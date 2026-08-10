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Obra nueva en venta en Antalya

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Muratpasa
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
138,701 – 167,597
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
283,181 – 300,519
Desarrollador
Bmv Group Construction
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Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
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Complejo residencial The Cruise Collection
Muratpasa, Turquía
de
$130,879
Año de construcción 2023
La Colección de cruceros se encuentra en el área de desarrollo de Antalya, Altintash. La construcción a gran escala está planificada en el área con el desarrollo de toda la infraestructura necesaria, lo que la convertirá en un "nuevo centro de Antalya". Los apartamentos tienen acabados de …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 26–181 m²
20 objetos inmobiliarios 20
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Apartamentos 2 habitaciones
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Apartamento
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Adosado
181.3
1,08M
Casa
98.0
273,000
Estudio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencia
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
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Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
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Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
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Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
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Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
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Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$850,628
El innovador proyecto premium. Los interiores son notables por sofisticación, funcionalidad y laconismo. Debido a las tecnologías modernas, los apartamentos del complejo están llenos de luz y ofrecen vistas impresionantes del Mar Mediterráneo y las montañas Taurus.Finalidad - Octubre, 2026.U…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
Alanya, Turquía
de
$179,059
Opciones de acabado Con acabado
Short-term rental license! Furnished one-bedroom apartment (1+1) 56 sq. m., in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex. Best Home 40 Cleopatra Epic is a new premium residential complex located a 4-minute walk from Alanya's famous Cleopatra Beach and its beautiful park. The complex i…
Agencia
Smart Home
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
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Muratpasa, Turquía
de
$203,521
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
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Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$1,46M
Ofrecemos villas con vistas al mar con baños turcos, saunas y jacuzzis, gimnasios, bares, cines, piscinas al aire libre y piscinas cubiertas climatizadas, jardines.Terminación - Diciembre, 2023.Características de los planos Planta baja: una cocina moderna, un salón con vistas al mar, una ter…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Muratpasa, Turquía
de
$314,506
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos con Plan de Pago en Centro de Amenidades en City Nest Antalya Muratpasa Los apartamentos están situados en el barrio de Sinan, en el distrito de Muratpasa de Antalya. El barrio de Sinan se está convirtiendo en una nueva estrella en ascenso de Antalya, con los numerosos proyectos…
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Complejo residencial Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Complejo residencial Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Complejo residencial Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Complejo residencial Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
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Complejo residencial Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Aksu, Turquía
de
$221,396
La residencia cuenta con aparcamiento, tiendas, cafeterías y restaurantes, salones de autos, un centro de eventos y una sala de conferencias, zonas verdes, parque infantil, salas de estar, cine.Terminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
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Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$117,981
El complejo residencial incluye dos edificios de 9 plantas en el territorio de 10.000 m2. Hay 170 apartamentos con diferentes diseños, incluyendo dúplex en las plantas superiores con terrazas al aire libre y vistas al mar.Característicaspiscinamini parque acuáticogimnasiosaunasala de estar y…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
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Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Tosmur, Turquía
de
$186,130
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Nobby Comfort es un moderno complejo residencial con un diseño conciso - una combinación ideal de un precio agradable, ubicación conveniente, infraestructura diversa y diseños funcionales competentes de los apartamentos. Es ideal no sólo para los amantes de un estilo de vida tranquilo, medid…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquía
de
$464,933
El complejo consta de 1 bloque de nueve plantas (56 apartamentos). La infraestructura incluye piscina al aire libre, sauna, gimnasio, jardín con gazebo y barbacoa. El complejo está vigilado 24 horas por cámaras CCTV. Los compradores tienen una selección de apartamentos 1 +1, 2 +1 con cocina …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientosala de juegos para niñosgimnasiojacuzzisaunalobbyInstalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaDoble acristalamientoPuerta de aceroUbicación e infraestructura cercana Cikcilli e…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$227,223
