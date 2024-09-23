  1. Realting.com
  Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu

Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu

Zeytinburnu, Turquía
de
$1,03M
;
40
ID: 27877
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización


  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2021
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu

Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara.

Los apartamentos en venta en Estambul Zeytinburnu están a 2 km del puerto deportivo Bakırköy, a 1,3 km de la estación de metro Marmaray, a 1,6 km del centro comercial Olivium, a 2 km del centro comercial Marmara Forum, a 5 km de la plaza Sultan Ahmet, a 7 km de Plaza Eminönü y a 31 km del aeropuerto internacional de Estambul.

El complejo de 7 bloques consta de 848 apartamentos, 1 bloque de hotel y un bazar abierto. El complejo ofrece un gran jardín, piscina interior y exterior, sendero para caminar, cancha de tenis, canchas de fútbol y baloncesto, piscinas decorativas, gimnasio, sauna, baño de vapor, spa, baño turco, parques infantiles interiores y exteriores, seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana y sistema de cámaras, gestión del sitio, estacionamientos interiores y exteriores. Además, el complejo cuenta con estación de carga de vehículos eléctricos, servicio de chófer por horas, mensajería privada, ambulancia, servicios de cuidado de mascotas y veterinaria, zona de actividades deportivas y servicio de recepción 24 horas al día, 7 días a la semana.

Los apartamentos cuentan con cocinas abiertas y cerradas, balcones, baños en suite y opciones de almacenamiento. Los apartamentos también están equipados con sistema de domótica, aparatos empotrados, infraestructura de Internet de fibra, puertas de acero, interfono, suelos laminados y cerámicos, cabina de ducha y carpintería de PVC en puertas y ventanas de balcón.


IST-01536

Localización en el mapa

Zeytinburnu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

