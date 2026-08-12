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Obra nueva en venta en Marmara Region

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Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$401,447
La residencia cuenta con un gimnasio, una sala de vapor, una sauna, un gimnasio y un estudio de pilates, un cine, una sala multiusos.Ventajas Rendimiento garantizado del 5% durante 2 años en Lira Turca.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 300 metrosMetrobus - 500 metrosLev…
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TRANIO
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Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$346,893
Apartamentos en un moderno complejo residencial con un gran centro comercial y una amplia gama de comodidades. El proyecto ubicado en Kadikoy combina arquitectura versátil y un alto nivel de vida. Algunos apartamentos ofrecen vistas al Mar Mármara.Ubicación e infraestructura cercana En las i…
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TRANIO
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Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,07M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento en un complejo de élite en la orilla del mar.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, garaje y aparcamiento, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, sauna, baño turco, sala de masajes, sala de juegos, parque infanti…
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TRANIO
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TekceTekce
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
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Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Turquía
de
$490,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instit…
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Smart Home
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Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$337,921
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con tiendas, aparcamiento de 5 niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, sauna, estudio de yoga.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de cafés, restaurantes, univers…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Turquía
de
$460,609
La vivienda cuenta con un aparcamiento cubierto de dos niveles y plazas de aparcamiento al aire libre, una gran zona verde ajardinada, una piscina, un complejo deportivo, una cancha de baloncesto, una sauna y un hamam.En cada planta hay 5 pisos.Terminación - Diciembre, 2023.Instalaciones y e…
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
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Smart Home
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Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$411,863
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, piscinas, parque infantil y zonas deportivas, zona de estar, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, hamam, gimnasio, aparcamiento, café y restaurante.Ubi…
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Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$358,141
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al mar de Marmara y al lago.La residencia cuenta con parques infantiles y jardines deportivos, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y hamam, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana …
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Turquía
de
$535,222
Ofrecemos apartamentos con parking, balcones y terrazas.La residencia cuenta con una amplia zona verde, aparcamiento, piscina, gimnasio, baño turco, sauna y baño de vapor, parque infantil interior y exterior.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquía
de
$239,756
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, centro de fitness, baño turco y sauna, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil, centro comercial.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoHospital - 4 minutosUniversidad - 5 …
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$193,993
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con un jardín de infancia, un aparcamiento, una piscina, un gimnasio, un café.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 9.5 km (15 minutos)Pendik Marina - 6,8 km (10 minutos)Centro com…
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Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Sisli, Turquía
de
$2,89M
Ofrecemos apartamentos de alta calidad y áticos con diferentes diseños (de dos a cuatro dormitorios). El apartamento tiene una vista panorámica de la ciudad, terrazas privadas y piscinas.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, aparcamiento, sauna, piscina cubierta, baño turco y spa, c…
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Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$265,848
El proyecto multifuncional incluye unidades residenciales, comerciales y de oficina.Las ventanas ofrecen vistas al mar, al lago y a la ciudad.Terminación - 30/06/2025.Ubicación e infraestructura cercana 200 metros de la Universidad Beykent100 metros del centro comercial Perlavista200 metros …
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Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Turquía
de
$2,15M
El proyecto establecerá un ejemplo global en campos como la correcta restauración de edificios históricos con un enfoque arquitectónico contemporáneo.El complejo residencial cuenta con 76 apartamentos, 36 apartamentos loft, 3 tiendas, piscina cubierta, zona de spa, parque infantil, centro de…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,59M
