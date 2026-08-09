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Complejo residencial Sunshine Complex
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Didim, Turquía
de
$192,555
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento dúplex de 4 dormitorios completamente amueblado: ideal tanto para una casa de vacaciones como para una inversión en Didim, Turquía.Dúplex de 4 dormitorios en un complejo perfecto, listo para vivir, en Didim Efeler Mahallesi. Propiedades con una buena relación calidad-precio en Di…
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Residencia Fener Villa
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Didim, Turquía
de
$169,095
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Tradicional villa adosada de 4 dormitorios en venta en Didim-2nd Home in DidimEsta tradicional villa adosada de 4 dormitorios en Didim está a la venta, en una ubicación tranquila a poca distancia de la tradicional ciudad de Didim y del popular complejo de playa Altinkum en la costa suroeste …
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Complejo residencial Mutlu Apartments
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Didim, Turquía
de
$118,528
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento moderno de 2 dormitorios en venta en Altinkum - Casa de vacaciones lista para entrar a vivir en TurquíaDidim es uno de los centros vacacionales ubicados en la larga costa de la región del Egeo, conocido por sus numerosas playas galardonadas y que combina muchas bellezas naturales…
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TekceTekce
Complejo residencial Sun Complex
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Didim, Turquía
de
$197,659
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
4-Dormitorio Apartamento Dúplex Totalmente Amueblado a 600m de la Playa en Didim.  Didim, que era una pequeña península del mar Egeo, era un pequeño pueblo de pescadores en el pasado y se ha convertido en una gran ciudad de vacaciones día a día con su tranquilidad, vida nocturna tradicion…
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Complejo residencial Moonlight Complex
Complejo residencial Moonlight Complex
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Didim, Turquía
de
$112,019
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Bargain 3 dormitorios, apartamento dúplex totalmente amueblado está en venta con una cocina de planta abierta y 2 baño familiar totalmente equipado, se encuentra en la zona popular y en desarrollo de la zona de Efeler. Las habitaciones son amplias y luminosas, con tonos neutros en todas part…
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Villa Beyaz Villa
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Didim, Turquía
de
$643,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa independiente de lujo de 4 dormitorios en Altinkum - Casa a estrenar en venta en DidimEsta impresionante villa independiente de 4 dormitorios consta de una arquitectura moderna con una ventana arqueada de piso a techo que se extiende a lo largo de dos pisos, que brinda luz natural para…
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Villa Efe Villa
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Didim, Turquía
de
$293,383
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa Independiente de 3 Camas con Piscina Privada – Tradicional Didim Villa Villa independiente de tres camas en Altinkum en venta. Una propiedad tradicional en Altinkum. Bargain Didim propiedad de inversión. En el Ministerio del Interior turco nos complace presentar esta villa independie…
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Barrio residencial Ekiz Complex
Barrio residencial Ekiz Complex
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Didim, Turquía
de
$158,960
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 3 dormitorios en venta en complejo con una gran piscina compartida, ubicado en una ubicación central entre Ege Street y Marina Road, donde puede encontrar muchos supermercados, tiendas locales, cafeterías y restaurantes, así como un pazaar abierto. También está cerca de…
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Barrio residencial City Point Residence
Barrio residencial City Point Residence
Barrio residencial City Point Residence
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Didim, Turquía
de
$84,814
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Proyecto de lujo de un apartamento de 1 dormitorio en Didim en venta en el pequeño pero muy popular complejo turístico de Altinkum. Moderno apartamento de 1 dormitorio en Altinkum con vistas a la naturaleza a precios económicos. Inversión en Didim. El complejo tiene piscina y jardín comparti…
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Villa Green Park Villas
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Didim, Turquía
de
$304,879
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nueva Villa De Lujo De 3 Camas en Altinkum En Venta-Familia Casa de Vacaciones en Didim.  Didim es el nombre de la península y su centro de distrito, El centro del distrito de Didim es el centro de todas las rutas comerciales y de transporte de la península y está muy cerca del bullicioso c…
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Complejo residencial Royal Marina Complex
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Didim, Turquía
de
$192,033
