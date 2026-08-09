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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$780,948
El proyecto consta de dos plantas de 280 m2. Cada villa cuenta con amplios salones, cocinas modernas, baños de lujo, amplios jardines. Las villas, diseñadas teniendo en cuenta la arquitectura horizontal de baja altura, ofrecen los alojamientos ideales para familias.Instalacionespiscinagimnas…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$395,010
El proyecto cuenta con:Zonas verdessenderos para caminarpistas de bicicletasgazebospiscinas ornamentalesgimnasioBaño turcobillarmesa de tenisgimnasioPiscina cubierta3 juegos infantilespista de tenis2 campos de fútbolcanchas de voleibol y baloncestoestacionamientoseguridadUbicación e infraest…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$358,434
El proyecto cuenta con:Zonas verdessenderos para caminarpistas de bicicletasgazebospiscinas ornamentalesgimnasioBaño turcobillarmesa de tenisgimnasioPiscina cubierta3 juegos infantilespista de tenis2 campos de fútbolcanchas de voleibol y baloncestoestacionamientoseguridadUbicación e infraest…
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TRANIO
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TekceTekce
Edificio de apartamentos ModernYaka
Edificio de apartamentos ModernYaka
Edificio de apartamentos ModernYaka
Edificio de apartamentos ModernYaka
Edificio de apartamentos ModernYaka
Mostrar todo Edificio de apartamentos ModernYaka
Edificio de apartamentos ModernYaka
, Turquía
de
$450,000
ModernYaka es un moderno proyecto residencial ubicado en Ispartakule (Avcılar), que ofrece 462 viviendas y 53 locales comerciales en una amplia parcela de 19.538 m². El proyecto combina un estilo de vida contemporáneo con la naturaleza y ofrece vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece. Mod…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Bizim Evler 12
Edificio de apartamentos Bizim Evler 12
Edificio de apartamentos Bizim Evler 12
Edificio de apartamentos Bizim Evler 12
Edificio de apartamentos Bizim Evler 12
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Edificio de apartamentos Bizim Evler 12
no:6, Turquía
de
$350,868
Año de construcción 2028
Número de plantas 12
Bizim Evler 12: Un proyecto residencial moderno en Estambul europea que ofrece un estilo de vida equilibrado entre la naturaleza y la vida urbana, con espacios verdes expansivos y servicios integrales ideales para las familias que buscan comodidad y estabilidad.Bizim Evler 12: El proyecto cu…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$223,839
La residencia cuenta con parques infantiles, rutas de senderismo, hammam, sauna, mezquita y terrenos deportivos, seguridad alrededor de la hora, piscina, cafetería, jardín, aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoWi-FiUbicación e infraestructura cercana Canal de Est…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$343,219
La residencia cuenta con senderos para caminar, parque infantil, aparcamiento, sauna y baño turco, gimnasio, jardín ajardinado, piscina al aire libre, pista de tenis, restaurante y café,Terminación - Marzo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Canal de Estambul - 2 minutosAutovía TEM - 5…
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TRANIO
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Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con un gimnasio, una sauna y un baño turco, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un garaje.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra justo al lado de la autopista E-5.E-5 autopista - 1 minutoEstación de metro - 1 minutoAutopista TEM - 2…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$394,453
El complejo residencial cerca del Proyecto Canal de Estambul y la costa de Estambul. Rodeado de naturaleza, ambiente pacífico y zonas abiertas. El nuevo proyecto del canal cambiará la cara de la zona y aumentará rápidamente su valor de inversión aún más. Calidad de material de alto nivel, ar…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
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Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Turquía
de
$349,115
Año de construcción 2024
Número de plantas 15
Concepto familiar completo ubicado en el área de Bahcesehir con atmósfera multinacional construida por uno de los desarrolladores más reputados de Turquía. La décima fase se entregará 1,5 años después, pero también es adecuada para la nacionalidad turca. Fácil acceso al nuevo Canal de Estamb…
Agencia
EOS Turkey Property
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Complejo residencial Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
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Complejo residencial Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
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Avcilar, Turquía
de
$435,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.El proyecto se encuentra en una superficie de 21.700 m2, el 70% del complejo está ocupado por espacios verdes, consta de siete bloques de 6 plantas, un total de 181 apartamentos de …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Avcılar 10
Complejo residencial Avcılar 10
Complejo residencial Avcılar 10
Complejo residencial Avcılar 10
Complejo residencial Avcılar 10
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Complejo residencial Avcılar 10
Avcilar, Turquía
de
$360,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Superficie del terreno: 60.000 m2 Área verde: 40.000 m2 Estado del proyecto: listo para entrega 🗝 🔸Fecha de entrega: 10/2023 🔹7 Bloques, 12-19 pisos 🔸 641 apartamentos 🔹Tipo de apartamento (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 Comercios 🔅Instalaciones sociales: Sauna / Baño turco / Gimnasio / Jar…
Agencia
Mehal Group
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Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Complejo residencial in Avcılar İstanbul
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Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Avcilar, Turquía
de
$406,260
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Superficie del terreno: 15.000 m2 Área verde: 11.000 m2 Estado del proyecto: listo para entrega 🗝 🔸 Fecha de entrega: 10/2023 🔹 2 Bloques, 13 y 14 pisos 🔸 145 apartamentos 🔹 Tipo de apartamentos (3+1 / 4+1) 🔸 16 Comercios 🔅Instalaciones sociales: Sauna / Baño turco / Gimnasio / Par…
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Mehal Group
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