Ofrecemos villas con grandes jardines y vistas panorámicas al lago y al mar.Es posible construir una piscina.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas cubiertas y al aire libre, cafés y restaurantes, gimnasio, campos deportivos y juegos infantiles.Instalaciones y equi…
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$452,651
Hay más que casas en este complejo. Hay exuberantes jardines, niños alegres, amplios balcones de terraza para relajarse con placer, y mucho más. Sólo hay 342 familias, naturaleza y felicidad. En casas de baja altura, sus puertas abren al jardín, terrazas y balcones.CaracterísticasPiscina y p…
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Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Turquía
de
$1,08M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, seguridad en las 24 horas, un aparcamiento subterráneo de tres niveles, un gimnasio, una zona de spa con sauna, un hamam y un jacuzzi, una sala de conferencias, una sala de estar…
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Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$158,180
El proyecto Forev Modern Haliç, que se eleva junto a la textura histórica de Eyüp y el Cuerno de Oro, le ofrece espacios de vida óptimos en línea con las tendencias actuales con los privilegios que ofrece. Nuestros apartamentos, diseñados adecuadamente para cada necesidad, abren las puertas …
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TRANIO
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Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$1,41M
Ofrecemos hermosas villas con una vista panorámica del Marmara, jardines y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una piscina cubierta y un club deportivo.Terminación - Agosto, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca d…
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Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$244,000
Dünya Şehir Maltepe es un destacado complejo residencial situado en la parte asiática de Estambul, en la zona de Maltepe – Esenkent. El proyecto se extiende sobre una superficie de 26.000 m² y cuenta con más de 780 viviendas distribuidas en nueve edificios residenciales, muchos de ellos con …
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Binaa Investment
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Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$633,977
El proyecto es un complejo residencial de 3 edificios separados con apartamentos. Además, el proyecto incluye diversas comodidades e infraestructura: piscinas cubiertas y exteriores, zona de fitness al aire libre, terrazas para tomar el sol, gimnasio, sauna, tenis de mesa, parque infantil, c…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
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Aksemsettin Bulvari, Turquía
de
$193,993
Características:Lush jardines ajardinadosRecorridos y senderos para caminarZonas infantiles y espacios abiertos para actividades familiaresPiscinas y elementos decorativos de aguaEspacios seguros y comunes para una experiencia cómodaEspacios sociales para actividades multipropósitos y de oci…
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Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$5,42M
Uno de los mayores proyectos inmobiliarios residenciales en Estambul. Además de apartamentos, incluye oficinas, centro comercial, un hotel de 5*. Los primeros 11 pisos están ocupados por el hotel, luego hay 320 apartamentos, 197 de los cuales están completamente amueblados. Además, hay una p…
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Turquía
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Beylikdüzü Estambul, con un diseño estético y funcional distintivo. Una vida saludable en el corazón de los jardines verdes que inspiran la paz. Está cerca de centros comerciales e instituciones educativas, sanitarias y culturales prominentes.…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Fatih, Turquía
de
$318,348
Ofrecemos apartamentos con amplias terrazas.La residencia cuenta con un gimnasio, una piscina, una sauna, un baño turco, juegos infantiles, restaurantes y cafeterías, un centro comercial.Terminación - Abril, 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la carre…
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Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
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Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Turquía
de
$350,000
Via Life Eyup es un moderno complejo residencial actualmente en construcción en Eyüp Sultan, Estambul, desarrollado sobre un terreno de 12.000 m². El proyecto consta de 5 edificios con más de 350 viviendas, que ofrecen distribuciones de 2+1 a 5+1, combinando diseño contemporáneo, funcionalid…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$3,69M
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Bósforo, Gran Balcón y 500 Metros a Akmerkez en Beşiktaş, Istanbul Los apartamentos en venta están situados en el distrito de Levent de Beşiktaş. Levent es el centro financiero de Istanbul y es una de las zonas de mayor valor de la tierra de Istanbul con su alto tr…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$422,650
Ofrecemos amplios y confortables apartamentos con diferentes diseños (de 1 a 4 dormitorios).La residencia cuenta con piscinas y zonas verdes ajardinadas, aparcamiento, parque infantil y jardines deportivos, sala de fitness y sauna, restaurantes, cafeterías y tiendas.Terminación - Febrero, 20…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turquía
de
