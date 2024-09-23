Piso en edificio nuevo Centric Istanbul

Centric Istanbul es uno de los proyectos de inversión más destacados en el corazón de Estambul, ubicado en la dinámica Avenida Basin Express, una de las principales zonas de negocios e inversión de la ciudad. El proyecto ofrece atractivas vistas y una excelente ubicación, cerca de los aeropuertos y de las principales redes de transporte, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para trabajar.
Centric Istanbul se distingue por sus amplios espacios, su arquitectura moderna, completas instalaciones recreativas y deportivas, y una amplia gama de servicios que proporcionan un estilo de vida más cómodo y exclusivo.
Ventajas del proyecto
Ubicación estratégica en la concurrida Avenida Basin Express, uno de los principales centros de negocios de Estambul.
Excelente conectividad: Cerca de los aeropuertos y de las estaciones de Metrobus y Metro.
Apartamentos espaciosos con diseños contemporáneos, cocinas independientes y superficies de hasta 234 m².
Vistas parciales al mar de Mármara y al futuro Canal de Estambul (Canal Istanbul).
Amplias zonas comunes: Espacios verdes, piscina, baño turco (hamam) e instalaciones deportivas modernas.
Ubicación próxima a centros comerciales y hoteles de lujo, lo que aumenta su atractivo para los inversores.
Apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.
Alto potencial de inversión: Rentabilidad estimada de hasta un 35 % en dos años.
Cerca de universidades, colegios y hospitales, lo que lo convierte en una excelente opción para familias.
Opciones de pago flexibles, con posibilidad de financiación mediante cuotas.