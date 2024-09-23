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Piso en edificio nuevo RAMS Park House

Sariyer, Turquía
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$353,962
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ID: 39656
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer

Sobre el complejo

RAMS Park House Maslak es un moderno proyecto residencial con apartamentos en venta en Maslak, Estambul, desarrollado bajo un concepto integral que combina la vida urbana con la naturaleza. Ubicado en uno de los principales distritos financieros y de negocios de Estambul, el proyecto ofrece un estilo de vida exclusivo y un excelente potencial de inversión.

RAMS Park House Maslak destaca por su ubicación estratégica y su concepto integral de "todo en uno", lo que lo convierte en una opción ideal para inversores que buscan una alta rentabilidad por alquiler, así como la posibilidad de obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.

Ventajas del proyecto

  • Ubicación privilegiada – Situado en el principal centro financiero y de negocios de Estambul.

  • Diseño moderno – Arquitectura contemporánea y distribuciones funcionales.

  • Concepto todo en uno – Viviendas, comercios y espacios de ocio integrados en un mismo complejo.

  • Excelente conexión de transporte – Cerca de estaciones de metro y de las principales autopistas.

  • Proximidad a la naturaleza – A pocos minutos del Bosque de Belgrado.

  • Amplia variedad de viviendas – Diferentes tipologías de apartamentos para adaptarse a todas las necesidades.

  • Instalaciones de lujo – Spa, gimnasio y piscinas.

  • Seguridad las 24 horas – Entorno seguro con vigilancia permanente.

  • Alto potencial de revalorización – Excelentes perspectivas de crecimiento del valor de la propiedad.

  • Gran demanda de alquiler – Ideal para profesionales, ejecutivos y expatriados.

¿Por qué invertir en este proyecto?

RAMS Park House Maslak representa una excelente oportunidad de inversión en el centro financiero de Estambul, con un sólido potencial de ingresos por alquiler y una importante revalorización del capital a largo plazo.

El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

Asimismo, permite solicitar el permiso de residencia en Turquía a través de la adquisición de una propiedad inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Sariyer, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
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