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en la zona de Küçükçekmece / Atakent de Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 30.000 m², de los cuales 18.420 m² están destinados a amplias zonas verdes. El complejo ofrece 540 apartamentos con diferente…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
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Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turquía
de
$315,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
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Edificio de apartamentos Nivak Florya
Bakirkoy, Turquía
Precio en demanda
Nivak Florya es un exclusivo proyecto residencial de baja altura ubicado en Şenlikköy, en el distrito de Bakırköy. El proyecto se extiende sobre una superficie de 20.500 m² y está compuesto por 12 edificios residenciales con un total de 96 viviendas exclusivas. Ofrece apartamentos con distri…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$480,507
La residencia moderna ofrece una amplia gama de apartamentos: apartamentos con 1-3 dormitorios, apartamentos dúplex con 2 dormitorios.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra directamente frente al centro comercial Palladium, a 350 metros de la estación de metro de Atase…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$799,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Bienes Raíces en un Complejo Cerca del Mar en Estambul Beşiktaş Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona. El…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
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Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Turquía
de
$178,000
Número de plantas 5
Área 50 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Estambul Kucukcekmece junto a las estaciones de transporte rápido. Está a solo unos pasos de los prominentes centros educativos y de salud de la región. Es una oportunidad prometedora dentro de una de las áreas de inversión más importantes de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
227,057
Agencia
Binaa Investment
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Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$371,572
El proyecto en el lado europeo de Estambul, en Beylikdüzü, nueva zona urbana de Estambul. El complejo tiene vistas al Mar Mármara y parques. La estación de metro cercana es una ventaja y valor para los inversores.El proyecto tiene 3 bloques con espacio comercial y una variedad de diseños pla…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
, Turquía
de
$240,000
Número de plantas 12
¿Por qué esta propiedad? La zona de proyecto es uno de los centros más vitales de Estambul europea. Su proximidad a Hayat Valley Park lo convierte en un destino para inversores y aquellos que desean vivir en el corazón de la naturaleza. El proyecto está garantizado por el gobierno y consta d…
Agencia
Binaa Investment
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Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Turquía
de
$128,334
El proyecto cuenta con 9 edificios residenciales separados, así como 33 tiendas y espacio de oficinas.El complejo residencial cuenta con apartamentos de 1-4 dormitorios, con superficie de 41 - 227 m2.Instalaciones y equipos en la casa El complejo residencial también cuenta con sauna, piscina…
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TRANIO
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Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$517,718
Un desarrollador turco líder ha lanzado la venta de un nuevo proyecto con vistas al mar, las Islas Príncipes y el bosque. Los proyectos de este desarrollador siempre tienen ubicaciones de alta calidad, perfectas y los mejores materiales del mercado.El proyecto residencial consta de 3 bloques…
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TRANIO
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Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$338,245
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago y al Mar de Marmara.La residencia cuenta con un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un minuto a pie de la costa y el…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Turquía
de
$348,428
Opciones de acabado Con acabado
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$2,10M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$272,586
Infraestructura de proyectos:Piscina cubiertaGymBaño turcoSaunaSenderos de senderismo interiorParque infantilAparcamiento cerrado y abiertoSeguridad las 24 horasFinalidad - Septiembre, 2026.Instalaciones y equipos en la casa Acabados de alta calidadtechos de 3 metros de altura3 electrodomést…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$188,024
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas al mar y al puerto deportivo.La residencia cuenta con piscinas, parque infantil, zonas verdes, sauna y baño turco, gimnasio, café, aparcamiento.Terminación - Marzo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca del Mar d…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$240,040
El nuevo complejo residencial con diferentes tipos de apartamentos: apartamentos de dos habitaciones, tres habitaciones y cuatro habitaciones.Además de los apartamentos, el proyecto cuenta con parques infantiles, aparcamiento interior y exterior, piscina al aire libre, baño turco, sauna, caf…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
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Edificio de apartamentos Albatros Life
Buyukcekmece, Turquía
de
$185,000
Albatros Life ofrece un estilo de vida elegante en Büyükçekmece, Estambul, con modernas unidades residenciales y comerciales situadas en un tranquilo entorno junto al mar, listas para entrega inmediata. Albatros Life combina confort, privacidad y un ambiente ideal para familias con una am…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$3,27M
