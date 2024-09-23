Piso en edificio nuevo Manzara İstanbul

Manzara İstanbul es un moderno proyecto residencial que ofrece apartamentos premium en Kağıthane, Estambul, cerca del prestigioso barrio de Hamidiye. El proyecto destaca por sus impresionantes vistas panorámicas al Bosque de Belgrado y su excelente acceso a Vadi Istanbul, estaciones de metro, centros comerciales y las principales vías de transporte de la ciudad.

Manzara İstanbul combina un estilo de vida de lujo con un gran potencial de inversión gracias a sus planes de pago flexibles, su arquitectura contemporánea y su ubicación privilegiada en una zona de alta demanda. El complejo cuenta con piscina cubierta, sauna, gimnasio y áreas de juegos infantiles, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para familias como para inversores internacionales interesados en obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

Características del proyecto

Ubicación privilegiada: Situado en el centro de Kağıthane, cerca de los principales puntos de interés de Estambul.

Vistas al bosque: Espectaculares vistas panorámicas al Bosque de Belgrado.

Excelente conectividad: A pocos minutos de estaciones de metro y de las principales autopistas.

Diversidad de apartamentos: Disponibles en distribuciones 1+1 , 2+1 y 3+1 .

Instalaciones de lujo: Piscina cubierta, sauna y moderno gimnasio.

Aparcamiento privado: Plazas de aparcamiento individuales registradas en la escritura de propiedad.

Planes de pago flexibles: Posibilidad de financiación en cuotas de hasta 48 meses .

Alto valor de inversión: Fuerte demanda de alquiler en Kağıthane.

Fácil acceso a los aeropuertos: Excelente conexión con el Aeropuerto de Estambul y el Aeropuerto Sabiha Gökçen.

Estilo de vida moderno: Arquitectura contemporánea con instalaciones pensadas para familias.

¿Por qué invertir en este proyecto?

Manzara İstanbul ofrece una ubicación estratégica, un entorno natural privilegiado y un excelente potencial de revalorización en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul. Es una opción ideal tanto para disfrutar de una vida moderna como para realizar una inversión inmobiliaria a largo plazo.

Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

Además, también cumple los requisitos para obtener un permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad.