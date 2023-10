Doesemealti, Turquía

de €152,200

El proyecto se encuentra en una parcela de 17.989 m2, de los cuales la mayoría (8.900 m2) es de espacios verdes y 3.940 m2 de piscinas. El complejo cuenta con pisos de 1-2 dormitorios, varias piscinas, gimnasio, parque infantil, cenador, plaza de aparcamiento para cada piso. Los edificios tienen resistencia sísmica de acuerdo con los estándares europeos. Ubicación e infraestructura cercana Distancia: Autobuses y autobuses a poca distancia Tranvía — 10 minutos a pie Castillo y bosque de Termessos — 15 min. Aeropuerto — 25 minutos Antalya Old Town — 25 min Playa más cercana — 30 min Centros Comerciales cercanos Centro comercial Tahtakale — 9 km Centro comercial Flora Park — 10 km 5M Centro comercial MIGROS — 20 km Centro comercial Ozdilekpark — 19.5 km Centro comercial Markantalya AVM — 23.5 km Mall Of Antalya 40 km — 30 min Instituciones educativas Bahcelievler College — 15 km Antalya Toplum College — 8 km Yeryuzu College — 8.5km Antalya University of Science — 2,8km Universidad de Akdeniz — 22,5 km Antalya International University — 26 min Hospitales cerca Hospital Privado D. Termessos 2.5 km — 5 min Hospital Dosemealti Devlet 1.6 km — 4 min Clínica dental 3.5 km — 6 min