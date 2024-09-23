Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

2+1 apartamento en el complejo Premium Royal Premium - Alanya.
Royal Premium es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades en Alanya, cerca de todas las comodidades de la ciudad, a 180 metros de la playa de Cleopatra.
Apartamentos en venta:
Características principales del apartamento
Ventajas de ubicación:
Sobre el complejo Royal Premium
Royal Premium es un nuevo complejo de primera clase que combina arquitectura moderna e infraestructura bien desarrollada.
Infraestructura compleja
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