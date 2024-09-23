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Piso en edificio nuevo Sega Life

Kucukcekmece, Turquía
de
$140,000
;
6
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ID: 39648
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

Sega Life Sefaköy – Vida urbana contemporánea en un distrito perfectamente conectado

Sega Life es un moderno complejo residencial situado en Sefaköy, uno de los distritos con mejor ubicación estratégica de la parte europea de Estambul. Diseñado con una arquitectura contemporánea y distribuciones funcionales, el proyecto ofrece una amplia variedad de apartamentos ideales para personas solteras, jóvenes profesionales y familias. Sus zonas verdes ajardinadas y espacios sociales cuidadosamente diseñados crean un entorno urbano equilibrado y agradable. Gracias a su ubicación céntrica, los residentes disfrutan tanto de un elevado confort como de un acceso rápido a las principales áreas comerciales y de negocios de Estambul.

Instalaciones pensadas para el confort diario

Sega Life mejora la calidad de vida con una completa gama de servicios. El complejo cuenta con una piscina comunitaria, un gimnasio totalmente equipado, zonas sociales interiores y exteriores, y áreas de juegos infantiles seguras. Los jardines paisajísticos y los senderos peatonales ofrecen espacios ideales para el descanso al aire libre, fomentando un ambiente familiar y comunitario. El diseño moderno de las viviendas prioriza la funcionalidad, la luz natural y el confort, convirtiendo el proyecto en una excelente opción tanto para vivir como para obtener rentabilidad mediante el alquiler.

Excelente conectividad y gran potencial de inversión

Uno de los principales atractivos de Sega Life es su excelente conexión con el transporte público. El proyecto ofrece fácil acceso al metro y al Metrobus, facilitando los desplazamientos hacia los principales centros de negocios, universidades y zonas comerciales de Estambul. Además, su cercanía a colegios, hospitales y centros comerciales incrementa la demanda residencial. Gracias a su proximidad a las principales vías de comunicación y a una distancia razonable del Aeropuerto Internacional de Estambul, Sega Life ofrece un alto potencial de alquiler y una sólida perspectiva de revalorización a largo plazo. Para los inversores que buscan acceder al dinámico mercado inmobiliario de Estambul con una inversión competitiva y una demanda constante de inquilinos, Sega Life representa una excelente oportunidad.

Sega Life, ubicado en Sefaköy, ofrece apartamentos contemporáneos con distribuciones modernas, amplias zonas comunes y espacios verdes diseñados para proporcionar un estilo de vida urbano cómodo y de alta calidad.

El complejo dispone de piscina, gimnasio, áreas infantiles y una excelente conexión mediante metro y Metrobus, combinando comodidad, calidad de vida y un sólido potencial de inversión.

10 ventajas principales del proyecto Sega Life

  • Arquitectura residencial moderna y elegante.

  • Amplia variedad de distribuciones para diferentes necesidades.

  • Espacios sociales interiores y exteriores.

  • Piscina comunitaria.

  • Gimnasio e instalaciones deportivas totalmente equipadas.

  • Áreas de juegos infantiles seguras.

  • Jardines paisajísticos y senderos para caminar.

  • Excelente conexión con las líneas de metro y Metrobus.

  • Cerca de colegios, hospitales y centros comerciales.

  • Alto potencial de inversión y excelente rentabilidad por alquiler.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
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Transporte
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