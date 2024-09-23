  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

de
$450,000
;
10 1
ID: 27456
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bahcelievler

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Para inversores:

Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.

Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, y es parte integral del acuerdo.
Esto significa que no perderás el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y tus ingresos están garantizados.

¡Apartamentos totalmente amueblados!
Dos apartamentos 2+1 & 1+1 para 450.000 USD están en venta para obtener la Ciudadanía Turca.

Gestionado por - Ascott Hotels & Serviced Apartments

El complejo se encuentra casi en el cruce de tres distritos, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, el distrito de negocios de Basın Ekspres, a 5 minutos en coche de la línea Metrobus de la carretera principal E5 y TEM.

El complejo cuenta con 2 bloques, que se combinan entre sí y se encuentran en un territorio de 29.962 m2, 17 plantas junto con aparcamiento subterráneo, un total de 167 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 3 + 1 y una zona de 81 y 1 a 234 m2, así como 7 locales comerciales.

La ubicación central es un excelente factor para que los inversores inviertan en este proyecto, dado el alto alquiler y el segmento popular.

La zona se caracteriza por la infraestructura urbana desarrollada, la presencia de instituciones educativas públicas y privadas.

Finalización de la construcción: Diciembre 2025.

Infraestructura:

  • Sauna y Hamam
  • Piscina cubierta
  • Sala de fitness
  • Playgrounds
  • Zona de paseo con jardín verde
  • Estacionamiento interior
  • Cómoda zona ajardinada
  • Vigilancia de vídeo 7/24

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Reseña en vídeo de complejo residencial Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
