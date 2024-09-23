  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Piso en edificio nuevo Nouvel Maltepe

Piso en edificio nuevo Nouvel Maltepe

Maltepe, Turquía
de
$1,20M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 39650
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe

Sobre el complejo

Nouvel Maltepe es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el barrio de Maltepe–Yalı, en Estambul. El complejo cuenta con 163 viviendas y ofrece impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, proporcionando un entorno ideal para un estilo de vida moderno y de alta calidad.

Nouvel Maltepe combina la tranquilidad de la vida junto al mar con la comodidad de la ciudad. Su elegante arquitectura, sus piscinas, instalaciones deportivas y su excelente conexión con el transporte público lo convierten en una opción ideal tanto para familias como para inversores.

10 ventajas principales de Nouvel Maltepe

  • Ubicación privilegiada: a pocos minutos del mar, del metro y de los principales centros de transporte.

  • Vistas al mar y a las Islas Príncipe: panorámicas espectaculares del Mar de Mármara y de las islas.

  • Arquitectura moderna: diseño elegante y funcional distribuido en dos torres residenciales.

  • Amplia variedad de viviendas: opciones desde 1+1 hasta 5+1, incluyendo apartamentos dúplex.

  • Acceso directo a la autopista E-5: excelente conexión con las principales zonas de Estambul.

  • Completas instalaciones: piscina, gimnasio, baño turco, sauna y canchas deportivas.

  • Entorno seguro: vigilancia las 24 horas, videovigilancia y servicio profesional de seguridad.

  • Aparcamiento incluido: plazas cubiertas y al aire libre para residentes y visitantes.

  • Amplias zonas verdes: jardines paisajísticos y espacios de recreo para disfrutar de un ambiente tranquilo.

  • Cercanía a todos los servicios: próximo a centros comerciales, colegios y centros de salud.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Furnished villa with swimming pools abd a spa area, Kalkan, Turkey
Kas, Turquía
de
$873,933
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Turquía
de
$314,616
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$238,761
Complejo residencial Lifecity Complex
Didim, Turquía
de
$125,540
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$225,729
Está viendo
Piso en edificio nuevo Nouvel Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$1,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Dora Vadi
Edificio de apartamentos Dora Vadi
Edificio de apartamentos Dora Vadi
Edificio de apartamentos Dora Vadi
Edificio de apartamentos Dora Vadi
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dora Vadi
Edificio de apartamentos Dora Vadi
Kagithane, Turquía
de
$293,000
Dora Vadi es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 174 modernos apartamentos distribuidos en dos torres de 10 plantas, construidas sobre un terreno de 4.400 m². El proyecto combina confort, diseño contemporáneo y una ubicación estratégica. Dora Vadi o…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$117,981
El complejo residencial incluye dos edificios de 9 plantas en el territorio de 10.000 m2. Hay 170 apartamentos con diferentes diseños, incluyendo dúplex en las plantas superiores con terrazas al aire libre y vistas al mar.Característicaspiscinamini parque acuáticogimnasiosaunasala de estar y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Mostrar todo Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Barrio residencial Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Oba, Turquía
de
$289,355
El distrito de Tosmur es ideal para aquellas personas que aman una vida tranquila y mesurada, pero no quieren ir lejos del centro de la animada Alanya, donde la vida es hirviente día y noche. En esta área, fluye el río Dim Chai. No todos saben sobre esta atracción. Un lugar muy interesante y…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones