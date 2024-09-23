Piso en edificio nuevo Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 ofrece una exclusiva experiencia de vida frente al mar con una arquitectura inspirada en el estilo mediterráneo, que combina elegancia y confort. Sus impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara crean un entorno residencial único.

Sega Yalı 360 cuenta con modernas instalaciones, amplias zonas ajardinadas y una comunidad residencial dinámica. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece un acceso rápido y cómodo a colegios, hospitales y los principales centros urbanos.

10 ventajas de Sega Yalı 360: