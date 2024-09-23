Piso en edificio nuevo Dap Yeni Levent

El proyecto Dap Yeni Levent es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Destaca por su arquitectura moderna y su privilegiada ubicación cerca de centros de negocios, centros comerciales y transporte público.

Dap Yeni Levent ofrece una amplia variedad de tipos de viviendas, completas instalaciones, impresionantes vistas naturales y el respaldo del gobierno. Todo ello convierte al proyecto en una excelente oportunidad tanto para la inversión inmobiliaria como para obtener la ciudadanía turca.

Ventajas del proyecto Dap Yeni Levent