El complejo residencial consta de villas con 4-5 dormitorios. Las casas tienen balcones o terrazas. Están situados junto al puerto deportivo.El complejo residencial es parte de un proyecto de urbanización moderna, la ciudad costera de Estambul con 55 km de costa.Hay una oportunidad para obte…
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TRANIO
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Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$312,425
Ofrecemos apartamentos amplios y de alta calidad con diferentes diseños. Algunos apartamentos tienen vistas al mar y las islas.La residencia de alta altura cuenta con gimnasio y centro de fitness, sauna, piscina cubierta, sala de vapor, aparcamiento y garaje, baño turco, territorio ajardinad…
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Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$543,181
El proyecto se encuentra en el distrito elite de Uskudar, en la parte anatoliana de Estambul, rodeado de reservas naturales y parques forestales.El proyecto tiene una vista pintoresca de la Torre Çamlıcu TV, que se puede llegar en 8 minutos en coche para disfrutar del desayuno desde la cubie…
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Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
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Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Beyoglu, Turquía
Precio en demanda
Ubicación Privilegiada en Beyoğlu con Vistas Panorámicas al Cuerno de Oro Golden Palace Halic está ubicado en el corazón de Beyoğlu, uno de los distritos más dinámicos y con mayor riqueza histórica de Estambul. El proyecto ofrece impresionantes vistas panorámicas al Cuerno de Oro, combina…
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Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$167,133
El proyecto cuenta con:vistas al mar y a la ciudadgimnasioestacionamientoseguridadparque infantilUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situada directamente en el mar y está rodeada de toda la infraestructura necesaria, incluyendo parques y el puerto deportivo con restaurantes…
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Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$198,968
La residencia cuenta con juegos infantiles, un campo de fútbol y una cancha de baloncesto, un aparcamiento y un garaje, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 800 metrosCentro comercial - 5 minutosUniversidad - 5 minutosAeropuerto de Estambul -…
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Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$301,537
Un tipo único de proyecto es coliving, que proporciona alojamiento compartido para personas con intereses comunes. Una característica distintiva de este tipo de vivienda es la celebración de eventos conjuntos y la comunicación en áreas comunes de vida.El proyecto cuenta con 128 apartamentos …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
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Kagithane, Turquía
de
$1,06M
La residencia cuenta con juegos infantiles, piscinas para niños y adultos, parque, canchas de tenis y baloncesto, una pista de equitación.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una prestigiosa zona central.Autopista TEM - 1 minutoMaslak - 3 minutosAeropuerto de Esta…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
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Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Liv Bahçeşehir ofrece un estilo de vida exclusivo en el distrito de Bahçeşehir, en Estambul, combinando una arquitectura moderna con amplias zonas verdes que ocupan el 70 % de la superficie total del proyecto. Su concepto residencial tipo boutique garantiza privacidad, tranquilidad y el máxi…
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Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
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Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL es un moderno proyecto residencial de Forev Yapı, ubicado en Gaziosmanpaşa, Estambul. Ofrece una excelente conexión con el metro y todas las comodidades de la vida urbana en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. FOREV TEM ISTANBUL consta de 2 edificios, 14…
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Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$1,91M
Nueva zona residencial en el centro histórico de Estambul, a orillas de la bahía de Cuerno Dorado! Ofrecemos modernos apartamentos amueblados con amplios balcones y terrazas, vistas panorámicas del casco antiguo, servicio de 5 estrellas. La residencia incluye 4 hoteles premium, 270 tiendas, …
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Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$226,698
Ofrecemos apartamentos de calidad con diferentes diseños.Los apartamentos de la planta superior tienen terrazas y apartamentos en la planta baja con jardines privados.La residencia cuenta con piscinas, parque infantil, zonas verdes, club infantil, café.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e i…
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Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$297,457
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas y terrenos deportivos, gimnasio, parque infantil, sauna y hamam, aparcamiento.Terminación - Abril, 2024.Infraestructura La propiedad se encuentra en una zona verde, a poca distancia de toda la infraestructura necesaria.Escuela…
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Edificio de apartamentos Pelit Levent
