Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Turquía

;
tiendas
3
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Factory for Rent in DESBAŞ Free Zone 5600 sqm Closed+500 sqm Open Area en Ataturk Cd, Turquía
Factory for Rent in DESBAŞ Free Zone 5600 sqm Closed+500 sqm Open Area
Ataturk Cd, Turquía
Área 6 100 m²
Número de plantas 2
Fábrica industrial de alta capacidad para alquilar en DESBAŞ (Zona libre de comercio industr…
$38,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 80 m² en Senkoy, Turquía
Propiedad comercial 80 m²
Senkoy, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Los locales están situados en la planta baja de un edificio residencial en Durres. La propie…
$699
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Tienda 220 m² en Aksu, Turquía
Tienda 220 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Piso 1/3
Tienda en Alquiler en Antalya Altıntaş Viva Defne Situada en el barrio de Altıntaş, en el co…
$2,417
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 1 085 m² en Aksu, Turquía
Tienda 1 085 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 085 m²
Piso 1/3
Espaciosa Tienda en Alquiler en Antalya, Altıntaş Viva Defne La tienda se encuentra en Viva …
$8,676
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 400 m² en , Turquía
Oficina 400 m²
, Turquía
Habitaciones 1
Área 400 m²
Piso 1/11
Oficina Comercial de 350 m² Amueblada y Prestigiosa en Alquiler en Levent Loft Estambul Esta…
$9,449
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 30 m² en Ortahisar, Turquía
Tienda 30 m²
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 30 m²
Piso 1
Tienda en Alquiler en una Calle Concurrida en Beşirli Esta tienda comercial está situada en …
$331
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir