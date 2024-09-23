Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Yekta Blue 4 Complex - Alanya Silencio Mahmutlar
Le presentamos este apartamento del propietario en el nuevo proyecto Yekta Blue IV Residence, parte de la ahora legendaria línea de proyectos BLUE Residence.
Un lujoso apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 98 m2 en la tercera planta.
Apartamento:
El apartamento tiene muebles y electrodomésticos de alta calidad (lo hicimos nosotros mismos, con amor)
Un complejo residencial con arquitectura moderna, diseño interior elegante y diseños de apartamentos reflexivos.
El complejo se encuentra a 500 metros de la costa y a 25 minutos del aeropuerto internacional de Gazipasa. Se encuentra en el distrito de Mahmutlar de Alanya, una de las ciudades más populares de Turquía, en la frontera con Kargicak.
El complejo está rodeado de numerosas tiendas, cafeterías, un gran supermercado Migros, un mercado de viernes, una farmacia y una parada de transporte público.
Infraestructura:
Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.