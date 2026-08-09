Çeşme, Turquía

Todas las puertas de la villa se abrirán al mar La villa en Ayasaranda está saturada de alma egea. La villa consta de 3 plantas. Delante de la villa hay una piscina privada y detrás de la piscina hay acceso directo a la playa y al mar. Las ventanas ofrecen vistas al mar Egeo y a la isla grie…