Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Yekta Blue 5 complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$162,709
11
ID: 33338
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento amueblado 2+1 en el complejo Yekta Blue 5 SPA

Mejor precio en el mercado - €135.000!

¿Buscas comprar una propiedad de prestigio en un soleado paraíso turco?
Presentando este apartamento amueblado 2+1 en el lujoso complejo Yekta Blue 5 SPA (Mahmutlar, Alanya) de uno de los mejores desarrolladores de la región – la combinación perfecta de lujo, comodidad y atractivo de inversión.

Características clave

Superficie: 70 m2
Número de habitaciones: 2
Número de Baños: 1
Mobiliario y Electrodomésticos: Disponible
Clase: Negocios+
Ubicación: Mahmutlar, Alanya (Turquía).
Distancia al mar: 600 metros.

¿Por qué esta propiedad?
✅ Precio competitivo: 135.000 € – una rara oportunidad para comprar bienes raíces de alta calidad a un precio atractivo.
✅ Solución llave en mano: un apartamento completamente amueblado – ¡muévete inmediatamente después de la compra!
✅ Ubicación conveniente: Distrito de Mahmutlar con infraestructura bien desarrollada y proximidad al mar (600 m, 8 minutos a pie).

Infraestructura digna de un hotel de cinco estrellas

  • Jardín paisajístico
  • Gran piscina al aire libre con una zona infantil separada
  • Zona de barbacoa
  • Piscina cubierta climatizada
  • Gimnasio
  • Zona de spa
  • Baño turco (hammam) y sauna finlandesa
  • Sala de masajes
  • Sala de relajación
  • Área de juegos

No te pierdas la oportunidad de convertirse en el propietario de un lujoso apartamento en una de las zonas más populares del mundo!

✅ Póngase en contacto con nosotros para programar una visualización en línea o una inspección en persona.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