Edificio de apartamentos Pelit Levent
Edificio de apartamentos Pelit Levent
Edificio de apartamentos Pelit Levent
Edificio de apartamentos Pelit Levent
Edificio de apartamentos Pelit Levent
Edificio de apartamentos Pelit Levent
Kagithane, Turquía
de
$224,000
Pelit Levent es un prestigioso desarrollo de uso mixto situado en Levent–Kağıthane, Estambul. El proyecto combina espacios residenciales, comerciales y de estilo de vida en un entorno urbano moderno y sofisticado. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece una experiencia exclusiva en pleno …
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Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
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Zeytinburnu, Turquía
de
$953,719
Año de construcción 2021
Número de plantas 16
Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara. Los apar…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
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Avcilar, Turquía
de
$394,453
El complejo residencial cerca del Proyecto Canal de Estambul y la costa de Estambul. Rodeado de naturaleza, ambiente pacífico y zonas abiertas. El nuevo proyecto del canal cambiará la cara de la zona y aumentará rápidamente su valor de inversión aún más. Calidad de material de alto nivel, ar…
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$582,975
La residencia cuenta con zona verde, seguridad, campo de fútbol, parque infantil, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento, restaurante, gimnasio, sauna y hamam, cancha de baloncesto.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 kmCentro de la ciudad - 2 kmCentro comercia…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$570,042
Ofrecemos amplios apartamentos con terrazas ajardinadas.La residencia cuenta con terrazas y jacuzzis, vistas panorámicas al mar, supermercado, cafeterías, piscina al aire libre, canchas de tenis y baloncesto, senderos para caminar, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propi…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Complejo residencial Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Complejo residencial Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Complejo residencial Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Complejo residencial Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
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Sariyer, Turquía
de
$827,324
Moderno complejo consta de apartamentos, áticos, multioficinas, tiendas y un hotel de 5 estrellas. Además, hay:centro de arte, centro de exposiciones y sala para 500 personasSeguridad 24 horas con videovigilanciaservicios de conserjeríaestacionamiento grandezona de juegos para niñosspa con p…
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TRANIO
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Complejo residencial New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
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Kagithane, Turquía
de
$174,097
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento, gimnasios, zonas de barbacoa, vistas pintorescas.La residencia cuenta con una galería de arte, un centro de fitness, vigilancia de video alrededor de la hora, jardines y miradores ajardinados.Terminación - mayo, 2023.Ubicación e infraestruct…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$381,023
La compleja infraestructura:PiscinaSaunaGymLujoso vestíbuloJardín de techoSeguridadAparcamientoSala de reunionesBaño turcoTerminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Estación de autobuses - 1 minutoEstación de metro - 15 minutosCentro comercial Cevahir - 5 minutosTrump …
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Edificio de apartamentos Venara Güneşli
Edificio de apartamentos Venara Güneşli
Edificio de apartamentos Venara Güneşli
Edificio de apartamentos Venara Güneşli
Edificio de apartamentos Venara Güneşli
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Edificio de apartamentos Venara Güneşli
Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
Venara Güneşli es un moderno complejo residencial ubicado en el corazón de Güneşli (Bağcılar), en Estambul. Destaca por su elegante diseño y su excelente conexión con el resto de la ciudad. La estación de metro Mimar Sinan se encuentra a solo 50 metros, lo que garantiza un acceso rápido y có…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$594,903
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al Bosphorus.La residencia cuenta con piscinas cubiertas, un hamam y una sauna, un centro de fitness y un estudio de pilates, senderos para caminar y correr, jardines.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Bosph…
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TRANIO
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Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquía
de
$1,50M
El proyecto villa con una ubicación única en Estambul en el lado asiático en la zona de Beykoz.El proyecto cuenta con hermosas vistas de los bosques y el Mar Negro. Situado lejos del ruido de la ciudad.Cada villa tendrá dos o tres plantas.Las casas tienen diferentes diseños, con 1-2 salones …
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TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$686,439
Con su ubicación frente al mar y arquitectura de diseño de lujo, la residencia le promete una vida de ensueño.En el proyecto, que consta de 6 bloques dentro de 3 plantas cada uno, un total de 36 opciones incluyendo duplexs de jardín, duplex de techo y apartamentos, que van desde 2+1 hasta 6+…
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turquía
de
$407,883
