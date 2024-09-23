Piso en edificio nuevo G-Hub

G-Hub es un proyecto residencial de uso mixto de nueva generación ubicado en Sefaköy, Küçükçekmece (Estambul). Desarrollado por Mar Gayrimenkul, integra viviendas, oficinas, unidades médicas y espacios comerciales en un moderno concepto de estilo de vida.

Está previsto que G-Hub se entregue en junio de 2026. El proyecto destaca por su arquitectura de baja altura y alta densidad, además de estar integrado con el Hospital Universitario Biruni, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

10 ventajas del proyecto G-Hub