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Se compone de 16 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 8 unidadesApartamentos con 2 dormitorios — 4 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 2 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitor…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$128,177
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Consta de 42 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 36 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitorios — 6 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restante antes…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$172,308
Opciones de acabado Con acabado
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Smart Home
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Complejo residencial White Sail Residence Apartments
Complejo residencial White Sail Residence Apartments
Complejo residencial White Sail Residence Apartments
Complejo residencial White Sail Residence Apartments
Complejo residencial White Sail Residence Apartments
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Complejo residencial White Sail Residence Apartments
Mahmutlar, Turquía
de
$89,425
Opciones de acabado Con acabado
White Sail Residence ApartmentsApartamento amueblado de un dormitorio (1+1), 60 m2.Disposición:Cuarto de cocina1 dormitorio1 bañobalcón acristaladoWhite Sail Residence es un nuevo complejo residencial construido en 2022 con todas las comodidades, situado en el distrito de Mahmutlar, a solo 5…
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Smart Home
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Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
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Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turquía
de
$210,810
Opciones de acabado Con acabado
2+1 apartamento en el complejo Premium Royal Premium - Alanya.Royal Premium es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades en Alanya, cerca de todas las comodidades de la ciudad, a 180 metros de la playa de Cleopatra.Apartamentos en venta:Apartamento no amueblado 2+1 - 17…
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Smart Home
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquía
de
$518,241
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
3+1, 4+1, 5+2 En Venta Villas en Turquía, Alanya Localizado.%25 Pago de Down + instalación de 24 Mounths Plan de pago flexible.Ciudadanía turca incluida!Para más detalles contáctenos!
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AxA property
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Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
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Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Kargicak, Turquía
de
$463,217
Opciones de acabado Con acabado
Precio: 390.000 EUR por unidad: 490.000 EUR.Lujo amueblado 3+1 villa, 230 m2, en el complejo Toprak Vip Villas en Kargıcak.Ubicación inmejorable – inigualable en línea recta al mar, sin colinas.No quedan otras villas con una ubicación tan lujosa en esta zona.Construido en 2023Totalmente amue…
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Smart Home
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Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$134,003
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 12 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 9 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 3 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restan…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$714,924
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$233,229
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$1,15M
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento, piscinas (36 m2 - 49 m2), zonas de barbacoa, jacuzzis.Terminación - mayo, 2024.Características de los planos Pisos de azulejosMuebles de cocinaDoble acristalamientoEncimeras de granitoPuerta de entrada de aceroCalefacción por suelo radianteGrohe s…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
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Oba, Turquía
de
$213,240
Una característica distintiva del proyecto de otros es la hermosa naturaleza alrededor - majestuosos montañas, el río Obachay y un parque estatal frente a la casa, no habrá construcción allí.La residencia cuenta con una gran piscina al aire libre con parque acuático, piscina cubierta, sauna,…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$166,138
El complejo moderno está cerca del mar, consta de 70 apartamentos con 1-2 dormitorios, y es ideal para la inversión.Características:construcción de alta calidadpiscinagimnasiocancha de baloncestoAparcamiento interior y exteriorInstalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radiante…
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TRANIO
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquía
de
$106,438
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 56 m2 en planta alta está en venta.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de inversión de élite en el centro de Mahmutlar de una empresa de desarrolladores confiable.El nuevo complejo residencial se encuentra a 550 metros del mar, y pertenece al segment…
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Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
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Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Kargicak, Turquía
de
$1,74M
Opciones de acabado Con acabado
