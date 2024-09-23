  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
de
$1,04M
;
50
Dejar una solicitud
ID: 27780
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya

Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aquellos que quieren invertir y permanecer por mucho tiempo.

Los apartamentos en venta en Antalya están cerca de servicios diarios como mercados, centros comerciales, hospitales, bancos, a 50 m de la parada de tranvía, a 2,8 km de los centros comerciales Ikea y Agora, a 4,4 km de los centros comerciales Mall of Antalya y Deepo, a 5,5 km de la playa de Mermerli, a 5.8 km de Mark Antalya y del centro de la ciudad, a 8 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km de las playas de Konyaaltı y Lara y a 13 km de la terminal de autobuses de Antalya.

Con un terreno de 65.000 m² y una superficie de construcción de 390.000 m², el proyecto Luviya cuenta con 730 apartamentos, 104 residencias de marca, un centro comercial con 175 tiendas, 21 tiendas de calle, 35 oficinas, 1 restaurante, ascensores, aparcamiento interior y exterior, estaciones de carga eléctrica, sauna, conserje, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad, gimnasio, parque infantil, zonas verdes bien distribuidas, piscinas cubiertas y al aire libre.

Los apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de techos altos del proyecto tienen electrodomésticos de cocina incorporados, aire acondicionado de tipo techo, caldera de gas natural, panales, guardarropa, puerta de acero, iluminación puntual y LED, interfono.


AYT-04507

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargicak, Turquía
de
$167,482
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Oba, Turquía
de
$159,729
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$193,993
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$718,956
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$1,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$279,659
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: apartamentos estándar de 1-2 dormitorios y áticos de 2-3 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$124,355
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, aparcamiento, saunas y baños turcos, gimnasio, café.Terminación - 2025.Características de los planos Calefacción por suelo radianteCocinas incorporadasMini neveraTechos altosUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$248,710
La residencia cuenta con gimnasios y terrenos deportivos al aire libre, un garaje, servicio de seguridad y conserje.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAire acondicionadoCalefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La prop…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones