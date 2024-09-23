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Piso en edificio nuevo MARI VADI EVLERI

Saribugday Sokagi, Turquía
de
$160,000
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6
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ID: 39638
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/7/26

Localización

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  • Dirección
    Saribugday Sokagi

Sobre el complejo

MARI VADI EVLERI ofrece apartamentos en venta en Kağıthane, una de las zonas más atractivas de la parte europea de Estambul. El proyecto combina una arquitectura moderna, distribuciones pensadas para familias y una excelente conexión con las principales autopistas y la red de transporte público.

MARI VADI EVLERI es una opción ideal tanto para vivir como para invertir, ya que ofrece un alto potencial de revalorización del capital, ingresos estables por alquiler y la posibilidad de obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.

Características del proyecto

  • Ubicación privilegiada: Situado estratégicamente en la parte europea de Estambul.

  • Diseño moderno: Distribuciones elegantes, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales.

  • Instalaciones completas: Amplias zonas comunes y servicios dentro del complejo.

  • Seguridad 24/7: Entorno seguro con vigilancia permanente.

  • Aparcamiento cubierto: Mayor comodidad para los residentes.

  • Espacios verdes: Áreas ajardinadas para el descanso y la recreación.

  • Excelente conectividad: Cerca de estaciones de metro y líneas de Metrobüs.

  • Concepto familiar: Apartamentos amplios ideales para familias.

  • Proyecto listo para habitar: Entrega inmediata y posibilidad de mudanza sin espera.

  • Alto valor de inversión: Gran potencial de crecimiento y revalorización.

¿Por qué invertir en este proyecto?

MARI VADI EVLERI representa una excelente oportunidad de inversión en el centro de Estambul gracias a la alta demanda de alquiler y al sólido potencial de apreciación del valor de la propiedad a largo plazo.

Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

Además, también cumple los requisitos para obtener un permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Saribugday Sokagi, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Pago mensual
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Saribugday Sokagi, Turquía
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