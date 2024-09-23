Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Yekta Blue 5 complex.

Apartamento amueblado 2+1 en el complejo Yekta Blue 5 SPA

Mejor precio en el mercado - €135.000!

¿Buscas comprar una propiedad de prestigio en un soleado paraíso turco?

Presentando este apartamento amueblado 2+1 en el lujoso complejo Yekta Blue 5 SPA (Mahmutlar, Alanya) de uno de los mejores desarrolladores de la región – la combinación perfecta de lujo, comodidad y atractivo de inversión.

Características clave

Superficie: 70 m2

Número de habitaciones: 2

Número de Baños: 1

Mobiliario y Electrodomésticos: Disponible

Clase: Negocios+

Ubicación: Mahmutlar, Alanya (Turquía).

Distancia al mar: 600 metros.

¿Por qué esta propiedad?

✅ Precio competitivo: 135.000 € – una rara oportunidad para comprar bienes raíces de alta calidad a un precio atractivo.

✅ Solución llave en mano: un apartamento completamente amueblado – ¡muévete inmediatamente después de la compra!

✅ Ubicación conveniente: Distrito de Mahmutlar con infraestructura bien desarrollada y proximidad al mar (600 m, 8 minutos a pie).

Infraestructura digna de un hotel de cinco estrellas

Jardín paisajístico

Gran piscina al aire libre con una zona infantil separada

Zona de barbacoa

Piscina cubierta climatizada

Gimnasio

Zona de spa

Baño turco (hammam) y sauna finlandesa

Sala de masajes

Sala de relajación

Área de juegos

No te pierdas la oportunidad de convertirse en el propietario de un lujoso apartamento en una de las zonas más populares del mundo!

✅ Póngase en contacto con nosotros para programar una visualización en línea o una inspección en persona.