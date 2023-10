Marmara Region, Turquía

de €460,000

Apartamentos de alta calidad con vistas al Bósforo y la ciudad en venta. El proyecto consta de tres cuadras: un hotel, que estará listo en noviembre, y 2 edificios residenciales: el bloque B se completó y el bloque A al comienzo de la construcción. Además, se crearán cafeterías y restaurantes en el proyecto. Casi todos los apartamentos en el Bloque A son de dos dormitorios y cada uno tiene un balcón. Instalaciones y equipamiento en la casa Los apartamentos tienen acabado de alta calidad y sistema de hogar inteligente. En el centro del complejo hay un área verde con lugares para recreación, tiendas, cafeterías y áreas para eventos. Ventajas Al precio a partir de 549,000 hay un descuento del 25% en el pago a la vez, con un descuento máximo en el pago a plazos del 20%. Los pagos se pueden hacer en dólares estadounidenses. Sin riesgo asociado con el uso de moneda nacional. No es necesario estar en Turquía y conocer el idioma turco. Viaje sin visa a 100 países +. Incluyendo Hong Kong, Tailandia, Brasil, Japón Capacidad para obtener una visa de EE. UU. El titular de la ciudadanía turca puede solicitar una visa Schengen, una visa estadounidense o residencia en la UE Pasaportes para toda la familia. Junto con el inversor principal, el cónyuge y los hijos menores de 18 años recibirán la ciudadanía al mismo tiempo. No es necesario demostrar el origen de los fondos o los ingresos estables. No es necesario convertirse en residente fiscal La propiedad se puede vender después de 3 años, los pasaportes permanecerán para siempre Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está ubicado en el distrito de Şişli, en el lado europeo de la ciudad. Es el centro comercial, cultural y comercial de Estambul. Los distritos de negocios de Flya, Esentepe, Cumhuriyet y Levent se encuentran a 9 minutos en coche. Aquí encontrará rascacielos y edificios de oficinas con oficinas de representación de bancos y empresas turcas e internacionales. Los populares distritos de Taksim y Nisantashi, con sus costosas calles comerciales, restaurantes, museos y galerías, se encuentran a 10 minutos en coche. Cerca hay uno de los centros comerciales más grandes de Europa: Cevahir, al que se puede llegar a pie en menos de 20 minutos. La zona costera con el Palacio Dolmabahce, el Parque Maçka, el puerto deportivo de Kabataş y el estadio Vodafone está a menos de 10 minutos en coche del proyecto. El histórico distrito de Sultanahmet de Estambul se encuentra a 17 minutos en coche. El aeropuerto internacional de Estambul está a 30 minutos.