El proyecto cuenta con:zonas verdes ajardinadasPiscina cubiertazona de fitness exteriorcanchas de voleibol y baloncestoparque infantilestacionamientosenderos para caminar y bicicletasUbicación e infraestructura cercana En la zona de Sile encontrarás castillos y playas de arena. La distancia …
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Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
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Kagithane, Turquía
de
$467,574
Namli Vadi es una experiencia de vida única en el corazón de Estambul. Apartamentos con 1-2 dormitorios se ofrecen a su gusto en el proyecto de lujo de 7 plantas con diseño moderno.Finalización - final de 2024.Ubicación e infraestructura cercana Vadi Estambul - 2 minutosEstación de metro - 5…
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Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$218,864
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, un salón, piscinas cubiertas y exteriores, un parque infantil, una cancha de baloncesto, una sauna y un hamam, un centro de fitness, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructur…
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Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
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Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Turquía
de
$192,003
Un nuevo complejo de vivienda, con 1+1, 2+1, 3+1 apartamentos con terraza o jardín y techos de 3,15 metros. Los propietarios o arrendatarios pueden tomar todas las ventajas del servicio de mantenimiento de la casa. El complejo residencial ofrece una infraestructura conveniente:Aparcamiento s…
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Edificio de apartamentos Referans Beşiktaş
Edificio de apartamentos Referans Beşiktaş
Edificio de apartamentos Referans Beşiktaş
Besiktas, Turquía
Precio en demanda
Referans Beşiktaş – Apartamentos de Lujo Cerca del Bósforo en el Corazón de Estambul Referans Beşiktaş representa una interpretación refinada del lujo urbano en uno de los distritos más prestigiosos e históricos de Estambul. Su concepto arquitectónico destaca por la elegancia, la privacid…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Turquía
de
$238,761
La residencia cuenta con zona verde con miradores y piscinas ornamentales, sistema de seguridad, sauna y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Estambul, a 1 minuto a pie del lago.Metrobus - 1 k…
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Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$542,882
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños en una residencia moderna y confortable
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$964,993
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas a la ciudad.La residencia cuenta con gimnasio, seguridad, zona verde.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de paradas de autobús, centros comerciales, una escuela y un jardín de infantes.Kadiköy es una de las zonas más a…
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Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
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Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Turquía
de
$155,000
Parkway Beylikdüzü ofrece modernos apartamentos en Beylikdüzü, Estambul, diseñados para un estilo de vida familiar contemporáneo en la prestigiosa zona de Adnan Kahveci. El proyecto consta de dos bloques residenciales con aproximadamente 90 viviendas y locales comerciales, combinando confort…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$360,243
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$467,822
Ofrecemos apartamentos luminosos con terrazas.La residencia cuenta con amplias zonas ajardinadas, una piscina al aire libre, zonas de salón, caminos para bicicletas, niños; parques infantiles, una piscina cubierta y una sauna, un centro de fitness, un campo de golf, una pista de tenis y un c…
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Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$361,127
Ofrecemos amplios apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con piscinas, parques infantiles y jardines deportivos, zonas verdes, baños turcos, saunas y salas de vapor, seguridad, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 kmEstación de tr…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$434,745
El proyecto cuenta con:seguridad alrededor de la horaAparcamiento subterráneopiscina exterior climatizadaBaño turcosaunagimnasiozonas para tomar el solZonas peatonalesInstalaciones y equipos en la casa Techos altosVentanas de suelo a techo de aluminioElectrodomésticos de cocinaAire acondicio…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$149,226
El complejo es el proyecto urbano más grande y más prestigioso de la región, una armonía perfecta de vida verde y comodidad urbana moderna. Se extiende a través de 15.000 m2 de terreno, con 70% dedicado al espacio verde, el proyecto cuenta con 442 unidades residenciales y 40 unidades comerci…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,45M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
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Buyukcekmece, Turquía
de
$258,657
El proyecto está situado junto a uno de los parques más grandes de Estambul.El proyecto consta de 9 bloques, cada edificio consta de 3 plantas. El proyecto tiene 104 pisos de diferentes estilos y tamaños, con 1-4 dormitorios.El complejo residencial cuenta con diversas instalaciones recreativ…
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Complejo residencial Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$529,860
