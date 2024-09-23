Piso en edificio nuevo JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya es un exclusivo proyecto residencial que cuenta con 215 viviendas y 22 oficinas, ubicado en el prestigioso distrito de Tarabya (Sarıyer), en la parte europea de Estambul. El proyecto combina una arquitectura contemporánea con impresionantes vistas al Bósforo y al Bosque de Belgrado, ofreciendo un entorno de lujo refinado, funcional y elegante.

JW Marriott Tarabya ofrece amplios apartamentos de 1+1 a 4+1, exclusivos dúplex, terrazas infinity y una completa gama de instalaciones de bienestar, proporcionando el máximo confort, prestigio y un excelente potencial de inversión.

10 ventajas de JW Marriott Tarabya