Exclusiva 4+2 Villa con Vista Mar: Lujo + Ciudadanía TurcaPresentamos esta exclusiva villa de lujo en el prestigioso distrito Kargicak de Alanya. Esta propiedad combina calidad de construcción premium, diseño reflexivo, y una impresionante gama de comodidades para una cómoda vida al lado del…
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$320,442
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con una gran piscina, pista de tenis, piscina cubierta, hamam, sauna, centro de fitness.Instalaciones y equipos en la casa Puertas de aceroIntercomunicación de vídeotechos sostenidos e iluminación oculta localBaños equ…
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TRANIO
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Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
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Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$131,090
El proyecto consta de 63 apartamentos en una cuadra. El proyecto está en Demirtas, el centro turístico más popular de Alanya, a 1.000 metros del mar.El proyecto tiene 9 plantas y apartamentos con 1-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Características interiores del edificio: Puer…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños turcos, salas de fitness, zonas de salón en la azotea y vistas panorámicas al mar.Terminación - Julio, 2023.Características de los planos Planta baja: un salón, una cocina, un dormitorio doble.Primera planta: dos dormito…
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Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$150,317
El proyecto consta de 5 casas y 113 apartamentos.Tipos de apartamentos: estándar con 1-2 dormitorios, duplexes con 2-4 dormitorios, apartamentos con jardín y 2 dormitorios.Diseño óptimo de las habitaciones. Además de los grandes estudios de salón y dormitorios todos los apartamentos tienen b…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Alanya, Turquía
de
$135,381
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Apartamento amueblado de un dormitorio (1 + 1), 65 m2.Un complejo de apartamentos de lujo con su propia infraestructura se encuentra en la parte central de Alanya, a 700 metros de la playa equipada con agua limpia y…
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Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
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Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Muratpasa, Turquía
de
$198,671
Año de construcción 2026
Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafet…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquía
de
$171,291
La residencia cuenta con jardines ajardinados, senderos para caminar, parque infantil y piscina, una piscina al aire libre de 192 m2, áreas de salón, un bar y una zona de barbacoa, un gimnasio, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, una sauna y un baño turco.Terminación - Diciembre…
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Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
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Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Muratpasa, Turquía
de
$765,198
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos. Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurant…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$183,853
Opciones de acabado Con acabado
Fotos de apartamento disponibles bajo petición.Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.Vista directa al marApartamento no amuebladoEdificio terminado en 2022El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargi…
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Turquía
de
$221,396
Un proyecto residencial premium situado en la primera costa en la pintoresca zona de Kestel. Este complejo único está diseñado para aquellos que sueñan con despertar al sonido de las olas y disfrutar de impresionantes vistas al mar desde sus ventanas.El complejo consta de un solo bloque con …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alanya, Turquía
de
$337,950
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, un jacuzzi, un gimnasio, un parque infantil y una sala de juegos, un mini campo de golf, vigilancia de video alrededor de la hora, un aparcamiento, zonas de juegos y sala de estar, una biblioteca.Finalidad - 31 de diciembre de 2023…
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$205,083
El complejo consta de 20 apartamentos y apartamentos dúplex.Características:piscinapiscina infantilsaloneszona de barbacoaparque infantil y sala de juegosestacionamientogimnasiolobbysaunajacuzziSeguridad 24/7Finalidad - Junio, 2027Características de los planos armarios de cocina lacadaestrel…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$260,648
Ofrecemos apartamentos con terrazas.La residencia cuenta con aparcamiento cubierto, piscina, jardín, sistema de seguridad, gimnasio, sauna, miradores.Terminación - Abril, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoTV vía satélitePersianas eléctricasCalefacción por suelo radian…
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$107,077
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 60 m2, en el segundo piso.Nuevo complejo residencial moderno de lujo en Kestel, una de las zonas más pintorescas de Alanya.El complejo consta de seis bloques, la distancia al mar es de sólo 400 metros, toda la infraestructura necesaria para la vid…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$692,738
La residencia cuenta con un club, piscinas para niños y adultos, una zona verde ajardinada, un centro comercial, un aparcamiento cubierto, un gimnasio, una sauna, un hamam y un baño de vapor, una sala de estar, una sala de juegos para niños.Terminación - Septiembre, 2025.Instalaciones y equi…
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Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
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Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$169,564