La residencia cuenta con un aparcamiento cubierto, un acuario, tiendas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, una zona verde.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las mejores zonas de la parte asiática de la ciudad, cerca de playas, una univers…
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,25M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$220,625
La residencia cuenta con terrenos deportivos y centro de fitness, sauna y baño turco, zona de pilates, parque y amplios jardines ajardinados, piscina, cafeterías y restaurantes, camino de bicicletas.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana autopista TEM - 1 kmE-5 autopis…
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Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
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Kagithane, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con un aparcamiento de 4 niveles, un gimnasio, una sauna, una zona de barbacoa en la azotea, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia.Finalización - final de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralCalefacción por suelo radianteUbicación e infr…
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Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$282,703
Combinando el dinamismo y la comodidad de la vida urbana, la residencia ofrece una experiencia de vida única con su exclusiva arquitectura moderna y amplias instalaciones. Con interiores altos y espaciosos, una ubicación central y características ecológicas, promete un estilo de vida lujoso.…
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Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
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Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquía
de
$249,188
Con 2.281 apartamentos, la mayoría de las vistas panorámicas del mar y las Islas de los Príncipes, el complejo crea una fusión única de estética y confort:Duplexs de jardín: Perfecto para aquellos que desean vivir en armonía con la naturaleza.Adosados: Diseñado para aquellos que desean espac…
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Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$336,166
La residencia cuenta con zona verde y sala de estar, tiendas y un sistema de seguridad, garaje, parque infantil, piscina, sauna, baño turco y sala de vapor, centro de fitness.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el corazón de Basaksehir, …
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Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$510,351
Este excepcional proyecto destaca por su arquitectura horizontal y diseño interior moderno. Más que una casa, este complejo promete un ambiente alegre para una vida familiar feliz. El complejo ofrece una amplia gama de diseños de apartamentos de 1+1 a 3+1, adecuados para diferentes estilos d…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$311,981
La residencia cuenta con un hotel de 5 estrellas, jardines deportivos interiores y exteriores, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio y zona de spa, sauna, sala de vapor y baño turco, parque infantil y jardines, cine al aire libre, karaoke y salas de música, sala de juegos, zona de bar…
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Comercio Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Comercio Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Comercio Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Comercio Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Comercio Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
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Comercio Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Sariyer, Turquía
de
$703,609
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – EstambulEsta exclusiva oportunidad de inversión ofrece la adquisición de 45 unidades comerciales dentro de un lujoso centro comercial al aire libre ubicado en Sarıyer, uno de los distritos más prestigiosos de Estambul. Respaldado por un desarr…
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Right way Group
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$2,71M
Complejo residencial en una zona tranquila, rodeado de vegetación.El proyecto incluye 4 edificios, zona ajardinada con zonas de recreación y pequeños lagos, trastero.Cada apartamento tiene un hall de entrada, salón con comedor, cocina, 3-4 dormitorios, 2-3 baños, balcón o terraza. Algunos ap…
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Edificio de apartamentos Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul
Edificio de apartamentos Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul
Edificio de apartamentos Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul
Edificio de apartamentos Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul
Edificio de apartamentos Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul
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Edificio de apartamentos Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul
, Turquía
Precio en demanda
Número de plantas 25
Ataköy Marinada Residence es un exclusivo proyecto residencial de ultra lujo ubicado directamente en el puerto deportivo Ataköy Marina, en Bakırköy. El proyecto cuenta con solo 72 residencias exclusivas diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura Tabanlıoğlu Mimarlık y ofrece impres…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$248,710
El concepto consta de 2 tours que tienen 200 árboles en cada fachada. Hay balcones verdes y coloridos en cada esquina.sala de estarcuadradopiscinagimnasio con áreas de yoga y pilatesspaHamamsupermercadoboutiquesCafésvista del bosqueUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentr…
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