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Casa familiar de vacaciones en venta en Didim. El apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en uno de los complejos más populares de Altinkum, todos amurallados y cerrados para mayor privacidad y seguridad, con excelentes instalaciones en el lugar que incluyen una gran piscina compart…
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Villa Marina Villa
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Didim, Turquía
de
$234,706
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Excelente villa adosada de 3 dormitorios en venta en Didim - Casa de vacaciones en TurquíaEste lujoso desarrollo de villas modernas en Didim en venta, un complejo de villas adosadas en el pequeño pero muy popular complejo turístico de Altinkum. Moderna villa adosada de 3 dormitorios en Altin…
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Villa Greenhill Villa
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Didim, Turquía
de
$492,085
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios en Venta en Yesiltepe-Holiday Home en Didim esiltepe se encuentra a 15 km del centro de Didim, a 8 km del lago Bafa, a 10 km de Akbuk y a 5 km de la playa de Fevzipasa. Gracias a su fascinante naturaleza, es uno de los lugares donde prevalece el silencio…
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Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
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Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turquía
de
$125,355
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex en Akbuk – Sea View Didim Propiedad En Venta Apartamento dúplex con vistas al mar de tres dormitorios en Didim en venta. Parte de un complejo deseable en Akbuk con piscinas y amplio espacio al aire libre. Ideal Didim inversión inmobiliaria. Moderno apartam…
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Villa Didim Villa
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Didim, Turquía
de
$416,686
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevo Villa Independiente de 4 Dormitorios En Venta en Yesilkent-300m de la playa La villa moderna y lujosa, que se ha completado completamente con su exterior y decoración perfectos, es una inversión ideal para unas vacaciones y una casa de estar durante todo el año en la costa egea de Did…
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Villa Polat Prime Villas
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Didim, Turquía
de
$276,149
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes modernas y de lujo listas para entrar a vivir en Didim Altinkum, Turquía.Viviendas de lujo en una ubicación privilegiada en Didim, a unos 4 km de D-Marin en Didim, la zona ofrece tranquilidad y un estilo de vida en contacto con la naturaleza, además de un fácil acceso a…
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Barrio residencial Merkez Apartment
Barrio residencial Merkez Apartment
Barrio residencial Merkez Apartment
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Didim, Turquía
de
$156,217
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Casa de Vacaciones Asequible en Turquía-Espacio Apartamento de 2 Camas En Venta en Didim Piso de lujo y moderno de 2 dormitorios en venta en Didim. Apartamento de 2 dormitorios en una excelente ubicación en Didim, en el centro de Didim y a poca distancia de todos los servicios locales, tien…
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Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
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Akbuk, Turquía
de
$459,278
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Moderna villa independiente de 5 dormitorios con impresionantes vistas al mar y a la naturaleza en Akbuk. Una casa moderna construida en una parcela privada de 410 m2 con una gran piscina privada y zonas de estar al aire libre. Inversión inmobiliaria ideal en Didim.En Turkish Home Office est…
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Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
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Didim, Turquía
de
$144,416
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Apartamento dúplex de 2 dormitorios en venta en un  con muebles completos en Didim, Turquía.Didim es uno de los centros de vacaciones ubicados en la extensa costa de la región del Egeo, conocido por sus numerosas playas galardonadas y que contiene muchas bellezas naturales, el Museo de Milet…
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Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
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Akbuk, Turquía
de
$534,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en Akbuk, ubicadas a poca distancia en automóvil del aeropuerto de Milas-Bodrum.Villas independientes modernas y de lujo listas para la venta en Akbuk. Rodeadas de naturaleza en la exclusiva Akbuk, a poca distancia de la playa y del centro …
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Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
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Didim, Turquía
de
$283,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Key Ready Lujosa Villa Independiente de 3 Camas En Venta en Akbuk-2nd Home en Turquía Akbuk, una de las regiones de vacaciones de Didim, tiene una costa larga y perfecta, y hay calas grandes y pequeñas que llevan el nombre de Akbuk Bay, donde todos los tonos de color de verde y azul se fusi…