Opciones de acabado Con acabado
Citadel BSR Residencia es un hermoso complejo residencial, situado entre las calles Ataturk y Barbarossa en la parte central de Mahmutlar, a 200 metros del mar.Apartamento 2 + 1-115 m?Amueblado (nuevos muebles)2a planta2 baños2 balconesWindows dan al noroeste y al esteVista de las montañas y…
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Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
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Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
Alanya, Turquía
de
$103,036
Este proyecto está ubicado en la ciudad de Antalya, municipio de Alanya, distrito de Ciplakli. El proyecto cuenta con 15 apartamentos y 2 tiendas. El aeropuerto de Gazipasa está a 35 km y 190 km del aeropuerto internacional de Antalya. Distancia a la playa 2500 metros. Se planea construir la…
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Basic Apartment Real Estate
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Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$90,306
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Se compone de 27 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 12 unidadesApartamentos con 2 dormitorios - 9 unidadApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 1 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitorios — 4 un…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$86,709
Opciones de acabado Con acabado
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquía
de
$176,886
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquía
de
$728,278
El complejo consta de 5 villas. Cada una de estas villas tiene una piscina infinita, 3 dormitorios, salón y cocina. Dos villas tienen aparcamiento exterior, tres villas tienen aparcamiento interior.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está a 2 km de Inzhekum, que tiene una de las …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
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Kargicak, Turquía
de
$332,095
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las montañas.La residencia cuenta con un complejo de spa con sala de estar y salas de masajes, una piscina al aire libre con toboganes de agua, una piscina cubierta y una piscina infantil, un aparcamiento, una sauna, un hamam y un baño…
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Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$104,872
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Se compone de 17 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 13 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 4 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restante a…
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$101,286
Opciones de acabado Con acabado
Un video del apartamento está disponible bajo petición.Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 63 m2, en el cuarto piso con vistas a la montaña en el complejo Yenisey Yaparlı Avangard.Yenisey Yaparlı Avangard es una excelente solución para aquellos que buscan propiedades de alta calidad, cómodas,…
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Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
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Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Kesefli, Turquía
de
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
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Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
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Kargicak, Turquía
de
$300,607
Opciones de acabado Con acabado
Villa video disponible bajo petición!Lujo amueblado 3+1 adosada con vistas al mar en el complejo Granada Residence Kargicak.Cuarto de cocina3 dormitorios3 bañosJardínGranada Residence es un complejo único de villas de lujo y apartamentos con servicios de hotel de cinco estrellas!El complejo …
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Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$178,166
La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un parque infantil y una sala de juegos, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, una sauna.Finalidad - Febrero, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Intercomunicación de vídeoInte…
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Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
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Oba, Turquía
de
$123,073
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y …
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Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$131,673
Complejo residencial con infraestructura desarrollada, a sólo un kilómetro del mar.Hay 40 pisos en la casa, de los cuales: 30 pisos con 1 dormitorio, 10 duplexs con 2 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Otras instalaciones: cancha de baloncesto, gazebos, hammam, sauna, sala de rec…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
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Gazipasa, Turquía
de
$145,656
La residencia cuenta con piscina al aire libre, piscina infantil, sauna, gimnasio, parque infantil, videovigilancia, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 200 metros del centro de Gazipasa, a 2,5 km del mar y a 5 minu…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
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Kepez, Turquía
de
$373,065
La vivienda, que tiene una superficie de construcción de 14.085 m2, consta de 4 bloques. Con su ubicación y características de proyecto de uso mixto; Se ha diseñado para hacer el mejor uso de las condiciones geográficas y climáticas. Debido a su ubicación, Kepez es capaz de dar una nueva dir…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquía
de
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$107,202
