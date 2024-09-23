  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Residencia Nordic Art 2

Residencia Nordic Art 2

Mahmutlar, Turquía
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
ID: 24534
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

El nuevo proyecto de clase premium NORDIC ART 2 es una residencia residencial de nueva generación que combina todas las características de resort e inversión atractiva inmobiliaria de lujo.

Inicio de la construcción: Octubre 2024.

Fin de la construcción: Diciembre 2026.

La ubicación única es la primera costa.

El complejo se encuentra en la zona más grande y desarrollada de Alanya - Mahmutlar. La primera costa del sur, la activa calle de Barbaros del norte, los principales puntos de atracción dentro de un radio de 300 metros - un moderno centro comercial, un mercado de agricultores, cafeterías populares y restaurantes, parques y parques de juegos - todo esto crea valor y singularidad de esta oferta.

El complejo residencial consta de dos bloques de 12 plantas, que están unidos por una superficie total de 4373 m2. El complejo cuenta con 92 apartamentos y 4 locales comerciales.

Se ofrece a elegir el diseño de los apartamentos:

  • 1+1 área de 57,5 m2,
  • 2+1 área de 87 m2 y 93,5 m2,
  • 2+1 duplicados con una superficie de 100-117 m2
  • 4+1 duplicados con una superficie de 147-187 m2

La vivienda se vende con un acabado de la clase premium:

  • Acristalamiento panorámico, doble acristalamiento, perfil de aluminio
  • Techos de dos niveles con iluminación incorporada
  • Puertas de entrada de acero con triple protección
  • Puertas interiores y conjunto de cocina hechos de MDF lacado
  • revestimiento de suelo - porcelana
  • Paredes cubiertas - pintura lavable
  • Encimera y cocina delantal de piedra natural
  • fontanería de alta calidad en baños
  • Calefacción de suelo eléctrico en baños

La infraestructura de áreas comunes hará que tu vida sea multifacética, brillante y cómoda:

  • Piscina exterior
  • Piscina cubierta climatizada
  • Playground
  • Sala de juegos para niños
  • Sauna, Hamam y sala de vapor romana en la zona SPA
  • Aparcamiento abierto y cubierto
  • Tribunal de tenis
  • Generador

Ofrecemos un plan de pago conveniente con plazos sin intereses hasta el 15 de diciembre de 2026 con un pago de baja del 30%.

Para información detallada, póngase en contacto con nosotros en el teléfono especificado en el perfil.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

