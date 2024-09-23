Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

2+1 apartamento en el complejo Premium Royal Premium - Alanya.

Royal Premium es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades en Alanya, cerca de todas las comodidades de la ciudad, a 180 metros de la playa de Cleopatra.

Apartamentos en venta:

Apartamento no amueblado 2+1 - 177.000 EUR (fotos disponibles bajo petición)

Apartamento recién amueblado 2+1 - 215.000 EUR (imagen)

Características principales del apartamento

Un salón de cocina de estilo americano con una isla es el corazón de la casa

Dos habitaciones acogedoras

Baño moderno

Elegante interior - formato "move in and live"

Ventajas de ubicación:

180 metros a la playa Cleopatra, un receptor de bandera azul por su agua limpia y amistad ambiental

Tiendas, supermercados, cafés y restaurantes para cada gusto y presupuesto están a poca distancia

Todas las comodidades necesarias (hospital, banco, escuela, etc.) están a poca distancia

Mercados vegetales y pesqueros están literalmente a pocos pasos

Sobre el complejo Royal Premium

Royal Premium es un nuevo complejo de primera clase que combina arquitectura moderna e infraestructura bien desarrollada.

Superficie terrestre: 1.200 m2

Estructura: Proyecto Boutique, 36 apartamentos

Ubicación: Centro ciudad de Alanya, a 2 minutos del mar

Infraestructura compleja

Paisajes

Piscina exterior

Piscina para niños

Zona de baño y relajación

Bar de piscina

Piscina cubierta

Sala de fitness

Sauna

Área de juego para niños

TV vía satélite

Red Wi-Fi en el sitio

Generador

Hydrofor

Tanques de agua de reserva

Aparcamiento

Seguridad y vigilancia de vídeo

No te pierdas la oportunidad de convertirse en el propietario de bienes raíces premium en uno de los complejos más prestigiosos de Alanya!

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Ayudaremos con la transacción y le apoyaremos a través de cada paso del proceso, incluyendo la obtención de un permiso de residencia y la ciudadanía turca!