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Barrio residencial Polat Life Complex
Barrio residencial Polat Life Complex
Barrio residencial Polat Life Complex
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Didim, Turquía
de
$149,359
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento nuevo y moderno de 2 dormitorios en venta en Didim. Excelentes instalacionesEn Turkish Home Office estamos encantados de presentar el Polat Life Complex, nuestro propio desarrollo ubicado en Didim, cerca de Marina Road.Apartamento nuevo, moderno y lujoso de 2 dormitorios completa…
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Villa Marina Road Villa
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Didim, Turquía
de
$393,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Impresionantes villas Didim de diseño a la venta – Villas Didim modernas de 5 camas a la venta Combinando todos los elementos de la vida en una fusión perfecta de diseño contemporáneo que establece los estándares en los años venideros se encuentra este proyecto de villa de gran lujo de 3 ca…
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Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
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Didim, Turquía
de
$331,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Camas de Nueva Construcción en Venta en Akbuk-650m de la Playa 3 Dormitorios, piscina privada, jardín privado y 650m del mar en Akbuk. Excelente villa independiente de nueva construcción en venta. Se encuentra en la zona de Akbuk, donde hay villas independientes de…
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Complejo residencial Lifecity Complex
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Didim, Turquía
de
$125,540
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento de 2 dormitorios en complejo en venta en Altinkum: ideal tanto para casa de vacaciones como para inversión en Didim, Turquía.Este asequible apartamento de 2 dormitorios en planta media en venta se encuentra en un hermoso complejo en Didim, en la costa del mar Egeo en el oeste de …
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Complejo residencial Mavisehir Villa
Complejo residencial Mavisehir Villa
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Didim, Turquía
de
$283,133
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada moderna de 4 dormitorios lista para usar - Casa de vacaciones en TurquíaVilla adosada moderna y de lujo a estrenar de 4 dormitorios con piscina privada en Mavisehir Didim. Esta villa de 4 dormitorios recién terminada se encuentra muy cerca del mar y a poca distancia del mercado…
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Barrio residencial Pine Apartments
Barrio residencial Pine Apartments
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Didim, Turquía
de
$144,558
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Oferta de apartamento de 3 dormitorios en venta en Altinkum, la hermosa costa del Egeo en el oeste de Turquía, a poca distancia del popular complejo Altinkum está a solo 1 km. Ideal casa familiar de vacaciones en la playa en venta en Altinkum, Didim. Altinkum tiene una buena playa, muchas a…
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Barrio residencial Center Apartments
Barrio residencial Center Apartments
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Didim, Turquía
de
$124,821
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Nuevo Apartamento Moderno En Venta en Didim – Asequible de 2 Camas En Venta en Altinkum Lujoso y moderno apartamento de 2 dormitorios en venta en Didim. Apartamento de 2 dormitorios en una excelente ubicación en Didim, en el centro de Didim y a poca distancia de todos los servicios locales,…
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Complejo residencial Apollon Holiday Village
Complejo residencial Apollon Holiday Village
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Didim, Turquía
de
$112,348
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios Asequible en Didim-Ready To Move en 2a Casa en Turquía Asequible apartamento dúplex de 3 dormitorios en venta en Didim Turquía. Esta propiedad de inversión, donde puede obtener sus ganancias en Mavisehir en el concepto de compex como un hotel de 5 estrell…
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Complejo residencial Clower Complex
Complejo residencial Clower Complex
Complejo residencial Clower Complex
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Didim, Turquía
de
$123,221
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento dúplex de 3 dormitorios en venta en Didim, la hermosa costa del mar Egeo en el oeste de Turquía, a poca distancia del popular complejo Altinkum, está a solo 3 km. Ideal casa de vacaciones en la playa familiar o inversión de compra para alquilar en Altinkum, Didim. Altinkum tiene…
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Complejo residencial Seahorse Residence
Complejo residencial Seahorse Residence
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Didim, Turquía
de
$181,364
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Casa de Vacaciones de 2 Camas en Venta en Yesilkent- High Rent Income en Didim Apartamento de 2 dormitorios con piscina compartida en un complejo privado en Yesilkent– 2nd Home en Turquía. Hermosa 2a casa en Didim Turquía.  Amplio apartamento en venta en Didim, que se encuentra muy céntrico…
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Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
