Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Yekta Blue 4 Complex - Alanya Silencio Mahmutlar

Le presentamos este apartamento del propietario en el nuevo proyecto Yekta Blue IV Residence, parte de la ahora legendaria línea de proyectos BLUE Residence.

Un lujoso apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 98 m2 en la tercera planta.

Apartamento:

El apartamento tiene muebles y electrodomésticos de alta calidad (lo hicimos nosotros mismos, con amor)

Hall de entrada

Cocina/Sala de estar

2 Dormitorios

2 Baños (uno con baño privado)

Balcón acristalado

Calefacción (caldera de circuito dual)

Vistas a la montaña y la piscina

Un complejo residencial con arquitectura moderna, diseño interior elegante y diseños de apartamentos reflexivos.

El complejo se encuentra a 500 metros de la costa y a 25 minutos del aeropuerto internacional de Gazipasa. Se encuentra en el distrito de Mahmutlar de Alanya, una de las ciudades más populares de Turquía, en la frontera con Kargicak.

El complejo está rodeado de numerosas tiendas, cafeterías, un gran supermercado Migros, un mercado de viernes, una farmacia y una parada de transporte público.

Infraestructura:

Jardín paisajístico

Piscina con toboganes de agua

Piscina para niños

Zona de juegos infantiles y sala

Sauna

Sala de vapor

Sala de fitness

TV vía satélite

Ascensor

Generador de emergencia

Iluminación exterior

Carrera

Seguridad las 24 horas

Sistema CCTV

Aparcamiento exterior

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.