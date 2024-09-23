Piso en edificio nuevo Galleria Park Residence

Ubicación estratégica en Kağıthane con gran potencial de crecimiento urbano

Galleria Park Residence está ubicado en Kağıthane, uno de los distritos centrales de Estambul que más rápidamente se está transformando. Antiguamente una zona industrial, Kağıthane se ha convertido en un moderno centro residencial y de negocios gracias a la expansión del metro y a importantes mejoras en la infraestructura urbana. Su cercanía a importantes polos comerciales como Levent, Maslak y Şişli convierte al proyecto en una opción ideal para profesionales que desean vivir en una ubicación céntrica sin asumir los elevados precios de los distritos vecinos.

Diseño inteligente de apartamentos para la vida urbana moderna

El proyecto ofrece apartamentos de 1+1 y 2+1 cuidadosamente diseñados para aprovechar al máximo el espacio, ideales para personas solteras, parejas y familias pequeñas que valoran la funcionalidad y el diseño contemporáneo. El estacionamiento privado, el gimnasio y las zonas comunes, como las terrazas con área de barbacoa, proporcionan mayor comodidad en la vida diaria. Estas características responden perfectamente a la creciente demanda de viviendas compactas, modernas y bien equipadas, altamente valoradas tanto para vivir como para alquilar.

Alta demanda de alquiler y excelente potencial de inversión

Gracias a su acceso al metro, su excelente conexión con las principales autopistas y su proximidad a destinos comerciales y de ocio como Axis Mall y Kanyon Mall, Galleria Park Residence disfruta de una sólida demanda por parte de los inquilinos. La continua renovación urbana de Kağıthane impulsa el incremento del valor de las propiedades, convirtiendo este proyecto en una atractiva oportunidad para inversores que buscan ingresos por alquiler y una apreciación del capital a largo plazo. La combinación de una ubicación privilegiada, completas comodidades y apartamentos funcionales favorece una rentabilidad estable en el competitivo mercado inmobiliario del centro de Estambul.

Galleria Park Residence es un moderno complejo residencial en Kağıthane que ofrece apartamentos de 1+1 y 2+1, con diseño contemporáneo, estacionamiento privado y excelentes instalaciones comunitarias en uno de los distritos con mayor crecimiento de Estambul.

El complejo cuenta con gimnasio, terrazas con barbacoa, seguridad las 24 horas y una excelente conexión mediante metro y autopistas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

10 ventajas de Galleria Park Residence