de los centros de negocios de mayor crecimiento en Estambul. El proyecto consta de un edificio de seis plantas con 66 oficinas y locales comerciales, diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas modernas.

NEXT VADİ OFFICE representa una excelente oportunidad de inversión gracias a su alta demanda de alquiler, su proximidad al metro y a las principales autopistas, así como su acceso a centros comerciales y zonas empresariales. Además, el proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.

Características del proyecto

  • Ubicación privilegiada – En el corazón de Vadistanbul.

  • Arquitectura moderna – Espacios de trabajo profesionales y funcionales.

  • Oficinas de diferentes tamaños – Adaptadas a empresas de cualquier dimensión.

  • Locales comerciales – Servicios y comercios integrados dentro del edificio.

  • Acceso al metro – Estación a poca distancia a pie.

  • Seguridad las 24 horas – Entorno de trabajo seguro y protegido.

  • Aparcamiento – Cómodas plazas para empleados y visitantes.

  • Cerca de centros comerciales – A pocos minutos de Vadistanbul Mall.

  • Excelente conectividad – Fácil acceso a los principales distritos de Estambul.

  • Alto potencial de inversión – Fuerte demanda de alquiler y excelentes perspectivas de revalorización.

¿Por qué invertir en este proyecto?

NEXT VADİ OFFICE destaca como una inversión comercial estratégica con un sólido potencial de crecimiento en uno de los distritos empresariales más dinámicos de Estambul.

El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

Asimismo, permite solicitar el permiso de residencia en Turquía a través de la adquisición de un inmueble.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sariyer, Turquía
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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