Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin

Nuevos Apartamentos con Vista al Mar Única a Solo 200 m de la Playa en Tece, Mersin

Los apartamentos en venta en Mersin se encuentran en Tece, a solo 200 m de la playa, dentro de un elegante complejo residencial de dos bloques. Conocida como la joya del Mediterráneo, Mersin se ha convertido en los últimos años en una de las principales ciudades costeras de Turquía gracias a grandes inversiones. El distrito de Tece, parte de Mezitli, es un centro residencial dinámico que atrae gran interés de inversores locales e internacionales. Con su clima, mar, patrimonio histórico, belleza natural y precios de vivienda asequibles, Mersin se destaca como uno de los destinos más atractivos de Turquía.

Los apartamentos en venta en Mersin están a poca distancia del mar, supermercados y servicios diarios. La ubicación de los apartamentos es muy ventajosa: 200 m de la playa, 1 km de la conexión a la autopista Çeşmeli, 8 km del Soli Center Mall, 14 km del Sayapark Mall, 15 km del Mersin Marina, 17 km del Forum Mall y 89 km del Aeropuerto Internacional de Çukurova.

Los apartamentos listos para mudanza en Tece están ubicados en un complejo residencial de 2 bloques. El proyecto incluye diversas instalaciones sociales, como estacionamiento exterior, ascensor, piscina, área de juegos para niños y pérgolas.

Los apartamentos de 1 y 2 dormitorios cuentan con sala de estar, cocina abierta, baño, vestidor y balcón. Construidos con materiales de primera calidad, están equipados con acabados de alta gama. Los detalles interiores incluyen techos suspendidos, muebles de cocina, armarios, muebles de baño, encimeras, puerta de entrada de acero, grifería de baño de primera clase, cabinas de ducha de alta calidad y parquet de 10 mm con juntas anchas.

COV-00243