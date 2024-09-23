Piso en edificio nuevo Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el barrio de Maltepe–Yalı, en Estambul. El complejo cuenta con 163 viviendas y ofrece impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, proporcionando un entorno ideal para un estilo de vida moderno y de alta calidad.

Nouvel Maltepe combina la tranquilidad de la vida junto al mar con la comodidad de la ciudad. Su elegante arquitectura, sus piscinas, instalaciones deportivas y su excelente conexión con el transporte público lo convierten en una opción ideal tanto para familias como para inversores.

10 ventajas principales de Nouvel Maltepe