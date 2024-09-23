Piso en edificio nuevo Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 ofrece una exclusiva experiencia de vida frente al mar con una arquitectura inspirada en el estilo mediterráneo, que combina elegancia y confort. Sus impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara crean un entorno residencial único.
Sega Yalı 360 cuenta con modernas instalaciones, amplias zonas ajardinadas y una comunidad residencial dinámica. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece un acceso rápido y cómodo a colegios, hospitales y los principales centros urbanos.
10 ventajas de Sega Yalı 360:
Ubicación privilegiada frente al mar con vistas panorámicas ininterrumpidas al Mar de Mármara.
Arquitectura inspirada en las históricas mansiones yalı de Estambul.
Amplios apartamentos con cocinas de concepto abierto.
Acabados interiores de lujo en todas las viviendas.
Construcción resistente a los terremotos con modernos sistemas de aislamiento térmico y acústico.
Excelentes instalaciones sociales, incluyendo piscinas, gimnasio y zonas de ocio.
Sistemas de hogar inteligente (Smart Home) con tecnología de última generación.
Cerca de colegios, hospitales, centros comerciales y transporte público.
Opciones de pago flexibles para los compradores.
Alto potencial de inversión en una zona con gran proyección de crecimiento.