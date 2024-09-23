Residencia Nordic Art 2

El nuevo proyecto de clase premium NORDIC ART 2 es una residencia residencial de nueva generación que combina todas las características de resort e inversión atractiva inmobiliaria de lujo.

Inicio de la construcción: Octubre 2024.

Fin de la construcción: Diciembre 2026.

La ubicación única es la primera costa.

El complejo se encuentra en la zona más grande y desarrollada de Alanya - Mahmutlar. La primera costa del sur, la activa calle de Barbaros del norte, los principales puntos de atracción dentro de un radio de 300 metros - un moderno centro comercial, un mercado de agricultores, cafeterías populares y restaurantes, parques y parques de juegos - todo esto crea valor y singularidad de esta oferta.

El complejo residencial consta de dos bloques de 12 plantas, que están unidos por una superficie total de 4373 m2. El complejo cuenta con 92 apartamentos y 4 locales comerciales.

Se ofrece a elegir el diseño de los apartamentos:

1+1 área de 57,5 m2,

2+1 área de 87 m2 y 93,5 m2,

2+1 duplicados con una superficie de 100-117 m2

4+1 duplicados con una superficie de 147-187 m2

La vivienda se vende con un acabado de la clase premium:

Acristalamiento panorámico, doble acristalamiento, perfil de aluminio

Techos de dos niveles con iluminación incorporada

Puertas de entrada de acero con triple protección

Puertas interiores y conjunto de cocina hechos de MDF lacado

revestimiento de suelo - porcelana

Paredes cubiertas - pintura lavable

Encimera y cocina delantal de piedra natural

fontanería de alta calidad en baños

Calefacción de suelo eléctrico en baños

La infraestructura de áreas comunes hará que tu vida sea multifacética, brillante y cómoda:

Piscina exterior

Piscina cubierta climatizada

Playground

Sala de juegos para niños

Sauna, Hamam y sala de vapor romana en la zona SPA

Aparcamiento abierto y cubierto

Tribunal de tenis

Generador

Ofrecemos un plan de pago conveniente con plazos sin intereses hasta el 15 de diciembre de 2026 con un pago de baja del 30%.

Para información detallada, póngase en contacto con nosotros en el teléfono especificado en el perfil.