Piso en edificio nuevo Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el barrio de Maltepe–Yalı, en Estambul. El complejo cuenta con 163 viviendas y ofrece impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, proporcionando un entorno ideal para un estilo de vida moderno y de alta calidad.
Nouvel Maltepe combina la tranquilidad de la vida junto al mar con la comodidad de la ciudad. Su elegante arquitectura, sus piscinas, instalaciones deportivas y su excelente conexión con el transporte público lo convierten en una opción ideal tanto para familias como para inversores.
10 ventajas principales de Nouvel Maltepe
Ubicación privilegiada: a pocos minutos del mar, del metro y de los principales centros de transporte.
Vistas al mar y a las Islas Príncipe: panorámicas espectaculares del Mar de Mármara y de las islas.
Arquitectura moderna: diseño elegante y funcional distribuido en dos torres residenciales.
Amplia variedad de viviendas: opciones desde 1+1 hasta 5+1, incluyendo apartamentos dúplex.
Acceso directo a la autopista E-5: excelente conexión con las principales zonas de Estambul.
Completas instalaciones: piscina, gimnasio, baño turco, sauna y canchas deportivas.
Entorno seguro: vigilancia las 24 horas, videovigilancia y servicio profesional de seguridad.
Aparcamiento incluido: plazas cubiertas y al aire libre para residentes y visitantes.
Amplias zonas verdes: jardines paisajísticos y espacios de recreo para disfrutar de un ambiente tranquilo.
Cercanía a todos los servicios: próximo a centros comerciales, colegios y centros de salud.