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 56 m2 con vistas a la montaña en Tekinoğlu complejo.Este proyecto se encuentra a 400 metros de la playa, en la tercera costa. El complejo residencial está a 5 minutos a pie de transporte, tiendas, cafeterías, restaurantes, farmacias.Los martes y s…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
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Muratpasa, Turquía
de
$235,433
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
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Mahmutlar, Turquía
de
$172,456
La residencia consta de dos edificios de cinco plantas con apartamentos de dos, tres habitaciones y áticos dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizan materiales certificad…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$134,003
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 80 m2 en Novita Deluxe complejo.Novita Deluxe Residence es un complejo residencial de lujo con todas las comodidades, situado en Mahmutlar, a 200 metros del mar, a 10 km del centro de Alanya y a 30 km del aeropuerto internacional de Gazipasa.Tod…
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Smart Home
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Complejo residencial 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
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Complejo residencial 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
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Muratpasa, Turquía
de
$170,376
Opciones de acabado Con acabado
El complejo está situado en el centro de Antalya, en la calle turística principal de la ciudad, Işıklar.El complejo está diseñado meticulosamente hasta el último detalle: diseño único, ventanas panorámicas y un sistema hogareño inteligente.Con su propia infraestructura y una empresa de gesti…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
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Demirtas, Turquía
de
$157,308
En una zona turística de desarrollo popular, este desarrollo ofrece apartamentos de 1 dormitorio estándar y áticos de 2 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y baños, paquete completo de electrod…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$186,003
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
A furnished two-bedroom apartment (2+1 bedrooms), 120 sq m, on the 4th floor. The apartment features two glazed balconies and two bathrooms. Yekta Plaza is a residential complex with the amenities of a 5-star hotel, located in a quiet area of ​​the resort town of Mahmutlar. It is ideal…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
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Aksu, Turquía
de
$158,180
El proyecto consta de 11 edificios con 1.437 apartamentos duplex con 1-5 dormitorios.Características:piscinagimnasiosaunaBaño turcosala de vaporparque infantilparque acuáticosenderos para caminarcancha de baloncestopista de tenisZonas recreativasgrandes zonas verdesAparcamiento interior y ex…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
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Muratpasa, Turquía
de
$778,060
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$230,718
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, piscina infantil con toboganes de agua, zona de barbacoa y sala de estar, baño turco, sauna y jacuzzi, sala de masajes, gimnasio, pista de tenis, sala de juegos, mini club, parque infantil, aparcamiento.Finalidad - 30/08/2023.Carac…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
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Okurcalar, Turquía
de
$322,773
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, sala de conferencias, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), mini club, cine, parque infantil, cafeter…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$233,282
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, jacuzzi y parque acuático, un bar de vitaminas, una pista de tenis, un mini campo de golf, un jardín, un parque infantil, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, un baño tur…
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TRANIO
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Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
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Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$279,659
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, piscina infantil, sala de fitness, centro de spa (sauna, baño de vapor), restaurante y bar, zona de barbacoa, parque infantil y sala de juegos, videovigilancia en las 24 horas.Instalaciones y equipos en la casa Puerta…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un aparcamiento interior, piscinas cubiertas y exteriores, un complejo deportivo, una sauna, un club infantil, un estudio de pilates, una piscina infantil, un café, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, u…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$174,204
El proyecto cuenta con:Piscina cubierta / exteriorGeneradorBarbacoaZona de fotos al aire libreÁrea de juego para niñosGymSala de juegosCine al aire libreEspacio de yogaÁrea de juego para niñosSaunaSala de masajesZonas de estar al aire libreMini campo de golfTrampoline patioSala de billarSala…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$351,758
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
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Muratpasa, Turquía
de
$309,741
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$118,855
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 25 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio - 20 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 5 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe resta…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.
