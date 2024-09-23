Piso en edificio nuevo Centric Istanbul

Centric Istanbul es uno de los proyectos de inversión más destacados en el corazón de Estambul, ubicado en la dinámica Avenida Basin Express, una de las principales zonas de negocios e inversión de la ciudad. El proyecto ofrece atractivas vistas y una excelente ubicación, cerca de los aeropuertos y de las principales redes de transporte, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para trabajar.

Centric Istanbul se distingue por sus amplios espacios, su arquitectura moderna, completas instalaciones recreativas y deportivas, y una amplia gama de servicios que proporcionan un estilo de vida más cómodo y exclusivo.

Ventajas del proyecto