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Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

Alanya, Turquía
de
$210,810
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ID: 35332
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/4/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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2+1 apartamento en el complejo Premium Royal Premium - Alanya.

Royal Premium es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades en Alanya, cerca de todas las comodidades de la ciudad, a 180 metros de la playa de Cleopatra.

Apartamentos en venta:

  • Apartamento no amueblado 2+1 - 177.000 EUR (fotos disponibles bajo petición)
  • Apartamento recién amueblado 2+1 - 215.000 EUR (imagen)

Características principales del apartamento

  • Un salón de cocina de estilo americano con una isla es el corazón de la casa
  • Dos habitaciones acogedoras
  • Baño moderno
  • Elegante interior - formato "move in and live"

Ventajas de ubicación:

  • 180 metros a la playa Cleopatra, un receptor de bandera azul por su agua limpia y amistad ambiental
  • Tiendas, supermercados, cafés y restaurantes para cada gusto y presupuesto están a poca distancia
  • Todas las comodidades necesarias (hospital, banco, escuela, etc.) están a poca distancia
  • Mercados vegetales y pesqueros están literalmente a pocos pasos

Sobre el complejo Royal Premium

Royal Premium es un nuevo complejo de primera clase que combina arquitectura moderna e infraestructura bien desarrollada.

  • Superficie terrestre: 1.200 m2
  • Estructura: Proyecto Boutique, 36 apartamentos
  • Ubicación: Centro ciudad de Alanya, a 2 minutos del mar

Infraestructura compleja

  • Paisajes
  • Piscina exterior
  • Piscina para niños
  • Zona de baño y relajación
  • Bar de piscina
  • Piscina cubierta
  • Sala de fitness
  • Sauna
  • Área de juego para niños
  • TV vía satélite
  • Red Wi-Fi en el sitio
  • Generador
  • Hydrofor
  • Tanques de agua de reserva
  • Aparcamiento
  • Seguridad y vigilancia de vídeo

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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, para organizar una visualización o para discutir los términos de compra.

Ayudaremos con la transacción y le apoyaremos a través de cada paso del proceso, incluyendo la obtención de un permiso de residencia y la ciudadanía turca!

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Alanya, Turquía
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Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turquía
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$210,810
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