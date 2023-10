Avanos, Turquía

de €345,167

Ríndete a: 2020

Stay Property ofrece bienes inmuebles en el área de Girne ( Kyrenia ) en el norte de Chipre. En venta un apartamento lineal con un diseño de 3 + 1. La superficie del apartamento es de 105 m2.Kyrenia, o Girne —, la zona turística más popular del norte de Chipre con una buena ubicación en una de las partes más pintorescas de la isla: por un lado, hay una costa arenosa del mar azul, por otro – montañas. Personas suficientes y pensionistas ricos prefieren vivir o relajarse en Kyrenia. El clima favorable, la comodidad y el alto servicio se parecen a los famosos centros turísticos europeos como Canna o Niza. El distrito de Kyrenia está enmarcado por cadenas montañosas por un lado y el mar por el otro. Excelentes vistas abiertas desde todas partes. En las cercanías del distrito hay muchas playas y hermosos lugares para relajarse junto al mar, restaurantes, cafeterías y toda la infraestructura necesaria para la vida. El principal interés entre los huéspedes de la región es su centro con el encantador muelle antiguo, el casco antiguo atmosférico, la fortaleza centenaria y la principal calle turística Ziya Rizky ( Ziya Rızkı ), a lo largo del cual hay numerosas tiendas y tiendas de recuerdos. El atractivo de la región también se agrega por la ubicación de las instituciones educativas más prestigiosas de código abierto: American University Girne American University, University of Kyrenia ( The University of Kyrenia ), Kyrenia English School "The English School Of Kyrenia" y otros jardines, escuelas y universidades privadas y públicas. La propiedad en Girna está representada por una amplia variedad de instalaciones, en el que los inversores locales y extranjeros han invertido cada vez más en los últimos años. La característica principal de todos los objetos — de baja altura. La isla practica el respeto por los recursos naturales durante el desarrollo: la ciudad no puede construir edificios altos, ocupar territorios en las inmediaciones del mar para proporcionar hermosas vistas desde todas las casas.