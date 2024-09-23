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Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Mahmutlar, Turquía
de
$202,384
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ID: 36588
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Yekta Blue 4 Complex - Alanya Silencio Mahmutlar

Le presentamos este apartamento del propietario en el nuevo proyecto Yekta Blue IV Residence, parte de la ahora legendaria línea de proyectos BLUE Residence.

Un lujoso apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 98 m2 en la tercera planta.

Apartamento:

El apartamento tiene muebles y electrodomésticos de alta calidad (lo hicimos nosotros mismos, con amor)

  • Hall de entrada
  • Cocina/Sala de estar
  • 2 Dormitorios
  • 2 Baños (uno con baño privado)
  • Balcón acristalado
  • Calefacción (caldera de circuito dual)
  • Vistas a la montaña y la piscina

Un complejo residencial con arquitectura moderna, diseño interior elegante y diseños de apartamentos reflexivos.

El complejo se encuentra a 500 metros de la costa y a 25 minutos del aeropuerto internacional de Gazipasa. Se encuentra en el distrito de Mahmutlar de Alanya, una de las ciudades más populares de Turquía, en la frontera con Kargicak.

El complejo está rodeado de numerosas tiendas, cafeterías, un gran supermercado Migros, un mercado de viernes, una farmacia y una parada de transporte público.

Infraestructura:

  • Jardín paisajístico
  • Piscina con toboganes de agua
  • Piscina para niños
  • Zona de juegos infantiles y sala
  • Sauna
  • Sala de vapor
  • Sala de fitness
  • TV vía satélite
  • Ascensor
  • Generador de emergencia
  • Iluminación exterior
  • Carrera
  • Seguridad las 24 horas
  • Sistema CCTV
  • Aparcamiento exterior

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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Coste de la propiedad
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