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Kargicak, Turquía
de
$192,066
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 125 m2 en el complejo Toprak Palace Residence en primera línea del mar.Cocina americana combinada con salón2 amplios dormitorios2 baños grandesEl complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 pisos.…
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Smart Home
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Oba, Turquía
de
$140,159
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 55 m2 en el complejo River Panorama Oba.River Panorama es un nuevo complejo residencial premium situado en Oba - una de las mejores zonas de Alanya.Aquí se ha creado una infraestructura completa y conveniente, incluyendo supermercados Migros y Car…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alanya, Turquía
de
$144,515
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
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Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
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Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$1,40M
Ofrecemos una villa con vistas panorámicas al mar, una piscina al aire libre, una piscina cubierta climatizada, un jacuzzi, una sauna y un hamam, un gran jardín y un parque infantil, un aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa ChimeneaAlarmaUbicación e infraestructura cercana La propi…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$122,351
Un complejo residencial premium con su propia infraestructura. Los tipos de apartamento incluyen apartamentos áticos únicos con acceso al jardín y vistas panorámicas al mar. En términos de ubicación y proyecto arquitectónico, todos los pisos están situados para ofrecer vistas panorámicas al …
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$322,773
La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), sala de conferencias y biblioteca, bar, zona de barbacoa, mini club, parque infantil, parque acuático, playa privada…
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Complejo residencial Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Complejo residencial Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Complejo residencial Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Complejo residencial Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargicak, Turquía
de
$162,864
Opciones de acabado Con acabado
Un dormitorio (1+1) y dos dormitorios (2+1) apartamentos en el complejo Via Mar Residence en la playa.El complejo se encuentra en una superficie total de 6,852 m2 y consta de dos bloques de 5 plantas con 135 apartamentos.Un nuevo complejo residencial premium en la primera línea del Mar Medit…
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Smart Home
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Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
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Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$151,482
Ofrecemos apartamentos de 2 dormitorios de 75 m2 y apartamentos dúplex de 4 dormitorios de 155 m2.La residencia de lujo cuenta con piscinas para niños y adultos, una zona de barbacoa, un centro de fitness, un generador, un parque infantil, un aparcamiento, un conserje, seguridad alrededor de…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
de
$364,931
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
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Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Kargicak, Turquía
de
$340,693
Opciones de acabado Con acabado
Un dúplex de tres dormitorios (3+1), 140 metros cuadrados en el complejo Konak Premium.Este proyecto de lujo a gran escala, que cubre 25.000 metros cuadrados, consta de ocho bloques de siete pisos y, además de impresionantes comodidades, incluso cuenta con su propio centro comercial de 2.500…
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Smart Home
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Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
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Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Alanya, Turquía
de
$130,310
Opciones de acabado Con acabado
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$425,314
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientogimnasiosauna y baño de vaporsala de juegos con billaralrededor de la hora secuirtyInstalaciones y equipos en la casa Internet inalámbricoSistema central de satélitesIntercomunicación …
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TRANIO
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Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
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Residencia Nordic Art 2
Mahmutlar, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
El nuevo proyecto de clase premium NORDIC ART 2 es una residencia residencial de nueva generación que combina todas las características de resort e inversión atractiva inmobiliaria de lujo.Inicio de la construcción: Octubre 2024.Fin de la construcción: Diciembre 2026.La ubicación única es la…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
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Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Alanya, Turquía
de
$238,888
Opciones de acabado Con acabado
Two-bedroom apartments (2+1), 85 m², designer-renovated and furnished, in the Smart of Cleopatra complex. Smart of Cleopatra is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 meters from Cleopatra Beach. All the city center's amenities are wit…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$159,174
El proyecto está en una parcela de 17.998 m2, de la que la mayoría (8.900 m2) es espacio verde y 3.940 m2 piscinas.El complejo cuenta con 2 dormitorios, varias piscinas, gimnasio, parque infantil, mirador, plaza de aparcamiento para cada piso.Los edificios tienen resistencia sísmica según la…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
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Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Alanya, Turquía
de
$358,878
Opciones de acabado Con acabado
AZURA WORLD en Türkler: abre la puerta a una nueva vida.Introduciendo AZURA WORLD, un gran proyecto urbano dentro de una ciudad en la costa de Antalya. Esto es más que un complejo residencial, pero un entorno holístico para la vida, la recreación y la inversión, donde cada detalle ha sido cu…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$244,780
Año de construcción 2026
Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjer…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquía
de
$215,984
El complejo fue construido para una vida tranquila y tranquila en la ciudad, lejos del bullicio y el bullicio. Tiene 488 apartamentos ubicados en 11 edificios residenciales. La superficie total del proyecto es de 45.210 m2, con paisajismo que ocupa el 80% de esa zona. También hay un estanque…
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TRANIO
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