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Didim, Turquía
de
$822,712
Opciones de acabado Con acabado
Villa en venta en Akbuk Didim -Villa doble de 3 plantas -250 m2 -3 + 1 -4 habitaciones -1 salón -3 habitaciones -3 baños -cuna terraza con vistas al mar -Primera línea del mar -La vista al mar nunca se cerrará -Hay una carretera frente a la casa y la playa y el mar inmediatamente …
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Marina Complex
Complejo residencial Marina Complex
Complejo residencial Marina Complex
Complejo residencial Marina Complex
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Didim, Turquía
de
$100,817
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar en venta en Didim a un precio de ganga. Ubicado en un complejo moderno con piscina compartida y amplias comodidades locales. Inversión inmobiliaria ideal en Didim. Apartamento amueblado de 2 dormitorios en Didim en venta, ubicado en un hermoso c…
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Barrio residencial Meltem Complex
Barrio residencial Meltem Complex
Barrio residencial Meltem Complex
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Didim, Turquía
de
$144,024
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento asequible en Altinkum en venta - Propiedad de inversión en Didim a 850 m de la playaApartamento tradicional de 2 dormitorios en venta en Didim. Ubicado a 850 m de la playa en Altinkum con piscina compartida. Propiedad de inversión ideal en Didim con un precio de ganga.Este aparta…
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Barrio residencial Sunflower Complex
Barrio residencial Sunflower Complex
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Didim, Turquía
de
$170,696
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento dúplex moderno y de lujo de 2 dormitorios totalmente amueblado en un complejo con una gran piscina compartida, cerca de todos los servicios. Pasear abierto, supermercados, hospital, oficina del consejo están a 5 minutos a pie. Título de propiedad de propiedad. Relación calidad-p…
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Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
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Cabaña Stone House
Didim, Turquía
de
$561,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Piedra de estilo independiente Casa de campo en Didim – impresionante casa de piedra en venta en TurquíaSituado en una gran parcela de tierra para la privacidad garantizada, esta casa de piedra fue construida originalmente hace 14 años y está a sólo 5 minutos a pie del centro de la aldea de …
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Complejo residencial Sierra Vista Residence
Complejo residencial Sierra Vista Residence
Complejo residencial Sierra Vista Residence
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Didim, Turquía
de
$63,477
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
CASA DE VACACIONES ASEQUIBLE - Key Ready Investment City Center Apartamento en Aydin Turquía Apartamentos de inversión de alta gama situados a sólo 1 hora en coche de Kusadasi, centro de la ciudad en venta. Key Ready Investment City Center Apartamento cerca de Kusadasi – Turquía apartamento…
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Barrio residencial Olive Grove Complex
Barrio residencial Olive Grove Complex
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Didim, Turquía
de
$155,114
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
3 Dormitorios Totalmente Amueblado Apartamento-Casa de Vacaciones En Venta en Altinkum Turquía este apartamento de precio asequible en venta en Didim, situado a poca distancia del centro de la cosmopoleitan Didim Altinkum en el suroeste de Turquía, A 2,5 km de la conocida 3a playa y a poca …
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Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
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Didim, Turquía
de
$101,500
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa de Vacaciones Asequible en Turquía-2-Dormitorio Apartamento Dúplex En Venta en Didim Asequible apartamento dúplex de 2 dormitorios en venta en Didim Turquía. Esta propiedad de inversión donde puede obtener el valor de sus ganancias en un concepto complejo especial cerca de Mavisehir. O…
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Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
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Didim, Turquía
de
$86,650
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 mesesApartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 meses...El estado más hermoso del tiempo.…
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Complejo turístico Polatsun Complex
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Didim, Turquía
de
$102,951
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Ideal First Time Investment – Casa de Vacaciones en Venta en Altinkum Turquía Apartamento de 1 dormitorio en venta en el hermoso complejo en el barrio Efeler de Didim se encuentra cerca de la carretera Marina. A solo 3.5 km de la 3a playa y D-Marina. Altinkum es atractivo con su popular pla…
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Complejo residencial Sea View Residance
Complejo residencial Sea View Residance
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Didim, Turquía
de
$466,746
