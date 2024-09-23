Piso en edificio nuevo Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en la zona de Küçükçekmece / Atakent de Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 30.000 m², de los cuales 18.420 m² están destinados a amplias zonas verdes. El complejo ofrece 540 apartamentos con diferentes distribuciones para adaptarse a diversas necesidades.

Sinpaş Saklı Koru Konakları destaca por su excelente ubicación cerca del Canal de Estambul (Kanal Istanbul). Cuenta con una excelente conexión de transporte, completas instalaciones sociales, una arquitectura moderna y un gran potencial de inversión, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Ventajas del proyecto Sinpaş Saklı Koru Konakları: