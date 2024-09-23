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Piso en edificio nuevo Sega Yalı 360

Kucukcekmece, Turquía
de
$203,703
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6
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ID: 39644
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Sobre el complejo

Sega Yalı 360 ofrece una exclusiva experiencia de vida frente al mar con una arquitectura inspirada en el estilo mediterráneo, que combina elegancia y confort. Sus impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara crean un entorno residencial único.

Sega Yalı 360 cuenta con modernas instalaciones, amplias zonas ajardinadas y una comunidad residencial dinámica. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece un acceso rápido y cómodo a colegios, hospitales y los principales centros urbanos.

10 ventajas de Sega Yalı 360:

  • Ubicación privilegiada frente al mar con vistas panorámicas ininterrumpidas al Mar de Mármara.

  • Arquitectura inspirada en las históricas mansiones yalı de Estambul.

  • Amplios apartamentos con cocinas de concepto abierto.

  • Acabados interiores de lujo en todas las viviendas.

  • Construcción resistente a los terremotos con modernos sistemas de aislamiento térmico y acústico.

  • Excelentes instalaciones sociales, incluyendo piscinas, gimnasio y zonas de ocio.

  • Sistemas de hogar inteligente (Smart Home) con tecnología de última generación.

  • Cerca de colegios, hospitales, centros comerciales y transporte público.

  • Opciones de pago flexibles para los compradores.

  • Alto potencial de inversión en una zona con gran proyección de crecimiento.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación

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Pago mensual
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