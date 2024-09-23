Piso en edificio nuevo Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en la zona de Küçükçekmece / Atakent de Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 30.000 m², de los cuales 18.420 m² están destinados a amplias zonas verdes. El complejo ofrece 540 apartamentos con diferentes distribuciones para adaptarse a diversas necesidades.
Sinpaş Saklı Koru Konakları destaca por su excelente ubicación cerca del Canal de Estambul (Kanal Istanbul). Cuenta con una excelente conexión de transporte, completas instalaciones sociales, una arquitectura moderna y un gran potencial de inversión, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.
Ventajas del proyecto Sinpaş Saklı Koru Konakları:
Ubicado cerca del Canal de Estambul y del Lago Küçükçekmece, ofreciendo vistas espectaculares y un gran potencial de revalorización.
Próximo a estaciones de metro y Marmaray, lo que garantiza un acceso rápido y cómodo a todas las zonas de Estambul.
Dispone de canchas de fútbol, tenis y baloncesto, una piscina cubierta y una sauna, proporcionando una experiencia completa de ocio y bienestar.
Incluye restaurantes, cafeterías, un supermercado y una barbería, cubriendo las necesidades diarias sin salir del complejo.
Situado cerca de hospitales de prestigio y de importantes centros comerciales como Mall of Istanbul, ofreciendo una gran comodidad para sus residentes.
Cercano a colegios internacionales y universidades de prestigio, lo que lo convierte en una excelente opción para familias que priorizan la educación.
Sus edificios de baja altura y las amplias zonas verdes cuidadosamente distribuidas crean un entorno residencial tranquilo, cómodo y rodeado de naturaleza.
Su proximidad a importantes proyectos de infraestructura en desarrollo lo convierte en una atractiva oportunidad para inversores que buscan una alta rentabilidad.
Construido con modernos sistemas de aislamiento y tecnología resistente a los terremotos, garantizando seguridad y confort para los residentes.
Sus extensas áreas naturales y el aire fresco ofrecen un estilo de vida de alta calidad, alejado del ruido de la ciudad.