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Vista al Mar Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios En Venta en Altinkum-Familia Casa de Vacaciones en Didim Inversión inmobiliaria ideal para aquellos que quieran vivir en lujo privado con dúplex de 3 dormitorios en Didim Altinkum. Se encuentra a poca distancia de la playa de Altinkum, mercad…
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Complejo residencial Sedef Apartments
Complejo residencial Sedef Apartments
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Didim, Turquía
de
$144,024
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Impresionante apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar a 100 m del mar - Casa de vacaciones familiar en DidimApartamento de 2 dormitorios ideal para amantes de la naturaleza, con impresionantes vistas al mar y lugares de interés natural en Didim en venta. Parte de un complejo en Mavise…
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Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
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Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Impresionante 3 dormitorios Chalet independiente en Akbuk-Holiday Inicio En Venta en DidimEsta villa pareada de 3 dormitorios es una magnífica pieza de arquitectura en venta en Didim Akbuk, que consta de espacios abiertos con piscina compartida. La villa semiconjunta con vistas a la naturale…
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Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
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Didim, Turquía
de
$224,647
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Excelente Villa Adosada de 3 Dormitorios En Venta en Didim - Casa de Vacaciones En Venta en Didim Nos complace ofrecer esta espaciosa villa adosada de 3 dormitorios en un complejo privado con una gran piscina compartida. Es ideal tanto para una casa de vacaciones o casa de vida durante todo…
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Complejo residencial Tropicana Complex
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Akbuk, Turquía
de
$250,709
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Increíble Dúplex con Vista al Mar en Venta en Akbuk – Impresionante Segunda Casa en Turquía Impresionante Dúplex con Vista al Mar En venta en Akbuk – apartamento dúplex de 4 dormitorios en venta en un hermoso complejo en Akbuk. Akbuk sigue siendo la estrella en ascenso del mercado inmobili…
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Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
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Didim, Turquía
de
$288,049
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Nuevas villas adosadas listas para llaves modernas y de lujo con piscina privada y jardín en venta en Didim Turquía.  Situado en Hisar Mahallesi, que está cerca de la tranquila y tranquila pequeña zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 4 dormitorios con un perfecto es una inversi…
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Villa Hisar Villa
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Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
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Villa Hisar Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Adosada con Vistas al Mar de 3 Camas En Venta en Didim-Turquía Propiedad en Didim, Didim,  Didim ha sido un complejo turístico muy popular durante varios años, con una gran cantidad de resorts ubicados en las costas de la península, pequeños pueblos pesqueros tradicionales a centros t…
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Polat Group
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Barrio residencial Bodrum Residence
Barrio residencial Bodrum Residence
Barrio residencial Bodrum Residence
Barrio residencial Bodrum Residence
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Barrio residencial Bodrum Residence
Didim, Turquía
de
$800,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Magnífico proyecto de apartamentos en Ortakent, rodeado de las fascinantes bellezas de Bodrum. Una vida lujosa y confortable en Bodrum. Se encuentra a poca distancia del centro comercial, hospital público, farmacia, centro médico, escuela, mercado, mercado callejero y bazar. Hay apartamen…
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Polat Group
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Complejo turístico Polat Life Complex
Complejo turístico Polat Life Complex
Complejo turístico Polat Life Complex
Complejo turístico Polat Life Complex
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Complejo turístico Polat Life Complex
Didim, Turquía
de
$117,738
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Modernos apartamentos y dúplex de 1,2 y 3 dormitorios completamente amueblados listos para mudarse en – Direct From Developer En el Ministerio del Interior de Turquía estamos encantados de presentar el Polat Life Complex, que es nuestro propio desarrollo ubicado en Didim, cerca de Marina Ro…
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Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
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Villa Mavi Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada de 3 dormitorios a precio de ganga en Altinkum-2nd Home en Turquía.Situada en Hisar Mahallesi, cerca de la tranquila y pacífica zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 3 dormitorios con una ubicación perfecta es una inversión inmobiliaria imperdible en Didim.La villa …
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