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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$1,32M
Tener una vida privilegiada por delante de ti, cuidadosamente pensado en cada detalle, lejos de las multitudes, donde volverás a las relaciones cálidas y de buen vecino olvidadas
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
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Fatih, Turquía
de
$194,491
El complejo ofrece apartamentos con 1-2 dormitorios adaptados a diversos estilos de vida, incluyendo unidades de jardín para amantes de la naturaleza.Características:3 plantas de aparcamiento interior con estaciones de carga EVRecepción y seguridad 24/7Salón de fitness para un estilo de vida…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
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Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turquía
de
$738,591
El nuevo complejo residencial consta de 118 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios. Los apartamentos tienen grandes ventanas y techos altos, por lo que siempre habrá mucha luz solar. El complejo ofrece a sus residentes un gimnasio, una piscina, 8 tiendas, un aparcamiento privado.Ubicación e i…
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TRANIO
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TekceTekce
Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
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Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Yedikule Istasyon Caddesi, Turquía
de
$499,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instit…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$318,348
Ofrecemos apartamentos con amplias terrazas.La residencia cuenta con un gimnasio, una piscina, una sauna, un baño turco, juegos infantiles, restaurantes y cafeterías, un centro comercial.Terminación - Abril, 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la carre…
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TRANIO
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$855,561
La residencia cuenta con un centro comercial, cafeterías y restaurantes, un garaje y un aparcamiento, zonas verdes, zonas deportivas, un baño turco y una sauna, senderos para caminar, una piscina cubierta, un parque infantil, seguridad y videovigilancia.Ubicación e infraestructura cercana La…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
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Fatih, Turquía
de
$869,488
Usted encontrará el ritmo que está buscando con una amplia gama de opciones de apartamento con 1-6 dormitorios, así como apartamentos dúplex.Amenities:Piscina cubiertagimnasiosauna y baño de vaporrelajación y áreas socialesCaféestudio de pilatespiscina infantiltrasteros para cada apartamento…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
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Fatih, Turquía
de
$1,49M
El verdadero lujo está experimentando la belleza del Bosphorus todos los días. La ubicación privilegiada, la excelencia arquitectónica y los materiales de alta calidad en cada detalle no sólo encarnarán la elegancia y el valor de hoy, sino que también los llevarán al futuro.Descubre estos 38…
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Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
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Fatih, Turquía
de
$282,703
Combinando el dinamismo y la comodidad de la vida urbana, la residencia ofrece una experiencia de vida única con su exclusiva arquitectura moderna y amplias instalaciones. Con interiores altos y espaciosos, una ubicación central y características ecológicas, promete un estilo de vida lujoso.…
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Complejo residencial Ottoman Railway Retro Lofts
Complejo residencial Ottoman Railway Retro Lofts
Complejo residencial Ottoman Railway Retro Lofts
Complejo residencial Ottoman Railway Retro Lofts
Complejo residencial Ottoman Railway Retro Lofts
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Complejo residencial Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turquía
de
$1,81M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¿Alguna vez has tenido una casa como fábrica de 150 años? ¿Quieres oler el alma de la historia antes de dormir? ¿Crees que solo es posible en películas o netflix? Creo que no tienes idea de lo que puede ser posible en Estambul. La antigua estación de mantenimiento ferroviario renovada para …
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EOS Turkey Property
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Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
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Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquía
de
$329,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo está situado cerca del centro histórico de Estambul, con una vista única del Cuerno de Oro, tiene grandes bloques y áreas sociales, un diseño moderno que se adapta orgánicamente a la silueta icónica de la ciudad.El proyecto tiene una superficie total de 31.536 m2, de los cuales 1…
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Smart Home
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Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
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Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turquía
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 55 m²
1 objeto inmobiliario 1
Los apartamentos están disponibles en un bloque listo con una opción de plan de pago y están listos para entrar!La ubicación es excelente, estando cerca de varias grandes universidades privadas, centros comerciales, transporte público, y a sólo 10 minutos en coche del centro histórico de Est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
225,000
Agencia
NWS INVEST
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