  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sariyer
  4. Piso en edificio nuevo Dap Yeni Levent

Piso en edificio nuevo Dap Yeni Levent

Sariyer, Turquía
de
$665,000
;
5
Dejar una solicitud
ID: 39653
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer
  • Metro
    Seyrantepe (~ 400 m)

Sobre el complejo

El proyecto Dap Yeni Levent es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Destaca por su arquitectura moderna y su privilegiada ubicación cerca de centros de negocios, centros comerciales y transporte público.

Dap Yeni Levent ofrece una amplia variedad de tipos de viviendas, completas instalaciones, impresionantes vistas naturales y el respaldo del gobierno. Todo ello convierte al proyecto en una excelente oportunidad tanto para la inversión inmobiliaria como para obtener la ciudadanía turca.

Ventajas del proyecto Dap Yeni Levent

  • Ubicación estratégica – Situado en Sarıyer, cerca de los principales centros financieros y de negocios de Estambul.

  • Diseño moderno – Una armoniosa combinación de arquitectura contemporánea y amplias zonas verdes.

  • Diversidad de viviendas – Apartamentos de diferentes tamaños y distribuciones para adaptarse a todas las necesidades.

  • Instalaciones completas – Piscinas, clubes deportivos, baños turcos (hamam), jardines y áreas recreativas.

  • Excelente conexión con el transporte público – Próximo a una estación de metro que facilita el desplazamiento por toda la ciudad.

  • Vistas naturales – Espectaculares panorámicas del Bosque de Belgrado.

  • Oportunidad de obtener la ciudadanía turca – Apto para inversiones inmobiliarias dentro del programa de ciudadanía por inversión.

  • Respaldo gubernamental – Desarrollado con el apoyo de Emlak Konut, lo que aporta mayor seguridad y confianza.

  • Alto potencial de inversión – Su ubicación privilegiada favorece una sólida revalorización y atractivos rendimientos.

  • Entorno residencial de lujo – Un espacio exclusivo que ofrece comodidad, tranquilidad y una excelente calidad de vida.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sariyer, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the center of Alanya in the Kleopatra Ventri complex.
Alanya, Turquía
de
$165,559
Complejo residencial 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Muratpasa, Turquía
de
$170,376
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquía
de
$629,232
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turquía
de
$314,616
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Ciplakli, Turquía
de
$133,466
Está viendo
Piso en edificio nuevo Dap Yeni Levent
Sariyer, Turquía
de
$665,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$448,619
El nuevo proyecto residencial se crea no para garantizar una vida confortable y moderna, sino también para darle la oportunidad única de disfrutar del esplendor de la costa mediterránea.El complejo ofrece una amplia gama de apartamentos con diferentes áreas y diseños - desde apartamentos aco…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Mostrar todo Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Complejo residencial Kurt Tower Tosmur
Tosmur, Turquía
de
$408,135
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Kомпания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Retor de la empresa de la industria del petróleo, la industria del sector de la industria, la industria de la industria, la industria de la industria y la industria de la industria. Alanya Inves…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Barrio residencial Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Oba, Turquía
de
$124,924
-Ven a ver este hermoso apartamento de Alanya con vista al mar. Te encantará este apartamento de 2 dormitorios en Alanya, cerca del centro y la playa, con impresionantes vistas al mar del Mediterráneo. Este apartamento tiene 110 metros cuadrados con sala de estar, cocina abierta, dos baños. …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones