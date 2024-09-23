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Piso en edificio nuevo JW Marriott Tarabya

Sariyer, Turquía
de
$712,000
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4
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ID: 39655
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer
  • Metro
    Hacıosman (~ 200 m)

Sobre el complejo

JW Marriott Tarabya es un exclusivo proyecto residencial que cuenta con 215 viviendas y 22 oficinas, ubicado en el prestigioso distrito de Tarabya (Sarıyer), en la parte europea de Estambul. El proyecto combina una arquitectura contemporánea con impresionantes vistas al Bósforo y al Bosque de Belgrado, ofreciendo un entorno de lujo refinado, funcional y elegante.

JW Marriott Tarabya ofrece amplios apartamentos de 1+1 a 4+1, exclusivos dúplex, terrazas infinity y una completa gama de instalaciones de bienestar, proporcionando el máximo confort, prestigio y un excelente potencial de inversión.

10 ventajas de JW Marriott Tarabya

  1. Ubicación privilegiada en Tarabya / Sarıyer.

  2. Vistas panorámicas al Bósforo y al Bosque de Belgrado.

  3. Apartamentos de 1+1 a 4+1, con superficies de hasta 332 m².

  4. Opciones de dúplex y espectaculares terrazas infinity.

  5. Materiales y acabados de primera calidad.

  6. Piscinas cubiertas y al aire libre, además de un moderno spa.

  7. Instalaciones de fitness de última generación.

  8. Jardines paisajísticos y zonas de juego para niños.

  9. El prestigio internacional de la marca JW Marriott, sinónimo de lujo y excelencia.

  10. Alto potencial de rentabilidad por alquiler y apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sariyer, Turquía
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