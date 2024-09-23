Piso en edificio nuevo Dap Yeni Levent

El proyecto Dap Yeni Levent es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Destaca por su arquitectura moderna y su privilegiada ubicación cerca de centros de negocios, centros comerciales y transporte público.
Dap Yeni Levent ofrece una amplia variedad de tipos de viviendas, completas instalaciones, impresionantes vistas naturales y el respaldo del gobierno. Todo ello convierte al proyecto en una excelente oportunidad tanto para la inversión inmobiliaria como para obtener la ciudadanía turca.
Ventajas del proyecto Dap Yeni Levent
Ubicación estratégica – Situado en Sarıyer, cerca de los principales centros financieros y de negocios de Estambul.
Diseño moderno – Una armoniosa combinación de arquitectura contemporánea y amplias zonas verdes.
Diversidad de viviendas – Apartamentos de diferentes tamaños y distribuciones para adaptarse a todas las necesidades.
Instalaciones completas – Piscinas, clubes deportivos, baños turcos (hamam), jardines y áreas recreativas.
Excelente conexión con el transporte público – Próximo a una estación de metro que facilita el desplazamiento por toda la ciudad.
Vistas naturales – Espectaculares panorámicas del Bosque de Belgrado.
Oportunidad de obtener la ciudadanía turca – Apto para inversiones inmobiliarias dentro del programa de ciudadanía por inversión.
Respaldo gubernamental – Desarrollado con el apoyo de Emlak Konut, lo que aporta mayor seguridad y confianza.
Alto potencial de inversión – Su ubicación privilegiada favorece una sólida revalorización y atractivos rendimientos.
Entorno residencial de lujo – Un espacio exclusivo que ofrece comodidad, tranquilidad y una excelente calidad de vida.