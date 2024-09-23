Piso en edificio nuevo Galleria Residence

Ubicación estratégica y concepto residencial boutique

Galleria Residence es un exclusivo proyecto residencial boutique ubicado en Kağıthane, uno de los distritos de Estambul que experimenta la transformación urbana más rápida y que se ha consolidado como un importante centro para la vivienda y la inversión inmobiliaria. El proyecto consta de un único edificio moderno con solo 44 apartamentos, ofreciendo un entorno exclusivo y de baja densidad, ideal para quienes buscan privacidad y valor a largo plazo. Diseñado con distribuciones orientadas al paisaje y una planificación eficiente de los espacios interiores, Galleria Residence combina funcionalidad con una arquitectura contemporánea en el corazón de la parte europea de Estambul.

Excelente conectividad y gran potencial de inversión en Kağıthane

Gracias a su ubicación estratégica entre Levent, Maslak y el principal eje financiero de la ciudad, Galleria Residence Kağıthane ofrece acceso inmediato a las autopistas E5 y TEM, a la estación de metro Kağıthane y a importantes centros comerciales como Axis Mall y Kanyon Mall. Esta excelente conectividad mejora la comodidad del día a día y aumenta la demanda de alquiler, convirtiendo el proyecto en una opción muy atractiva para inversores que buscan rentabilidades estables en el mercado inmobiliario de Estambul. Además, la continua renovación urbana del distrito impulsa la revalorización de las propiedades, reforzando el atractivo del proyecto como inversión a largo plazo.

Servicios exclusivos y una identidad cultural única

Además de su excelente ubicación, Galleria Residence ofrece una amplia gama de comodidades pensadas para un estilo de vida moderno, incluyendo una plaza de aparcamiento privada para cada apartamento, sistemas de seguridad las 24 horas, un gimnasio totalmente equipado con equipos de entrenamiento TRX y una terraza comunitaria al aire libre con zona de barbacoa para reuniones sociales y familiares. Un elemento distintivo del proyecto es su galería de arte integrada y un espacio de talleres destinado a apoyar a artistas emergentes, aportando una identidad cultural única y fortaleciendo el sentido de comunidad. Estas características convierten a Galleria Residence en una excelente oportunidad tanto para quienes desean vivir en el complejo como para inversores interesados en apartamentos boutique en Kağıthane, Estambul.

Galleria Residence es un moderno proyecto residencial boutique en Kağıthane compuesto por 44 apartamentos en un único edificio, con distribuciones orientadas al paisaje y espacios diseñados para ofrecer funcionalidad y confort.

El proyecto combina un estilo de vida urbano contemporáneo con elementos culturales y sociales, ofreciendo estacionamiento privado, gimnasio y una excelente conexión con Levent, Maslak y las principales vías de transporte de Estambul.

10 ventajas de Galleria Residence