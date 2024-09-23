Complejo residencial Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

El complejo residencial está siendo construido sobre una superficie de 40.000 m2 y una superficie de 29.000 m2. Ubicación: Distrito Kartal, Esentepe microdistrict. Proyecto adecuado para la inversión y la obtención de la ciudadanía turca.

El complejo consta de 12 bloques con 14 plantas en cada bloque, un total de 865 apartamentos, el proyecto presenta diseños de 1 + 1 a 4 + 1, la zona de los apartamentos comienza de 78 m2 a 213 m2.

Todos los apartamentos se entregan con acabado completo, que se llevará a cabo de acuerdo con los más altos estándares de calidad.

El precio incluye - electrodomésticos, acondicionadores de aire, sistema hogareño inteligente.

Fecha final:

Primera etapa: listo para moverse

2a etapa: listo para moverse

3a etapa: Diciembre 2025

Infraestructura:

Piscina cubierta

Parques infantiles

Sauna y baño turco

Gimnasio

Campo de fútbol

Corte de baloncesto

Tribunal de tenis

Caminos peatonal

Parking garaje

Cámaras de seguridad y CCTV funcionando 7/24

Excelente ubicación:

Estación de metro Soganli - 1 minuto a pie

E5 autopista - 1 min a pie

Ido - Ferry que te lleva a todas las Marinas y puertos de Estambul - 8 minutos a pie

Marina - 8 minutos

Hospital privado - 5 minutos

State University - 7 min

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.