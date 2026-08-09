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Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$226,823
El complejo residencial está situado en una parcela de 9,504 m2 en la que una gran parte (6,400 m2) es espacio verde.El proyecto tiene pisos con 2-3 dormitorios. Se proporciona una plaza de aparcamiento para cada piso.El edificio tiene resistencia sísmica según las normas europeas.Ubicación …
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TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$159,174
El proyecto está en una parcela de 17.998 m2, de la que la mayoría (8.900 m2) es espacio verde y 3.940 m2 piscinas.El complejo cuenta con 2 dormitorios, varias piscinas, gimnasio, parque infantil, mirador, plaza de aparcamiento para cada piso.Los edificios tienen resistencia sísmica según la…
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Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
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Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$1,46M
Ofrecemos villas de dos plantas con piscinas, jardines ajardinados y plazas de aparcamiento para 2 coches.Características de los planos Cada dormitorio tiene un vestidor y un baño. También hay una lavandería en el primer piso.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocinaCoci…
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TekceTekce
Complejo residencial Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$1,59M
El proyecto consta de 7 villas independientes en la zona de desarrollo rápido de Antalya, Deşemealtı. Las villas de 600 m2 de tres plantas tienen su propia piscina, sauna y jacuzzi. También se incluyen instalaciones de seguridad y estacionamiento.Ubicación e infraestructura cercana Hay escue…
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Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$1,57M
Ofrecemos villas con piscinas, plazas de aparcamiento y terrazas.La residencia cuenta con jardines ajardinados y senderos para caminar, miradores, parques infantiles, un gimnasio, una zona de spa, un baño turco, un café, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2024.Instalacio…
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Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquía
de
$215,984
El complejo fue construido para una vida tranquila y tranquila en la ciudad, lejos del bullicio y el bullicio. Tiene 488 apartamentos ubicados en 11 edificios residenciales. La superficie total del proyecto es de 45.210 m2, con paisajismo que ocupa el 80% de esa zona. También hay un estanque…
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Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. La propiedad tiene 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones ti…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
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Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,62M
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. Hay 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones tienen baño y ves…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
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Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
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Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquía
de
$714,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 365 m²
1 objeto inmobiliario 1
Deschemalts — es un área que tiene una belleza natural y un ambiente encantador. Deschalta, con sus exuberantes bosques verdes, imponentes colinas y aire limpio — es un paraíso para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un lugar tranquilo y pacífico para vivir. Especialmente …
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Realty World Green Gayrimenkul
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