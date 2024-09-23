Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu

Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu

Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara.

Los apartamentos en venta en Estambul Zeytinburnu están a 2 km del puerto deportivo Bakırköy, a 1,3 km de la estación de metro Marmaray, a 1,6 km del centro comercial Olivium, a 2 km del centro comercial Marmara Forum, a 5 km de la plaza Sultan Ahmet, a 7 km de Plaza Eminönü y a 31 km del aeropuerto internacional de Estambul.

El complejo de 7 bloques consta de 848 apartamentos, 1 bloque de hotel y un bazar abierto. El complejo ofrece un gran jardín, piscina interior y exterior, sendero para caminar, cancha de tenis, canchas de fútbol y baloncesto, piscinas decorativas, gimnasio, sauna, baño de vapor, spa, baño turco, parques infantiles interiores y exteriores, seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana y sistema de cámaras, gestión del sitio, estacionamientos interiores y exteriores. Además, el complejo cuenta con estación de carga de vehículos eléctricos, servicio de chófer por horas, mensajería privada, ambulancia, servicios de cuidado de mascotas y veterinaria, zona de actividades deportivas y servicio de recepción 24 horas al día, 7 días a la semana.

Los apartamentos cuentan con cocinas abiertas y cerradas, balcones, baños en suite y opciones de almacenamiento. Los apartamentos también están equipados con sistema de domótica, aparatos empotrados, infraestructura de Internet de fibra, puertas de acero, interfono, suelos laminados y cerámicos, cabina de ducha y carpintería de PVC en puertas y ventanas de balcón.

IST-01536