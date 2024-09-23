  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kucukcekmece
  4. Piso en edificio nuevo G-Hub

Piso en edificio nuevo G-Hub

Kucukcekmece, Turquía
de
$485,000
;
15
Dejar una solicitud
ID: 39647
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

G-Hub es un proyecto residencial de uso mixto de nueva generación ubicado en Sefaköy, Küçükçekmece (Estambul). Desarrollado por Mar Gayrimenkul, integra viviendas, oficinas, unidades médicas y espacios comerciales en un moderno concepto de estilo de vida.

Está previsto que G-Hub se entregue en junio de 2026. El proyecto destaca por su arquitectura de baja altura y alta densidad, además de estar integrado con el Hospital Universitario Biruni, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

10 ventajas del proyecto G-Hub

  • Ubicación estratégica en Sefaköy, cerca de la autopista E-5 y del Metrobus.

  • Concepto de uso mixto, que combina viviendas, oficinas, instalaciones médicas y espacios comerciales en un mismo proyecto.

  • Integración con el sistema sanitario, gracias a su conexión directa con el Hospital Universitario Biruni, con 600 camas.

  • Concepto de vivienda orientado a la salud, ideal para profesionales sanitarios, pacientes y visitantes.

  • Alto potencial de alquiler, debido a la diversidad de usos y a la demanda constante.

  • Arquitectura moderna, con edificios de baja altura y una planificación eficiente del espacio.

  • Gran potencial de inversión, al estar ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.

  • Variedad de tipologías de viviendas, con opciones 1+1, 1+1,5 y 2+1, adaptadas a diferentes estilos de vida.

  • Entorno centrado en la salud, que combina el acceso a servicios médicos con la comodidad de la vida diaria.

  • Cercanía a universidades, clínicas y otros centros sanitarios, aumentando el atractivo y el valor del proyecto.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquía
de
$805,023
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$720,176
Complejo residencial New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turquía
de
$699,000
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$157,119
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$132,037
Está viendo
Piso en edificio nuevo G-Hub
Kucukcekmece, Turquía
de
$485,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Mostrar todo Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$180,446
Esta oferta es perfecta para usted si está buscando un apartamento con vista al mar, dos dormitorios, una gran área, lista para mudarse, para vacaciones o residencia permanente a orillas del suave mar Mediterráneo. Nuestra empresa tiene una oferta en venta del propietario: un apartamento con…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$194,491
El complejo ofrece apartamentos con 1-2 dormitorios adaptados a diversos estilos de vida, incluyendo unidades de jardín para amantes de la naturaleza.Características:3 plantas de aparcamiento interior con estaciones de carga EVRecepción y seguridad 24/7Salón de fitness para un estilo de vida…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$226,698
Ofrecemos apartamentos de calidad con diferentes diseños.Los apartamentos de la planta superior tienen terrazas y apartamentos en la planta baja con jardines privados.La residencia cuenta con piscinas, parque infantil, zonas verdes, club infantil, café.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones