Piso en edificio nuevo G-Hub

G-Hub es un proyecto residencial de uso mixto de nueva generación ubicado en Sefaköy, Küçükçekmece (Estambul). Desarrollado por Mar Gayrimenkul, integra viviendas, oficinas, unidades médicas y espacios comerciales en un moderno concepto de estilo de vida.
Está previsto que G-Hub se entregue en junio de 2026. El proyecto destaca por su arquitectura de baja altura y alta densidad, además de estar integrado con el Hospital Universitario Biruni, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
10 ventajas del proyecto G-Hub
Ubicación estratégica en Sefaköy, cerca de la autopista E-5 y del Metrobus.
Concepto de uso mixto, que combina viviendas, oficinas, instalaciones médicas y espacios comerciales en un mismo proyecto.
Integración con el sistema sanitario, gracias a su conexión directa con el Hospital Universitario Biruni, con 600 camas.
Concepto de vivienda orientado a la salud, ideal para profesionales sanitarios, pacientes y visitantes.
Alto potencial de alquiler, debido a la diversidad de usos y a la demanda constante.
Arquitectura moderna, con edificios de baja altura y una planificación eficiente del espacio.
Gran potencial de inversión, al estar ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.
Variedad de tipologías de viviendas, con opciones 1+1, 1+1,5 y 2+1, adaptadas a diferentes estilos de vida.
Entorno centrado en la salud, que combina el acceso a servicios médicos con la comodidad de la vida diaria.
Cercanía a universidades, clínicas y otros centros sanitarios, aumentando el atractivo y el valor del proyecto.