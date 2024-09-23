  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Complejo residencial Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Kartal, Turquía
de
$400,000
;
9
ID: 27545
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1087
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kartal

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El complejo residencial está siendo construido sobre una superficie de 40.000 m2 y una superficie de 29.000 m2. Ubicación: Distrito Kartal, Esentepe microdistrict. Proyecto adecuado para la inversión y la obtención de la ciudadanía turca.

El complejo consta de 12 bloques con 14 plantas en cada bloque, un total de 865 apartamentos, el proyecto presenta diseños de 1 + 1 a 4 + 1, la zona de los apartamentos comienza de 78 m2 a 213 m2.

Todos los apartamentos se entregan con acabado completo, que se llevará a cabo de acuerdo con los más altos estándares de calidad.

El precio incluye - electrodomésticos, acondicionadores de aire, sistema hogareño inteligente.

Fecha final:

  • Primera etapa: listo para moverse
  • 2a etapa: listo para moverse
  • 3a etapa: Diciembre 2025

Infraestructura:

  • Piscina cubierta
  • Parques infantiles
  • Sauna y baño turco
  • Gimnasio
  • Campo de fútbol
  • Corte de baloncesto
  • Tribunal de tenis
  • Caminos peatonal
  • Parking garaje
  • Cámaras de seguridad y CCTV funcionando 7/24

Excelente ubicación:

  • Estación de metro Soganli - 1 minuto a pie
  • E5 autopista - 1 min a pie
  • Ido - Ferry que te lleva a todas las Marinas y puertos de Estambul - 8 minutos a pie
  • Marina - 8 minutos
  • Hospital privado - 5 minutos
  • State University - 7 min

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Kartal, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

